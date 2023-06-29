В мае выпуск автомобилей в России вырос в 11 раз

В последний месяц весны 2023 года российские производители выпустили 42 тыс. легковых автомобилей, что в 11 раз больше по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает 29 июня, в четверг, Росстат.

Тем не менее за первые пять месяцев этого года с российских конвейеров сошло 155 тыс. легковых автомобилей. Это на 42% ниже к периоду с января по май 2022-го.

Производство грузовиков в 2023 году составило 60,7 тыс. автомобилей ― на 0,3% выше показателя за первые пять месяцев прошлого года. В том числе в мае 2023-го в России выпустили 13,1 тыс. грузовых авто, что на 72% больше к маю 2022 года.

28 июня стало известно, что калининградский завод «Автотор» планирует в текущем году выпустить не менее 70 тыс. автомобилей, а в 2024-м ― не менее 100 тыс. авто.

Накануне «Автотор» сообщил, что завод в июле запустит в производство еще одну китайскую модель. Это будет рамный внедорожник BAIC-BJ40. Он будет оснащен двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л.с.