Первую партию Lada Largus выпустят в августе после долгого перерыва
Российский производитель АвтоВАЗ планирует выпустить первую партию универсалов повышенной вместительности Lada Largus после перерыва длиной более чем год. Об этом 27 июля сообщил глава компании Максим Соколов в рамках саммита Россия – Африка.
«Что касается выпуска Largus с двигателем внутреннего сгорания, мы действительно говорили о запуске осенью этого года. И я хочу подтвердить готовность к этому выпуску. Даже, может быть, немного раньше, в августе, мы начнем выпуск моделей Largus, первой партии», ― сказал Соколов.
Также президент АвтоВАЗа добавил, что партия Largus будет в количестве 635 автомобилей, в том числе машинокомплекты для выпуска электромобилей e-Largus.
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей на несколько дней в рамках запланированного корпоративного отпуска.
Корпоративный отпуск продлится с 26 июля до 30 июля. По словам производителя, на июль перенесена зимняя часть планового перерыва, который пришлось сделать из-за нехватки комплектующих на производстве.