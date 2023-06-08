Автодилеры сообщили о 14 официально представленных в РФ китайских автобрендах

По состоянию на июнь 2023 года в России официально присутствуют 14 брендов автомобилей из КНР, сообщает 8 июня «РИА Новости» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры».

В число 14 брендов входят такие названия, как Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda, Changan, Jac, Faw, Tank, Great Wall, Kaiyi, Dongfeng, Voyah и Gac.

По прогнозам экспертов, доля китайских автомобилей на российском рынке по итогам 2023 года года может составить до 60%. В первую очередь это связано с масштабированием дилерских сетей таких массовых китайских производителей, как Haval, Geely и Chery, а также высокие темпы развития марок из КНР в премиум-сегменте.

5 июня аналитики «Автостата» сообщили, что в минувшем мае авторынок новых легковушек в России увеличился в 2,6 раза по сравнению с показателями прошлого года и составил 72,2 тыс. проданных машин.

Более 22% от числа проданных автомобилей составила модель Lada Granta (15 791 машина). Также в тройку самых популярных авто вошли китайские Haval Jolion (3864 автомобиля) и Geely Coolray (3536 автомобилей). Кроме того, динамика роста продаж Coolray за год увеличилась более чем в 8,3 раза.

АвтоВАЗ удерживает позицию российского бестселлера: продажи производителя выросли в 3,3 раза, до 22 тыс. машин, а доля автомобилей Lada на рынке превысила 30%.