Гарантийный эталон: Роспотребнадзор отзовет иск к Bosch
Претензии к компании Bosch о невыполнении ею гарантийных обязательств перед потребителями в России снимаются. Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и Роспотребнадзор намерены отозвать иск к немецкому производителю, так как корпорация предоставила таможенные документы о возобновлении импорта, рассказали там «Известиям». Эксперты считают, что иностранный бизнес мог испытывать временные логистические трудности, но не собирался нарушать российское законодательство. Ранее в компании говорили, что работают над адаптацией бизнеса к текущей ситуации и переформатирование может занять некоторое время.
Вернулись к работе
Компания Bosch намерена выполнить все гарантийные обязательства перед российскими потребителями, Для этих целей, а также чтобы избежать репутационных потерь, производитель возобновил поставки товаров и запчастей в РФ. Об этом «Известиям» сообщил глава ОПИ, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
— В ходе рассмотрения иска ОПИ и Роспотребнадзора были получены достоверные доказательства продолжения работы Bosch в России. В настоящее время дочерними компаниями концерна возобновлен импорт товаров и запчастей, необходимых для выполнения требований потребителей о ремонте и замене, продолжена работа российского офиса, — заявил общественник.
По его словам, то, что ситуация нормализуется, подтверждают и крупнейшие торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).
— Большую роль в этом сыграли иски, которые стали не просто залогом выполнения компанией Bosch обязательств перед потребителями, но и гарантией сохранения рабочих мест и соблюдения договоров с контрагентами. Мы не можем не приветствовать такую позицию, поэтому в ближайшее время отзовем иск, — сообщил Олег Павлов.
По его мнению, также Bosch могла возобновить импорт из-за репутационных потерь и значимости для нее российского рынка, на котором она хотела бы зарабатывать. Он отметил, что сейчас немецкий производитель продолжает реализовывать свои товары в российских магазинах, хотя повысил на них цену. Например, технику этой компании можно купить в сетях «Эльдорадо», «М.Видео», «Ситилинк» и других.
О достижении целей иска к Вosch «Известиям» сообщили и в Роспотребнадзоре.
— Любые действия иностранных компаний, преследующие своей целью выполнение обязательств перед российскими потребителями, оцениваются Роспотребнадзором как конструктивные. В этой связи цели участия Роспотребнадзора в данном деле можно считать достигнутыми, — заявили в ведомстве.
При этом там отметили, что служба продолжает постоянно мониторить соблюдение прав потребителей и готова при необходимости принимать предусмотренные законодательством меры реагирования.
Иск к двум юридическим лицам подали ОПИ и Роспотребнадзор в конце июля этого года. Речь идет о ООО «Роберт Бош», которая занимается импортом в РФ садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов. А также об ООО «БСХ Бытовые приборы» — она отвечает за импорт и производство бытовой техники, в том числе утюгов, пылесосов, стиральных, сушильных, посудомоечных машин, кофеварок, блендеров, духовых шкафов, электроплит, холодильников и морозильников.
Как сообщали тогда «Известия», в исковых требованиях компания обвинялась в нарушении законодательства и прав российских потребителей, которые не получают гарантийное обслуживание по купленным товарам. В соцсетях клиенты писали о том, что Bosch в одностороннем порядке отключала некоторые функции. Также в ОПИ сообщали о том, что после прекращения деятельности Bosch в России пострадать могут тысячи рабочих, занятых на ее производствах.
Подтверждение этой информации появилось уже в конце августа, когда СМИ начали сообщать об увольнении сотрудников с двух заводов под Санкт-Петербургом, производивших стиральные машины.
Рынок восстанавливается
«Известия» обратились в Bosch с предложением прокомментировать ситуацию о перспективах работы в России. Ранее компания заявляла, что из-за запретительных мер в отношении поставок товаров в РФ их выполнение «оказывается затруднительным, а в ряде случаев невозможным». «Bosch в России работает над адаптацией бизнеса к текущей ситуации. Такое переформатирование может занять некоторое время, в течение которого могут быть перебои с поставками продукции Bosch на рынок России», — говорилось в сообщении производителя.
Также запрос о дальнейшей судьбе производств немецкого производителя в стране был направлен в Минпромторг.
В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» допускают, что у компаний, которые в нее входят, из-за санкций могли быть проблемы с логистикой.
— Все члены ассоциации (Bosch, Samsung, Panasonic, Canon, Philips и другие) соблюдают закон «О защите прав потребителей» в полном объеме. Если у них и были объективные временные логистические трудности, то они всегда готовы к диалогу с потребителями. Поэтому мы не видим никаких проблем с их работой и выполнением гарантийных обязательств, — пояснил «Известиям» директор по связям с общественностью ассоциации Антон Гуськов.
Он добавил, что рынок очень сложно воспринял логистические проблемы, которые возникли после объявления санкций.
— Однако сейчас ситуация налаживается. Происходит изменение долей участников рынка, так как американские компании покинули страну. Но их место уже занимают те, кто остался. В то же время есть канал параллельного импорта, который понемногу начинает работать, — пояснил эксперт.
Также «Известия» направили запрос в Ассоциацию компаний интернет-торговли, где этим летом заявляли о серьезных трудностях российских ритейлеров по исполнению гарантийных и иных юридических обязательств перед потребителями, купившими технику Bosch. Как сообщил в своем ответе президент АКИТ Артем Соколов, ситуация действительно нормализовалась. Компания выполняет свои обязательства перед российскими клиентами и контрагентами, в том числе перед продавцами и сервисными центрами, отметил он.