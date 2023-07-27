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Первую партию Lada Largus выпустят в августе после долгого перерыва
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Первую партию Lada Largus выпустят в августе после долгого перерыва

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Фото: Lada
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Российский производитель АвтоВАЗ планирует выпустить первую партию универсалов повышенной вместительности Lada Largus после перерыва длиной более чем год. Об этом 27 июля сообщил глава компании Максим Соколов в рамках саммита Россия – Африка.

«Что касается выпуска Largus с двигателем внутреннего сгорания, мы действительно говорили о запуске осенью этого года. И я хочу подтвердить готовность к этому выпуску. Даже, может быть, немного раньше, в августе, мы начнем выпуск моделей Largus, первой партии», ― сказал Соколов.

Также президент АвтоВАЗа добавил, что партия Largus будет в количестве 635 автомобилей, в том числе машинокомплекты для выпуска электромобилей e-Largus.

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Ранее стало известно, что АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей на несколько дней в рамках запланированного корпоративного отпуска.

Корпоративный отпуск продлится с 26 июля до 30 июля. По словам производителя, на июль перенесена зимняя часть планового перерыва, который пришлось сделать из-за нехватки комплектующих на производстве.

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