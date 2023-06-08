В России начались продажи кроссоверов SWM калининградской сборки

Российские автодилеры объявили о начале продаж сразу нескольких моделей кроссоверов бренда SWM, собранных на калининградском заводе «Автотор», сообщает 8 июня «Российская газета».

Кроссоверы SWM G01, G01F и G05 Pro продаются с двигателем объемом 1,5 л и мощностью 156 л.с. в связке с автоматической коробкой передач (G01 и G05 Pro) и «роботом» (G01F).

Комплектации автомобилей несильно отличаются между собой и предлагают покупателю такие опции, как климат-контроль, система мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, задний парктроник, круиз-контроль, панорамная крыша, подогрев и вентиляция передних кресел, интерьер из экокожи и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Цены на SWM G01, G01F и G05 Pro начинаются от 2 500 000, 2 559 000 и 2 510 000 рублей соответственно.

Представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» 8 июня заявили, что в России официально присутствуют 14 брендов автомобилей из КНР: Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda, Changan, JAC, FAW, Tank, Great Wall, Kaiyi, Dongfeng, Voyah и GAC.

По прогнозам экспертов, доля китайских автомобилей на российском рынке по итогам 2023 года года может составить до 60%. В первую очередь это связано с масштабированием дилерских сетей таких массовых китайских, как Haval, Geely и Chery, а также высокие темпы развития марок из КНР в премиум-сегменте.