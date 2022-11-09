 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия выслала сотрудника посольства Молдавии
Экономика
Запасы бензина в США сократились до минимума с ноября 2014 года
Мир
Премьер-министр Канады примет участие в ТВ-шоу о трансвеститах
Мир
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Мир
Археологи нашли в Италии более двадцати античных бронзовых статуй
Экономика
Минпромторг заявил о начале поставок алкоголя по параллельному импорту
Мир
Bloomberg заявило о визите Лаврова на саммит G20 вместо Путина
Происшествия
В ДТП со Стремоусовым пострадали два человека
Спорт
Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России
Мир
Newsweek признал привлекательность БРИКС в сравнении с блоками во главе с США
Происшествия
Рогов назвал водителя грузовика виновником ДТП со Стремоусовым
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
/

Гарантийный эталон: Роспотребнадзор отзовет иск к Bosch

Почему служба больше не считает нужным судиться и ремонтируют ли сейчас эту технику
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Претензии к компании Bosch о невыполнении ею гарантийных обязательств перед потребителями в России снимаются. Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и Роспотребнадзор намерены отозвать иск к немецкому производителю, так как корпорация предоставила таможенные документы о возобновлении импорта, рассказали там «Известиям». Эксперты считают, что иностранный бизнес мог испытывать временные логистические трудности, но не собирался нарушать российское законодательство. Ранее в компании говорили, что работают над адаптацией бизнеса к текущей ситуации и переформатирование может занять некоторое время.

Вернулись к работе

ПК все дома: российский рынок ноутбуков вновь начал расти
Как изменились предпочтения покупателей после весеннего падения продаж

Компания Bosch намерена выполнить все гарантийные обязательства перед российскими потребителями, Для этих целей, а также чтобы избежать репутационных потерь, производитель возобновил поставки товаров и запчастей в РФ. Об этом «Известиям» сообщил глава ОПИ, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

— В ходе рассмотрения иска ОПИ и Роспотребнадзора были получены достоверные доказательства продолжения работы Bosch в России. В настоящее время дочерними компаниями концерна возобновлен импорт товаров и запчастей, необходимых для выполнения требований потребителей о ремонте и замене, продолжена работа российского офиса, — заявил общественник.

По его словам, то, что ситуация нормализуется, подтверждают и крупнейшие торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Гарантийный эталон_2
Утюг фирмы Bosch
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Rainer Jensen

— Большую роль в этом сыграли иски, которые стали не просто залогом выполнения компанией Bosch обязательств перед потребителями, но и гарантией сохранения рабочих мест и соблюдения договоров с контрагентами. Мы не можем не приветствовать такую позицию, поэтому в ближайшее время отзовем иск, — сообщил Олег Павлов.

Китайское предубеждение: Huawei может окончательно покинуть Россию
Как это изменит ситуацию на рынке техники

По его мнению, также Bosch могла возобновить импорт из-за репутационных потерь и значимости для нее российского рынка, на котором она хотела бы зарабатывать. Он отметил, что сейчас немецкий производитель продолжает реализовывать свои товары в российских магазинах, хотя повысил на них цену. Например, технику этой компании можно купить в сетях «Эльдорадо», «М.Видео», «Ситилинк» и других.

О достижении целей иска к Вosch «Известиям» сообщили и в Роспотребнадзоре.

Любые действия иностранных компаний, преследующие своей целью выполнение обязательств перед российскими потребителями, оцениваются Роспотребнадзором как конструктивные. В этой связи цели участия Роспотребнадзора в данном деле можно считать достигнутыми, — заявили в ведомстве.

При этом там отметили, что служба продолжает постоянно мониторить соблюдение прав потребителей и готова при необходимости принимать предусмотренные законодательством меры реагирования.

