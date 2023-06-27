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Запуск производства еще одной китайской модели «Автотора» запланирован на июль

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Фото: BAIC
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Калининградский завод «Автотор» запустит в производство еще одну китайскую модель в июле. Это будет рамный внедорожник BAIC-BJ40, сообщил корреспонденту «Известий» представитель предприятия 27 июня.

BAIC-BJ40 — это среднеразмерный рамный внедорожник. Оснащен он будет двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Отличительной чертой модели станет наличие съемной крыши, частичное снятие которой возможно без использования инструмента.

Стартовая цена модели составит 3,759 млн рублей. Модель является аналогом Tank 300.

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8 июня российские автодилеры объявили о начале продаж сразу нескольких моделей кроссоверов бренда SWM, собранных на калининградском заводе «Автотор». Кроссоверы G01, G01F и G05 Pro продаются с двигателем объемом 1,5 л и мощностью 156 л.с. в связке с автоматической коробкой передач (G01 и G05 Pro) и роботом (G01F).

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