Гарантийный эталон: Роспотребнадзор отзовет иск к Bosch

Претензии к компании Bosch о невыполнении ею гарантийных обязательств перед потребителями в России снимаются. Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и Роспотребнадзор намерены отозвать иск к немецкому производителю , так как корпорация предоставила таможенные документы о возобновлении импорта, рассказали там «Известиям». Эксперты считают, что иностранный бизнес мог испытывать временные логистические трудности, но не собирался нарушать российское законодательство. Ранее в компании говорили, что работают над адаптацией бизнеса к текущей ситуации и переформатирование может занять некоторое время .

Вернулись к работе

Компания Bosch намерена выполнить все гарантийные обязательства перед российскими потребителями, Для этих целей, а также чтобы избежать репутационных потерь, производитель возобновил поставки товаров и запчастей в РФ . Об этом «Известиям» сообщил глава ОПИ, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

— В ходе рассмотрения иска ОПИ и Роспотребнадзора были получены достоверные доказательства продолжения работы Bosch в России. В настоящее время дочерними компаниями концерна возобновлен импорт товаров и запчастей, необходимых для выполнения требований потребителей о ремонте и замене, продолжена работа российского офиса , — заявил общественник.

По его словам, то, что ситуация нормализуется, подтверждают и крупнейшие торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

— Большую роль в этом сыграли иски, которые стали не просто залогом выполнения компанией Bosch обязательств перед потребителями, но и гарантией сохранения рабочих мест и соблюдения договоров с контрагентами. Мы не можем не приветствовать такую позицию, поэтому в ближайшее время отзовем иск , — сообщил Олег Павлов.

По его мнению, также Bosch могла возобновить импорт из-за репутационных потерь и значимости для нее российского рынка, на котором она хотела бы зарабатывать . Он отметил, что сейчас немецкий производитель продолжает реализовывать свои товары в российских магазинах, хотя повысил на них цену. Например, технику этой компании можно купить в сетях «Эльдорадо», «М.Видео», «Ситилинк» и других.

О достижении целей иска к Вosch «Известиям» сообщили и в Роспотребнадзоре.

— Любые действия иностранных компаний, преследующие своей целью выполнение обязательств перед российскими потребителями, оцениваются Роспотребнадзором как конструктивные . В этой связи цели участия Роспотребнадзора в данном деле можно считать достигнутыми, — заявили в ведомстве.

При этом там отметили, что служба продолжает постоянно мониторить соблюдение прав потребителей и готова при необходимости принимать предусмотренные законодательством меры реагирования.

Гарантийный эталон_4 Фото: Getty Images/Andreas Rentz

Иск к двум юридическим лицам подали ОПИ и Роспотребнадзор в конце июля этого года . Речь идет о ООО «Роберт Бош», которая занимается импортом в РФ садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов. А также об ООО «БСХ Бытовые приборы» — она отвечает за импорт и производство бытовой техники, в том числе утюгов, пылесосов, стиральных, сушильных, посудомоечных машин, кофеварок, блендеров, духовых шкафов, электроплит, холодильников и морозильников.

Как сообщали тогда «Известия», в исковых требованиях компания обвинялась в нарушении законодательства и прав российских потребителей, которые не получают гарантийное обслуживание по купленным товарам . В соцсетях клиенты писали о том, что Bosch в одностороннем порядке отключала некоторые функции. Также в ОПИ сообщали о том, что после прекращения деятельности Bosch в России пострадать могут тысячи рабочих, занятых на ее производствах.

Подтверждение этой информации появилось уже в конце августа, когда СМИ начали сообщать об увольнении сотрудников с двух заводов под Санкт-Петербургом, производивших стиральные машины.

Рынок восстанавливается

«Известия» обратились в Bosch с предложением прокомментировать ситуацию о перспективах работы в России. Ранее компания заявляла, что из-за запретительных мер в отношении поставок товаров в РФ их выполнение «оказывается затруднительным, а в ряде случаев невозможным». « Bosch в России работает над адаптацией бизнеса к текущей ситуации. Такое переформатирование может занять некоторое время , в течение которого могут быть перебои с поставками продукции Bosch на рынок России», — говорилось в сообщении производителя.

Также запрос о дальнейшей судьбе производств немецкого производителя в стране был направлен в Минпромторг.

Справка «Известий» Bosch приостановила деятельность в России в марте 2022 года. В качестве причины компания назвала нарушение цепочек поставок. Это коснулось в том числе производства электроприборов на петербургских заводах, а также запчастей для грузовиков. Как отмечали тогда в Bosch, есть опасения использования ее продукции в «негражданских» целях в нарушение политики компании. Всего в РФ у нее было семь производств. В Ленинградской области заводы по сборке стиральных машин и холодильников, в Саратовской области — электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов, в Самарской области — автозапчастей.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» допускают, что у компаний, которые в нее входят, из-за санкций могли быть проблемы с логистикой.

— Все члены ассоциации (Bosch, Samsung, Panasonic, Canon, Philips и другие) соблюдают закон «О защите прав потребителей» в полном объеме. Если у них и были объективные временные логистические трудности, то они всегда готовы к диалогу с потребителями. Поэтому мы не видим никаких проблем с их работой и выполнением гарантийных обязательств, — пояснил «Известиям» директор по связям с общественностью ассоциации Антон Гуськов.

Он добавил, что рынок очень сложно воспринял логистические проблемы, которые возникли после объявления санкци й.

— Однако сейчас ситуация налаживается. Происходит изменение долей участников рынка, так как американские компании покинули страну. Но их место уже занимают те, кто остался . В то же время есть канал параллельного импорта, который понемногу начинает работать, — пояснил эксперт.