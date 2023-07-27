Сорвать курс: россияне стали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля

Россияне стали избавляться от валюты, выяснили «Известия». В 2023 году доллары и евро продают чаще, чем в 2022-м , сообщили в крупнейших банках. При этом объемы реализации валюты значительно превышают объемы ее покупки . Тенденция связана с резким ослаблением рубля, пояснили эксперты. Россияне, купившие иностранные деньги по высокому курсу весной 2022-го, стремятся минимизировать потери , а бравшие их по низкой стоимости прошлой осенью — зафиксировать прибыль . Кроме того, среди причин — проблемы с переводом и хранением «американца» и «европейца» , а также возросшие риски сбережений в валюте из-за санкций.

Возврату и обмену подлежит

В этом году граждане чаще реализуют наличную валюту, чем покупают , отметили в банке «Русский стандарт». По итогам первого полугодия 2023-го общее число продаж долларов в офлайне оказалось на 17% выше, чем их приобретения . За это же время продажи наличных евро превысили их покупку на 61% . Тогда как в сегменте онлайн-операций в январе-июне от «американца» избавлялись в 2,5 раза чаще, чем покупали. А вот у евро, напротив, количество безналичных приобретений оказалось на 12% больше, чем продаж, уточнили в организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается преобладание продажи наличной валюты со стороны населения . В сегменте онлайн-операций ситуация такая же, — рассказали в крымском РНКБ.

В онлайн-торговле долларом наблюдается схожий с рынком тренд , добавили в УБРиР. В Совкомбанке отметили: налицо избыток наличных при ограниченной возможности их вывозить.

В первой половине года по сравнению с прошлым значительно выросла активность розничных клиентов по операциям с наличной валютой, рассказали в ПСБ. Очевидно, что люди реагируют на ситуацию на рынке и стремятся воспользоваться ростом курса, чтобы более выгодно продать «американца» и «европейца» , подчеркнули в банке.

Крупные брокеры также видят рост продаж долларов и евро со стороны частных лиц. В «БКС Мир инвестиций» пояснили, что причина может быть как в динамике курса рубля, так и в снижении внутреннего спроса на купюры.

— В последнее время мы отмечаем рост продаж валюты клиентами банков. Речь идет о долларе США и евро. Объем увеличился на 20% по сравнению с предыдущими периодами . Запасы наличных китайских юаней, турецких лир и единиц стран СНГ сейчас невелики по сравнению с денежной единицей США, — поделились в Цифра-банке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Главным образом на ситуацию влияют внешнеполитические и экономические факторы, а также сложности с правильной оценкой возможных рисков, связанных с валютой. Поэтому часть населения предпочитает зафиксировать прибыль или сократить риски, конвертировав сбережения в долларах и евро , пояснили в организации.

«Известия» направили запрос в Центробанк.

Сила традиций

Еще одной причиной, по которой россияне решили избавляться от долларов и евро в своих сбережениях, может быть ограничение на вывод из банков и страны в целом свыше $10 тыс. , а также сложности с хранением валюты и ее переводом по системе SWIFT, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Также интерес к этим популярным в прошлом активам сейчас находится на крайне низком уровне, так как из-за санкций делать сбережения в единицах США и ЕС стало небезопасно, особенно для состоятельных граждан.

Поведение граждан продолжает оказывать контрциклический эффект на валютный рынок: физлица продают иностранные денежные единицы при ослаблении рубля и покупают при его укреплении , отметил аналитик группы «Финам» Александр Потавин, ссылаясь на аналитические обзоры ЦБ. Таким образом действия физлиц поддерживают курс нацвалюты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Например, по словам эксперта, весной прошлого года были грандиозные весенние продажи валюты, когда доллар достигал отметки 120 рублей. После этого несколько месяцев спустя — летом — в фазе укрепления рубля, напротив, наблюдалась массовая скупка населением иностранных денежных единиц , рассказал он. Тогда курс по отношению к американской валюте вырос до 51–53, европейской — 59–62.

Сейчас некоторые категории граждан фиксируют прибыль, поскольку этим летом американская валюта выросла до 92 руб./$, а европейская — прыгнула выше отметки 100 руб./€. Так, доллары, купленные по курсу 60, принесли за год чистую прибыль в рублях около 60%, подсчитал Александр Потавин.

Стоит учитывать и сезонный фактор, полагает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, гражданам летом нужны деньги для того, чтобы поехать в отпуск, сделать ремонт, приобрести какую-то необходимую технику, на которую были заложены деньги . В 2023 году на такие покупки и зарубежные поездки решилось гораздо больше граждан, чем в прошлом.

— В пользу удержания доллара и евро в сбережениях продолжает работать только сила традиции, но постепенно рационализм берет верх , — подчеркнул Алексей Тараповский. — Однако в кратко- и среднесрочной перспективе хранить деньги в валютах «недружественных» стран в России становится бессмысленно, и ставку стоит сделать на юани.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко