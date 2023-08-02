Выбраться из ямы: производство автомобилей сократилось на треть

По итогам первого полугодия производство автомобилей в России сократилось почти на треть. Однако в июне сборка машин выросла сразу в три раза. Рост выпуска автомобилей эксперты называют положительный трендом, однако считают, что выйти на докризисные значения российскому автопрому будет достаточно сложно. Подробности — в материале «Известий».

Падение и рост

За первые шесть месяцев российские автозаводы выпустили 197 тыс. легковых автомобилей. Это на 29,9% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о промышленном производстве в первом полугодии 2023 года. При этом в июне в нашей стране было собрано 42 тыс. машин — в 3,1 раза больше, чем год назад, а результаты мая превзошли прошлогодние показатели сразу в 11 раз.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Выпуск грузовиков в первом полугодии увеличился на 5,8%: с начала года их было произведено 75 тыс. штук, из которых 14,3 тыс. пришлось на июнь (+37,8% к июню прошлого года). Июньское производство седельных тягачей выросло на 48,6% (825 машин), однако по итогам шести месяцев их выпуск снизился на 9% (4,5 тыс. штук).

С января по июнь из цехов российских автозаводов вышло 2,4 тыс. автобусов массой до 5 т (+76,1%) и 1,3 тыс. автобусов массой более 5 т (на 23,3% больше, чем в первом полугодии 2022 года).

Провальный сезон

Резкий рост производства в мае и июне специалисты объясняют так называемым эффектом низкой базы. По словам эксперта автомобильного рынка Владимира Беспалова, наиболее сложным для отечественного автопрома стал II квартал прошлого года.

— Многие предприятия на время приостановили свою работу — сказалась нехватка комплектующих для производства автомобилей. Поэтому сравнивать результаты не совсем корректно: во II квартале прошлого года автомобили практически не выпускались, — отметил он.

Восстанавливаться ситуация начала только в середине лета, в том числе благодаря введению упрощенных требований к выпускаемым автомобилям. В результате производство машин на многих автозаводах возобновилось только осенью прошлого года. К примеру, в ноябре на бывшем столичном заводе Renault началось производство автомобилей «Москвич», а на предприятии в Елабуге, где прежде выпускались Ford Transit, стартовала лицензионная сборка фургонов бренда Sollers. Были запущены и новые предприятия: в частности, в Липецкой области начали собирать электромобили Evolute.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Заметно российский автопром оживился только в этом году. В январе на калининградском «Автоторе» начали собирать седаны Kaiyi, а в прошлом месяце на предприятии было запущено производство автомобилей BAIC. В начале марта на заводе АвтоВАЗа в Тольятти стартовал выпуск нового поколения Lada Vesta, а в июне — сборка кроссовера Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan под Санкт-Петербургом. Кроме того, президент компании анонсировал возобновление в августе производства Lada Largus. В середине июля во Владивостоке на бывшем заводе Mazda начался выпуск лицензированных пикапов JAC T6 под брендом Sollers. Также до конца лета в Брянской области начнут делать легкие грузовики BAW.

Вместе с тем ряд крупных производств автомобильной отрасли по-прежнему находятся в простое. Уже больше года не выпускают автомобили предприятия в Ленинградской (заводы Toyota, а также Hyundai и Kia), Калужской (концерны VW и Stellantis), Нижегородской (VW), Московской (Mercedes-Benz) и Ульяновской (Isuzu) областях. Некоторые из этих заводов уже обрели новых владельцев, однако на данный момент производство машин на них так и не началось.

Шансы есть

Отечественная автомобильная промышленность постепенно восстанавливается, констатируют опрошенные «Известиями» эксперты. Однако их прогнозы относительно ее дальнейшего развития расходятся. По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, рассчитывать на то, что российский автопром в обозримой перспективе выйдет на «досанкционные» показатели уровня 2020–2021 годов, не стоит.

— Результат первого полугодия — менее 200 тыс. машин. По итогам года, судя по всему, будет собрано около 450 тыс. легковых автомобилей. При этом заводы Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia и Stellantis в общей сложности производили в год 600–700 тыс. автомобилей. Нарастить такой объем выпуска в обозримой перспективе невозможно, — заявил он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его мнению, потенциальных инвесторов могут отпугнуть «постоянно меняющиеся правила игры». В частности, резкое повышение ставок утилизационного сбора, а также переход интеллектуальных прав на модели и технологии российской стороне, прописанные в стратегии развития автопрома.

Иной точки зрения придерживается Владимир Беспалов. По его словам, на этих заводах вполне может начаться выпуск автомобилей других брендов.

— Возможно, производство автомобилей будет налажено только на части мощностей. Конечно, ни в этом, ни в следующем году достичь результат 2021 года не получится. Однако в течение двух-трех лет такой шанс у российских автозаводов есть, — поделился он своим прогнозом с «Известиями».

Утильсбор поможет?

Одними из потенциальных претендентов на простаивающие заводы эксперт называет российские проекты «Атом» и «Нева». Кроме того, Беспалов не исключает и появления в российском автопроме новых игроков из дружественных стран.

— Первый этап, связанный с максимально оперативным привлечением иностранных партнеров для возобновления производства на простаивающих предприятиях, уже прошел. Или, по крайней мере, близок к завершению. Повышение ставок утилизационного сбора направлено в первую очередь на повышение степени локализации автомобилей, собираемых в нашей стране, а также на дальнейшее привлечение в автопром новых производителей, но уже на новых условиях, — считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Схожей точки зрения придерживается и главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков. Он отмечает, что в России по-прежнему отмечается высокий спрос на новые машины, в том числе и отложенный. По его мнению, в большей степени он может быть удовлетворен за счет моделей российского производства.

— Рано или поздно за счет спроса на автомобили их производство выйдет на уровень 1,2–1,5 млн штук в год. Однако спрогнозировать, когда это пройдет, сейчас крайне сложно. На ситуацию влияет масса факторов. Например, в начале года мало кто предполагал, что курс рубля достигнет нынешних значений. Несмотря на понимание неизбежности повышения утильсбора, было неясно, насколько он в результате вырастет. И сейчас нельзя гарантировать, что в следующем году он не повысится снова. Всё это заметно влияет на стоимость автомобилей, спрос на них, а соответственно, и на производство машин в нашей стране, — заявил он «Известиям».