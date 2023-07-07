В АвтоВАЗе назвали индексацию утильсбора на авто шагом для стимулирования инвестиций

Принятое решение по индексации утилизационного сбора на ввозимые в РФ автомобили позволит сохранить более 1 млн рабочих мест в российском автопроме и компонентной отрасли, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа 7 июля.

Кроме того, такой шаг приведет к трансферу технологий и развитию компетенций в индустрии, добавили там.

В компании поддержали вводимое изменение.

«Эта мера — важный шаг для стимулирования инвестиций в национальное производство автомобилей и автокомпонентов», — отметил производитель.

Там также уточнили, что повышение утилизационного сбора не повлияет на ценовую политику АвтоВАЗа в связи с высокой локализацией всех автомобилей Lada.

«Это также даст нам возможность создавать новые привлекательные модели для российского и экспортных рынков», — заявили в пресс-службе.

Ранее в этот день Министерство промышленности и торговли РФ сообщило, что утилизационный сбор на автомобили будет проиндексирован с 1 августа 2023 года. Ставка утильсбора будет индексирована в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5–3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили. На автобусы сбор увеличится в среднем в 2,2–4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раза.

1 июня газета «Ведомости», ссылаясь на гендиректора КамАЗа Сергея Когогина и президента АвтоВАЗа Максима Соколова, написала, что в РФ производители автомобилей обратились к властям с просьбой повысить утилизационный сбор на иностранные машины.

24 марта сообщалось, что отраслевой бизнес предложил возобновить госпрограмму утилизации и скидки на машины.