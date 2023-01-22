Ни Bosch, ни меньше: сервисы столкнулись с проблемами при диагностике новых авто
Станции техобслуживания начали испытывать проблемы с диагностикой и ремонтом новых автомобилей, узнали «Известия». Как рассказали в Региональной ассоциации СТО, на некоторых из них перестали функционировать специальные сканеры. Речь, в частности, о тех центрах, что пользуются программным обеспечением от Bosch, — под Новый год компания отключила доступ к ПО в России и Белоруссии. Это напрямую касается машин последних лет выпуска и новых, которые ввезут по параллельному импорту. Около 80% работ в СТО проводятся с помощью диагностического оборудования, и хотя альтернатива немецким сканерам имеется, сервисам придется сильно потратиться на переоснащение. Как проверять и чинить теперь авто и почему ПО машины лучше не обманывать — в материале «Известий».
Сканер выдает ошибку
В конце декабря станции техобслуживания, которые используют в работе ESI[tronic] — ПО для диагностического оборудования от Bosch, получили уведомления о том, что компания приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии.
«Robert Bosch GmbH как владелец лицензий на диагностическое программное обеспечение ESI[tronic] информирует вас и все заинтересованные стороны о том, что начиная с 19 декабря 2022 года все аспекты диагностического программного обеспечения ESI[tronic], включая доступ к тест-планам, перестанут работать в России и Беларуси в связи с применением последних постановлений Европейского союза», — говорится в сообщении компании.
Получается, вся ранее закупленная у Bosch аппаратура стала непригодной для обслуживания автомобилей. В этом убедились «Известия», побывав в автосервисах. Уже в середине января в двух официальных и трех неофициальных центрах диагностическое оборудование этой компании не работало или функционировало с перебоями.
Оборудованием от Bosch в подавляющем большинстве пользуются крупные автосервисы, так как оно весьма дорогое, рассказал член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.
— Уход Bosch из России, на мой взгляд, — это очередной удар по дилерским центрам, так как они работают с оригинальным оборудованием, — отметил эксперт.
Об этом же говорит и механик, диагност одного из подмосковных автосервисов Сергей Прилицкий. Сам он работает в основном с китайскими сканерами.
— Bosch — это крупный и дорогостоящий бренд, окупить его достаточно сложно. Но у фирмы очень хорошая техническая база. Я проходил подготовку на таком оборудовании, общался с тренерами. Могу сказать, что для нас — это потеря именно с точки зрения обучения и получения знаний об особенностях новых автомобилей, которые будут поступать через параллельный импорт, — подытожил эксперт.
Порядка 80% работ в сервисном центре проводится с использованием диагностического оборудования. Все современные автомобили оснащены большим количеством электронных компонентов, для их проверки необходимы сканеры. Из-за невозможности эксплуатировать современную аппаратуру отрасль может откатиться в 1990-е, считает председатель Региональной ассоциации станций технического обслуживания (РАСТО) Ольга Селезнева.
— Ущерб, который мы понесли, очень велик. В частности, оснащение специальной комнаты по восстановлению топливной аппаратуры обходится примерно в 4–5 млн рублей. К этому надо добавить стоимость диагностического оборудования — это приблизительно 2–2,5 млн рублей, — посетовала она.
Глава РАСТО подчеркнула, что в настоящее время часть станций техобслуживания просто не в состоянии продиагностировать, например, топливную форсунку или отладить датчики давления в шинах. В целом качество техобслуживания может упасть, а время процедуры — увеличиться в разы.
— Сегодня независимые сервисные центры используют в своей работе девять разных сканеров. Каждая неисправность проверяется в нескольких системах от разных производителей. И сейчас мы не сможем себя перепроверить, перестраховаться, потому что диагностический сканер выдает ошибку, — подытожила Ольга Селезнева.
Эта проблема коснется в основном машин последних лет выпуска и новых, которые ввезут по параллельному импорту, добавила эксперт.
Альтернатива Bosch есть — китайское оборудование. Но эти сканеры имеют свою специфику и рассчитаны на обслуживание машин производства Восточной Азии. А ПО от немецкой компании было максимально информативным и имело широкую базу данных по всем европейским автомобилям, подчеркнула председатель ассоциации.
«Известия» направили запросы в Bosch и Минпромторг.
Без обновлений
В официальных центрах техобслуживания теперь предупреждают и о том, что не смогут обновить прошивку машины. Эта проблема коснулась не только премиальных, но и авто среднего сегмента, рассказали «Известиям» консультанты.
Один из автовладельцев сообщил «Известиям», что не сумел в центре «Рольф» перепрошить ПО своего Volkswagen Tiguan, у которого стала барахлить электроника.
— Этого мы точно не сможем сделать. Нас отключили ото всех обновлений, и не знаем, когда вернут доступ, — сообщила ему сотрудник центра.
В официальном салоне Mercedes-Benz ситуация чуть лучше. Пока диагностика и обновления доступны, правда, с одним и большим «но».
— Мы можем обновить прошивку автомобиля, но на ваш страх и риск, — рассказал автовладельцу консультант сервиса. — Некоторые обновления мы вообще не рекомендуем ставить, так как автомобиль может просто перестать заводиться.
Особенно не повезло в сложившихся обстоятельствах владельцам электромобилей. Их обслуживание невозможно в принципе и в официальных, и в неофициальных автосервисах, считает Сергей Прилицкий. Дело в том, что официально такие автомобили в страну не завозились, а значит, ни оборудования, ни технических стандартов по обслуживанию таких автомобилей, ни деталей нет.
Старые автомобили — пяти-десятилетней давности — можно спокойно чинить, в том числе неоригинальными запчастями, говорит механик Сергей Прилицкий.
— А вот с новыми моделями — 2021 года и свежее — начинаются проблемы, — продолжил он. — Дело в том, что в новых моделях некоторые детали маркируются электронными датчиками, которые после установки необходимо зарегистрировать в компьютере самой машины. Без доступа к свежим обновлениям автомобиль не увидит замену и не заведется вообще.
Эксперт отметил, что даже успешный обман ПО машины не гарантирует починку.
— Спустя время автомобиль может переклинить и он просто отключится или заблокируется, — добавил механик.
Сергей Прилицкий считает, что со временем появятся лазейки для скачивания обновлений ПО, но быстрее российский рынок заполнят китайские модели, а ремонт европейских машин станет роскошью.
В ближайшее время ситуация с диагностикой, ремонтом и доступу к ПО не поменяется, полагает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.
— Я думаю, что мы с этими приложениями попрощались. Надеяться на какое-то изменение в этом отношении не приходится, автокомпании вынуждены это делать из-за геополитической обстановки, иначе их не поймут на всех остальных рынках, которые больше российского, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.
Он добавил, что единственное, что остается, — это переориентироваться на китайский рынок. Вместе с новыми машинами начнет поступать диагностическое оборудование и ПО для их обслуживания.