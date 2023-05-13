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Надзорная станция: Генпрокуратура заинтересовалась утильсбором

Прокуроры нашли «правовую неопределенность» при ввозе электромобилей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Генеральная прокуратура нашла нестыковки в правилах расчета размера утилизационного сбора при ввозе в Россию электромобилей. Надзорное ведомство предписало Минпромторгу урегулировать эту «правовую неопределенность». Действующие формулировки допускают их двоякое толкование, отмечают юристы. Подробности — в материале «Известий».

Обнаружена неопределенность

Генеральная прокуратура выявила «правовую неопределенность, связанную с взиманием утилизационного сбора» при таможенном оформлении импортируемых в нашу страну электрокаров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте надзорного ведомства. Речь идет о двояком толковании норм, на основании которых рассчитывается размер утильсбора на эти машины.

«В субъектах Российской Федерации складывается различная практика исчисления коэффициентов утилизационного сбора в отношении электромобилей, ввозимых физическими лицами для личного пользования. Разница во взыскиваемых суммах варьируется от 5200 до 122 тыс. рублей», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Согласно утвержденному правительством России «Перечню видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также его размеров», все транспортные средства разделены на категории, для каждой из который указаны ставки и коэффициенты. По ним и рассчитывается размер этого обязательного платежа. Однако в Генпрокуратуре отмечают, что «предлагаемая классификация не позволяет однозначно определить, относятся ли к транспортным средствам, ввозимым физическими лицами для личного пользования, автомобили с электродвигателями».

Как ранее сообщали «Известия», в ряде регионов таможенные органы начали рассылать владельцам ввезенных в Россию электромобилей письма с требованиями доплатить утилизационный сбор. Свои претензии они обосновывают тем, что при таможенном оформлении он был уплачен с учетом понижающих коэффициентов (0,17 для новых моделей и 0,26 для машин старше трех лет), которые действуют в отношении импортеров-физлиц. С учетом базовой ставки сбора в размере 20 тыс. рублей получается, что в этом случае импортер оплачивает 3,4 тыс. или 5,2 тыс. рублей соответственно.

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При этом, согласно постановлению правительства № 1291, для электрокаров установлены коэффициенты 1,63 (для новых) и 6,1 (для моделей старше трех лет). В этом случае размер утилизационного сбора составляет уже 32,6 тыс. и 122 тыс. рублей соответственно. Генпрокуратуру насторожило, что в разных регионах применяются разные подходы к начислению этого сбора.

«В целях исключения неединообразной практики применения коэффициентов и защиты прав граждан при оформлении автомобилей Генеральной прокуратурой РФ Министерству промышленности и торговли РФ предложено законодательно урегулировать правовую неопределенность в данном вопросе», — говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

В рамках закона

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что уплата утилизационного сбора осуществляется в соответствии с действующим законодательством и правоприменительной практикой.

— Вопрос единообразия исчисления коэффициентов утилизационного сбора на электромобили, ввозимые физическими лицами для личного пользования, прорабатывается Минпромторгом России совместно с ФТС России, — отметили в пресс-службе министерства.

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Как именно предполагается урегулировать вопросы, на которые обратила внимание Генпрокуратура, в Минпромторге не уточнили.

В Федеральной таможенной службе подчеркивают, что в отношении начисления утилизационного сбора для электрокаров действуют согласно разъяснениям Минпромторга. В начале апреля замглавы министерства Альберт Каримов направил в ФТС РФ письмо (копия имеется в распоряжении «Известий»), согласно которому «представляется целесообразным при расчете сумм утилизационного сбора» применять коэффициенты 1,63 и 6,1.

По единым правилам

Опрошенные «Известиями» юристы согласны, что существующие нормы начисления утилизационного сбора в отношении электрокаров допускают двоякое толкование.

Электромобили
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Чтобы порядок начисления утильсбора был максимально понятным и единообразным, необходимы небольшие дополнения в постановление правительства, уточняющие правила его уплаты в отношении электромобилей, которые ввозятся частными лицами, — заявил «Известиям» адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По его словам, проблема связна с тем, что льготные коэффициенты для физлиц действуют «вне зависимости от объема двигателя». Поскольку на электромобилях такого понятия, как «объем двигателя» не существует в принципе, в ряде случаев возникают вопросы относительно применения к моделям на электротяге пониженных коэффициентов, подчеркивает юрист. При этом, по словам Радько, уже есть судебные решения в пользу таможенных органов, требующих от владельцев электромобилей доплатить утилизационный сбор.

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Под ударом подержанные «электрички»

С учетом позиции Минпромтора, озвученной в письме замглавы ведомства, возможные поправки не позволят импортерам электромобилей использовать пониженные ставки утильсбора, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. От этого в первую очередь пострадают те, кто ввозит недорогие подержанные модели на электротяге, уверен он.

— Для покупателя Tesla стоимостью несколько миллионов рублей разница в 120 тыс. рублей непринципиальна. А вот для тех, кто ввозит, например, подержанный Nissan Leaf, который стоит 700–800 тыс. рублей, это уже внушительная сумма, — отмечает он.

Электромобиль Nissan Leaf

Электромобиль Nissan Leaf

Фото: TASS/ZUMA/Taidgh Barron

По словам Шапарина, повышенные ставки для подержанных электрокаров фактически являются попыткой отрезать их поток в нашу страну, по аналогии с заградительными таможенными пошлинами, которые были введены в начале 2000-х для защиты отечественного автопрома от наплыва подержанных иномарок. Однако если раньше эта мера в какой-то мере позволила локализовать производство в нашей стране доступных моделей вроде Renault Logan или Hyundai Solaris, то в отношении электромобилей она выглядит по меньше мере странно, считает эксперт.

— Непонятно, кого защищают эти повышенные ставки утильсбора: в России просто нет производства электромобилей стоимостью до 1 млн рублей, — отметил Шапарин.

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С ним согласен главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов. Он также считает, что в первую очередь пострадают владельцы недорогих подержанных элетрокаров.

— Законы не должны иметь двоякого толкования. Непонятно, почему Минпромторг ждал больше двух лет, чтобы дать разъяснения относительно правил уплаты утильсбора, — заявил он «Известиям».

По мнению Тарасова, справедливой была бы схема, при которой в случае окончательного установления повышенных коэффициентов этого сбора для электрокаров, владельцы машин, которые уже ввезены в Россию, освобождались бы от обязанности доплатить недостающую сумму.

— Ведь фактически они ничего не нарушили, а лишь использовали схему, которую из-за нечетких и двояких трактовок закона чиновники признали «неправильной», — добавил он.

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