Гарантийный эталон_4
Производство бытовой техники на заводе Bosch
Фото: Getty Images/Andreas Rentz

Иск к двум юридическим лицам подали ОПИ и Роспотребнадзор в конце июля этого года. Речь идет о ООО «Роберт Бош», которая занимается импортом в РФ садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов. А также об ООО «БСХ Бытовые приборы» — она отвечает за импорт и производство бытовой техники, в том числе утюгов, пылесосов, стиральных, сушильных, посудомоечных машин, кофеварок, блендеров, духовых шкафов, электроплит, холодильников и морозильников.

Точка полувозврата: Samsung активно набирает персонал в России
Зачем компании специалисты по поколению Z и готовится ли она к полноценному возвращению

Как сообщали тогда «Известия», в исковых требованиях компания обвинялась в нарушении законодательства и прав российских потребителей, которые не получают гарантийное обслуживание по купленным товарам. В соцсетях клиенты писали о том, что Bosch в одностороннем порядке отключала некоторые функции. Также в ОПИ сообщали о том, что после прекращения деятельности Bosch в России пострадать могут тысячи рабочих, занятых на ее производствах.

Подтверждение этой информации появилось уже в конце августа, когда СМИ начали сообщать об увольнении сотрудников с двух заводов под Санкт-Петербургом, производивших стиральные машины.

Рынок восстанавливается

«Известия» обратились в Bosch с предложением прокомментировать ситуацию о перспективах работы в России. Ранее компания заявляла, что из-за запретительных мер в отношении поставок товаров в РФ их выполнение «оказывается затруднительным, а в ряде случаев невозможным». «Bosch в России работает над адаптацией бизнеса к текущей ситуации. Такое переформатирование может занять некоторое время, в течение которого могут быть перебои с поставками продукции Bosch на рынок России», — говорилось в сообщении производителя.

Также запрос о дальнейшей судьбе производств немецкого производителя в стране был направлен в Минпромторг.

Гарантийный эталон_3
Инструмент фирмы Bosch
Фото: TASS/DPA/Sebastian Gollnow
Справка «Известий»

Bosch приостановила деятельность в России в марте 2022 года. В качестве причины компания назвала нарушение цепочек поставок. Это коснулось в том числе производства электроприборов на петербургских заводах, а также запчастей для грузовиков. Как отмечали тогда в Bosch, есть опасения использования ее продукции в «негражданских» целях в нарушение политики компании. Всего в РФ у нее было семь производств. В Ленинградской области заводы по сборке стиральных машин и холодильников, в Саратовской области — электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов, в Самарской области — автозапчастей.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» допускают, что у компаний, которые в нее входят, из-за санкций могли быть проблемы с логистикой.

— Все члены ассоциации (Bosch, Samsung, Panasonic, Canon, Philips и другие) соблюдают закон «О защите прав потребителей» в полном объеме. Если у них и были объективные временные логистические трудности, то они всегда готовы к диалогу с потребителями. Поэтому мы не видим никаких проблем с их работой и выполнением гарантийных обязательств, — пояснил «Известиям» директор по связям с общественностью ассоциации Антон Гуськов.

Он добавил, что рынок очень сложно воспринял логистические проблемы, которые возникли после объявления санкций.

Гарантийный эталон_1
Пылесосы Bosch
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Найти вход: параллельный импорт автозапчастей покрыл спрос на 50–80%
Какие детали для иномарок можно будет приобрести в России

Однако сейчас ситуация налаживается. Происходит изменение долей участников рынка, так как американские компании покинули страну. Но их место уже занимают те, кто остался. В то же время есть канал параллельного импорта, который понемногу начинает работать, — пояснил эксперт.

Также «Известия» направили запрос в Ассоциацию компаний интернет-торговли, где этим летом заявляли о серьезных трудностях российских ритейлеров по исполнению гарантийных и иных юридических обязательств перед потребителями, купившими технику Bosch. Как сообщил в своем ответе президент АКИТ Артем Соколов, ситуация действительно нормализовалась. Компания выполняет свои обязательства перед российскими клиентами и контрагентами, в том числе перед продавцами и сервисными центрами, отметил он.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022