 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом анонсировал скорую подготовку боевиков ВСУ пилотированию F-16
Культура
В работу поступил сиквел мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»
Спорт
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома из «Зенита»
Мир
Во Львовской области за сутки снесли три памятника советской эпохи
Мир
Истребители коалиции США 14 раз нарушили воздушное пространство в Сирии
Мир
СМИ сообщили о бросившем Меркель под дождем на открытии фестиваля муже
Общество
Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей к ноябрю
Мир
Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор
Мир
Генсек ООН выразил поддержку президенту Нигера Базуму
Спорт
«Сочи» со счетом 3:1 обыграл «Факел» в матче Кубка России
Наука и техника
Российский экипаж МКС проведет на орбите психологическое исследование
Мир
Самолет F-15 ВВС Саудовской Аравии разбился вместе с экипажем
Политика
Путин отметил характер отношений РФ с Египтом и реализуемые проекты
/

Сорвать курс: россияне стали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля

Сколько можно было заработать на этом и как сейчас лучше хранить средства
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне стали избавляться от валюты, выяснили «Известия». В 2023 году доллары и евро продают чаще, чем в 2022-м, сообщили в крупнейших банках. При этом объемы реализации валюты значительно превышают объемы ее покупки. Тенденция связана с резким ослаблением рубля, пояснили эксперты. Россияне, купившие иностранные деньги по высокому курсу весной 2022-го, стремятся минимизировать потери, а бравшие их по низкой стоимости прошлой осенью — зафиксировать прибыль. Кроме того, среди причин — проблемы с переводом и хранением «американца» и «европейца», а также возросшие риски сбережений в валюте из-за санкций.

Возврату и обмену подлежит

В этом году граждане чаще реализуют наличную валюту, чем покупают, отметили в банке «Русский стандарт». По итогам первого полугодия 2023-го общее число продаж долларов в офлайне оказалось на 17% выше, чем их приобретения. За это же время продажи наличных евро превысили их покупку на 61%. Тогда как в сегменте онлайн-операций в январе-июне от «американца» избавлялись в 2,5 раза чаще, чем покупали. А вот у евро, напротив, количество безналичных приобретений оказалось на 12% больше, чем продаж, уточнили в организации.

евро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается преобладание продажи наличной валюты со стороны населения. В сегменте онлайн-операций ситуация такая же, — рассказали в крымском РНКБ.

В онлайн-торговле долларом наблюдается схожий с рынком тренд, добавили в УБРиР. В Совкомбанке отметили: налицо избыток наличных при ограниченной возможности их вывозить.

В первой половине года по сравнению с прошлым значительно выросла активность розничных клиентов по операциям с наличной валютой, рассказали в ПСБ. Очевидно, что люди реагируют на ситуацию на рынке и стремятся воспользоваться ростом курса, чтобы более выгодно продать «американца» и «европейца», подчеркнули в банке.

инфографика

Крупные брокеры также видят рост продаж долларов и евро со стороны частных лиц. В «БКС Мир инвестиций» пояснили, что причина может быть как в динамике курса рубля, так и в снижении внутреннего спроса на купюры.

— В последнее время мы отмечаем рост продаж валюты клиентами банков. Речь идет о долларе США и евро. Объем увеличился на 20% по сравнению с предыдущими периодами. Запасы наличных китайских юаней, турецких лир и единиц стран СНГ сейчас невелики по сравнению с денежной единицей США, — поделились в Цифра-банке.

доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Главным образом на ситуацию влияют внешнеполитические и экономические факторы, а также сложности с правильной оценкой возможных рисков, связанных с валютой. Поэтому часть населения предпочитает зафиксировать прибыль или сократить риски, конвертировав сбережения в долларах и евро, пояснили в организации.

«Известия» направили запрос в Центробанк.

Сила традиций

Еще одной причиной, по которой россияне решили избавляться от долларов и евро в своих сбережениях, может быть ограничение на вывод из банков и страны в целом свыше $10 тыс., а также сложности с хранением валюты и ее переводом по системе SWIFT, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Также интерес к этим популярным в прошлом активам сейчас находится на крайне низком уровне, так как из-за санкций делать сбережения в единицах США и ЕС стало небезопасно, особенно для состоятельных граждан.

Нам ли быть в печати: глава Минфина исключил запуск денежного станка
Россия не последует примеру США и стран ЕС с выпуском необеспеченных денег

Поведение граждан продолжает оказывать контрциклический эффект на валютный рынок: физлица продают иностранные денежные единицы при ослаблении рубля и покупают при его укреплении, отметил аналитик группы «Финам» Александр Потавин, ссылаясь на аналитические обзоры ЦБ. Таким образом действия физлиц поддерживают курс нацвалюты.

рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Например, по словам эксперта, весной прошлого года были грандиозные весенние продажи валюты, когда доллар достигал отметки 120 рублей. После этого несколько месяцев спустя — летом — в фазе укрепления рубля, напротив, наблюдалась массовая скупка населением иностранных денежных единиц, рассказал он. Тогда курс по отношению к американской валюте вырос до 51–53, европейской — 59–62.

Сейчас некоторые категории граждан фиксируют прибыль, поскольку этим летом американская валюта выросла до 92 руб./$, а европейская — прыгнула выше отметки 100 руб./€. Так, доллары, купленные по курсу 60, принесли за год чистую прибыль в рублях около 60%, подсчитал Александр Потавин.

Дефиле от купюр: банки перестают принимать доллары и евро через банкоматы
Почему это происходит и как всё еще можно пополнить счет наличной валютой

Стоит учитывать и сезонный фактор, полагает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, гражданам летом нужны деньги для того, чтобы поехать в отпуск, сделать ремонт, приобрести какую-то необходимую технику, на которую были заложены деньги. В 2023 году на такие покупки и зарубежные поездки решилось гораздо больше граждан, чем в прошлом.

В пользу удержания доллара и евро в сбережениях продолжает работать только сила традиции, но постепенно рационализм берет верх, — подчеркнул Алексей Тараповский. — Однако в кратко- и среднесрочной перспективе хранить деньги в валютах «недружественных» стран в России становится бессмысленно, и ставку стоит сделать на юани.

юань
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Что россиянам делать с валютой на руках, зависит от целей ее изначальной покупки и приобретенных объемов, уверен Александр Потавин. По его оценкам, среднесрочно можно ждать еще более высокой стоимости доллара и евро, поэтому продавать рано. Из относительно безрисковых объектов для приумножения купленной валюты для физлиц остались, пожалуй, только депозиты в банках. По словам эксперта, многие российские кредитные организации летом увеличили ставки по вкладам в иностранных единицах, то есть активно привлекают средства населения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир