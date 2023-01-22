Ни Bosch, ни меньше: сервисы столкнулись с проблемами при диагностике новых авто

Станции техобслуживания начали испытывать проблемы с диагностикой и ремонтом новых автомобилей, узнали «Известия». Как рассказали в Региональной ассоциации СТО, на некоторых из них перестали функционировать специальные сканеры. Речь, в частности, о тех центрах, что пользуются программным обеспечением от Bosch , — под Новый год компания отключила доступ к ПО в России и Белоруссии. Это напрямую касается машин последних лет выпуска и новых, которые ввезут по параллельному импорту. Около 80% работ в СТО проводятся с помощью диагностического оборудования, и хотя альтернатива немецким сканерам имеется, сервисам придется сильно потратиться на переоснащение . Как проверять и чинить теперь авто и почему ПО машины лучше не обманывать — в материале «Известий».

Сканер выдает ошибку

В конце декабря станции техобслуживания, которые используют в работе ESI[tronic] — ПО для диагностического оборудования от Bosch, получили уведомления о том, что компания приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии.

«Robert Bosch GmbH как владелец лицензий на диагностическое программное обеспечение ESI[tronic] информирует вас и все заинтересованные стороны о том, что начиная с 19 декабря 2022 года все аспекты диагностического программного обеспечения ESI[tronic], включая доступ к тест-планам, перестанут работать в России и Беларуси в связи с применением последних постановлений Европейского союза », — говорится в сообщении компании.

Получается, вся ранее закупленная у Bosch аппаратура стала непригодной для обслуживания автомобилей. В этом убедились «Известия», побывав в автосервисах . Уже в середине января в двух официальных и трех неофициальных центрах диагностическое оборудование этой компании не работало или функционировало с перебоями.

Оборудованием от Bosch в подавляющем большинстве пользуются крупные автосервисы, так как оно весьма дорогое, рассказал член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.

— Уход Bosch из России, на мой взгляд, — это очередной удар по дилерским центрам, так как они работают с оригинальным оборудованием , — отметил эксперт.

Об этом же говорит и механик, диагност одного из подмосковных автосервисов Сергей Прилицкий. Сам он работает в основном с китайскими сканерами.

— Bosch — это крупный и дорогостоящий бренд, окупить его достаточно сложно. Но у фирмы очень хорошая техническая база. Я проходил подготовку на таком оборудовании, общался с тренерами. Могу сказать, что для нас — это потеря именно с точки зрения обучения и получения знаний об особенностях новых автомобилей, которые будут поступать через параллельный импорт , — подытожил эксперт.

Порядка 80% работ в сервисном центре проводится с использованием диагностического оборудования . Все современные автомобили оснащены большим количеством электронных компонентов, для их проверки необходимы сканеры. Из-за невозможности эксплуатировать современную аппаратуру отрасль может откатиться в 1990-е, считает председатель Региональной ассоциации станций технического обслуживания (РАСТО) Ольга Селезнева.

— Ущерб, который мы понесли, очень велик. В частности, оснащение специальной комнаты по восстановлению топливной аппаратуры обходится примерно в 4–5 млн рублей. К этому надо добавить стоимость диагностического оборудования — это приблизительно 2–2,5 млн рублей , — посетовала она.

Ни Bosch, ни меньше Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Глава РАСТО подчеркнула, что в настоящее время часть станций техобслуживания просто не в состоянии продиагностировать, например, топливную форсунку или отладить датчики давления в шинах. В целом качество техобслуживания может упасть, а время процедуры — увеличиться в разы.

— Сегодня независимые сервисные центры используют в своей работе девять разных сканеров . Каждая неисправность проверяется в нескольких системах от разных производителей. И сейчас мы не сможем себя перепроверить, перестраховаться, потому что диагностический сканер выдает ошибку , — подытожила Ольга Селезнева.

Эта проблема коснется в основном машин последних лет выпуска и новых, которые ввезут по параллельному импорту, добавила эксперт.

Альтернатива Bosch есть — китайское оборудование. Но эти сканеры имеют свою специфику и рассчитаны на обслуживание машин производства Восточной Азии . А ПО от немецкой компании было максимально информативным и имело широкую базу данных по всем европейским автомобилям, подчеркнула председатель ассоциации.

«Известия» направили запросы в Bosch и Минпромторг.

Без обновлений

В официальных центрах техобслуживания теперь предупреждают и о том, что не смогут обновить прошивку машины . Эта проблема коснулась не только премиальных, но и авто среднего сегмента, рассказали «Известиям» консультанты.

Один из автовладельцев сообщил «Известиям», что не сумел в центре «Рольф» перепрошить ПО своего Volkswagen Tiguan, у которого стала барахлить электроника.

— Этого мы точно не сможем сделать. Нас отключили ото всех обновлений, и не знаем, когда вернут доступ , — сообщила ему сотрудник центра.

В официальном салоне Mercedes-Benz ситуация чуть лучше. Пока диагностика и обновления доступны, правда, с одним и большим «но».

— Мы можем обновить прошивку автомобиля, но на ваш страх и риск , — рассказал автовладельцу консультант сервиса. — Некоторые обновления мы вообще не рекомендуем ставить, так как автомобиль может просто перестать заводиться.

Особенно не повезло в сложившихся обстоятельствах владельцам электромобилей. Их обслуживание невозможно в принципе и в официальных, и в неофициальных автосервисах, считает Сергей Прилицкий. Дело в том, что официально такие автомобили в страну не завозились, а значит, ни оборудования, ни технических стандартов по обслуживанию таких автомобилей, ни деталей нет.

Старые автомобили — пяти-десятилетней давности — можно спокойно чинить , в том числе неоригинальными запчастями, говорит механик Сергей Прилицкий.

— А вот с новыми моделями — 2021 года и свежее — начинаются проблемы , — продолжил он. — Дело в том, что в новых моделях некоторые детали маркируются электронными датчиками, которые после установки необходимо зарегистрировать в компьютере самой машины. Без доступа к свежим обновлениям автомобиль не увидит замену и не заведется вообще .

Эксперт отметил, что даже успешный обман ПО машины не гарантирует починку.

— Спустя время автомобиль может переклинить и он просто отключится или заблокируется, — добавил механик.

Сергей Прилицкий считает, что со временем появятся лазейки для скачивания обновлений ПО, но быстрее российский рынок заполнят китайские модели , а ремонт европейских машин станет роскошью.

В ближайшее время ситуация с диагностикой, ремонтом и доступу к ПО не поменяется, полагает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

— Я думаю, что мы с этими приложениями попрощались. Надеяться на какое-то изменение в этом отношении не приходится, автокомпании вынуждены это делать из-за геополитической обстановки, иначе их не поймут на всех остальных рынках, которые больше российского, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.