 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Польша нарастит группировку войск на границе с Белоруссией
Мир
Баку публично не подтвердил договоренность с Ереваном о целостности стран
Происшествия
Пожар произошел в одном из зданий в центре Москвы
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Мир
Песков допустил возвращение к зерновой сделке на условиях Москвы
Мир
В США приравняли обвинения Трампу к попытке вмешательства в выборы
Мир
В ООН выразили надежду на мирное урегулирование ситуации в Нигере
Мир
В раде зарегистрировали законопроект о запрете песен на русском языке
Мир
ЦПВС сообщил о 10 нарушениях меморандума коалицией США в Сирии
Мир
Посольство РФ назвало попыткой вмешательства в дела России санкции Великобритании
Общество
Мать челябинского маньяка назвала добровольным пребывание жертвы в его доме
Мир
Офис генсека ООН призвал прекратить атаки беспилотников на Москву
Общество
Умер советский и российский писатель Александр Николюкин
Мир
Председательство США запланировало заседание СБ ООН по Украине на 24 августа
/

Выбраться из ямы: производство автомобилей сократилось на треть

Сможет ли российский автопром выйти на докризисные значения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам первого полугодия производство автомобилей в России сократилось почти на треть. Однако в июне сборка машин выросла сразу в три раза. Рост выпуска автомобилей эксперты называют положительный трендом, однако считают, что выйти на докризисные значения российскому автопрому будет достаточно сложно. Подробности — в материале «Известий».

Падение и рост

За первые шесть месяцев российские автозаводы выпустили 197 тыс. легковых автомобилей. Это на 29,9% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о промышленном производстве в первом полугодии 2023 года. При этом в июне в нашей стране было собрано 42 тыс. машин — в 3,1 раза больше, чем год назад, а результаты мая превзошли прошлогодние показатели сразу в 11 раз.

сборка деталей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Выпуск грузовиков в первом полугодии увеличился на 5,8%: с начала года их было произведено 75 тыс. штук, из которых 14,3 тыс. пришлось на июнь (+37,8% к июню прошлого года). Июньское производство седельных тягачей выросло на 48,6% (825 машин), однако по итогам шести месяцев их выпуск снизился на 9% (4,5 тыс. штук).

С января по июнь из цехов российских автозаводов вышло 2,4 тыс. автобусов массой до 5 т (+76,1%) и 1,3 тыс. автобусов массой более 5 т (на 23,3% больше, чем в первом полугодии 2022 года).

Провальный сезон

Резкий рост производства в мае и июне специалисты объясняют так называемым эффектом низкой базы. По словам эксперта автомобильного рынка Владимира Беспалова, наиболее сложным для отечественного автопрома стал II квартал прошлого года.

— Многие предприятия на время приостановили свою работу — сказалась нехватка комплектующих для производства автомобилей. Поэтому сравнивать результаты не совсем корректно: во II квартале прошлого года автомобили практически не выпускались, — отметил он.

Без ABS и подушек безопасности: требования к машинам смягчили
Производителям разрешили упрощать комплектации автомобилей

Восстанавливаться ситуация начала только в середине лета, в том числе благодаря введению упрощенных требований к выпускаемым автомобилям. В результате производство машин на многих автозаводах возобновилось только осенью прошлого года. К примеру, в ноябре на бывшем столичном заводе Renault началось производство автомобилей «Москвич», а на предприятии в Елабуге, где прежде выпускались Ford Transit, стартовала лицензионная сборка фургонов бренда Sollers. Были запущены и новые предприятия: в частности, в Липецкой области начали собирать электромобили Evolute.

сборка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Заметно российский автопром оживился только в этом году. В январе на калининградском «Автоторе» начали собирать седаны Kaiyi, а в прошлом месяце на предприятии было запущено производство автомобилей BAIC. В начале марта на заводе АвтоВАЗа в Тольятти стартовал выпуск нового поколения Lada Vesta, а в июне — сборка кроссовера Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan под Санкт-Петербургом. Кроме того, президент компании анонсировал возобновление в августе производства Lada Largus. В середине июля во Владивостоке на бывшем заводе Mazda начался выпуск лицензированных пикапов JAC T6 под брендом Sollers. Также до конца лета в Брянской области начнут делать легкие грузовики BAW.

