«Автотор» планирует в 2023 году выпустить не менее 70 тыс. автомобилей

Калининградский завод «Автотор» планирует в текущем году выпустить не менее 70 тыс. автомобилей, а в 2024-м ― не менее 100 тыс. авто. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 28 июня.

«Общее производство на сегодня мы считаем дедлайн ― 70 тыс.», ― заявил журналистам глава совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов.

28 июня стало известно, что завод «Автотор» планирует начать выпуск компактных электромобилей в 2024 году. Автомобиль будет развивать максимальную скорость 105 км/ч. Машина ориентирована на молодых людей, каршеринговые компании, сервисы доставки, для удовлетворения социальных и муниципальных служб.

Накануне «Автотор» сообщил, что завод в июле запустит в производство еще одну китайскую модель. Это будет рамный внедорожник BAIC-BJ40. Он будет оснащен двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л.с.