Вместе с тем ряд крупных производств автомобильной отрасли по-прежнему находятся в простое. Уже больше года не выпускают автомобили предприятия в Ленинградской (заводы Toyota, а также Hyundai и Kia), Калужской (концерны VW и Stellantis), Нижегородской (VW), Московской (Mercedes-Benz) и Ульяновской (Isuzu) областях. Некоторые из этих заводов уже обрели новых владельцев, однако на данный момент производство машин на них так и не началось.

Шансы есть

Отечественная автомобильная промышленность постепенно восстанавливается, констатируют опрошенные «Известиями» эксперты. Однако их прогнозы относительно ее дальнейшего развития расходятся. По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, рассчитывать на то, что российский автопром в обозримой перспективе выйдет на «досанкционные» показатели уровня 2020–2021 годов, не стоит.

— Результат первого полугодия — менее 200 тыс. машин. По итогам года, судя по всему, будет собрано около 450 тыс. легковых автомобилей. При этом заводы Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia и Stellantis в общей сложности производили в год 600–700 тыс. автомобилей. Нарастить такой объем выпуска в обозримой перспективе невозможно, — заявил он «Известиям».

сборка деталей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его мнению, потенциальных инвесторов могут отпугнуть «постоянно меняющиеся правила игры». В частности, резкое повышение ставок утилизационного сбора, а также переход интеллектуальных прав на модели и технологии российской стороне, прописанные в стратегии развития автопрома.

Ставки выросли: правительство увеличило размер утилизационного сбора
Автозаводы поддерживают решение, но эксперты предупреждают о возможном росте цен

Иной точки зрения придерживается Владимир Беспалов. По его словам, на этих заводах вполне может начаться выпуск автомобилей других брендов.

— Возможно, производство автомобилей будет налажено только на части мощностей. Конечно, ни в этом, ни в следующем году достичь результат 2021 года не получится. Однако в течение двух-трех лет такой шанс у российских автозаводов есть, — поделился он своим прогнозом с «Известиями».

Теория «Атома»: российский электромобиль получил необычные двери
«Кама» показала прототип своего первого электрокара

Утильсбор поможет?

Одними из потенциальных претендентов на простаивающие заводы эксперт называет российские проекты «Атом» и «Нева». Кроме того, Беспалов не исключает и появления в российском автопроме новых игроков из дружественных стран.

— Первый этап, связанный с максимально оперативным привлечением иностранных партнеров для возобновления производства на простаивающих предприятиях, уже прошел. Или, по крайней мере, близок к завершению. Повышение ставок утилизационного сбора направлено в первую очередь на повышение степени локализации автомобилей, собираемых в нашей стране, а также на дальнейшее привлечение в автопром новых производителей, но уже на новых условиях, — считает эксперт.

сборка деталей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Схожей точки зрения придерживается и главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков. Он отмечает, что в России по-прежнему отмечается высокий спрос на новые машины, в том числе и отложенный. По его мнению, в большей степени он может быть удовлетворен за счет моделей российского производства.

— Рано или поздно за счет спроса на автомобили их производство выйдет на уровень 1,2–1,5 млн штук в год. Однако спрогнозировать, когда это пройдет, сейчас крайне сложно. На ситуацию влияет масса факторов. Например, в начале года мало кто предполагал, что курс рубля достигнет нынешних значений. Несмотря на понимание неизбежности повышения утильсбора, было неясно, насколько он в результате вырастет. И сейчас нельзя гарантировать, что в следующем году он не повысится снова. Всё это заметно влияет на стоимость автомобилей, спрос на них, а соответственно, и на производство машин в нашей стране, — заявил он «Известиям».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир