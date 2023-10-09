Сто происходит: с чем связано резкое падение и обратный откат рубля

В течение одного дня рубль сначала опустился ниже 102, а к вечеру окреп до 98 за доллар. Такие скачки связаны с продажей валюты со стороны крупных экспортеров , считают опрошенные «Известиями» аналитики. В то же время российская денежная единица находится под давлением из-за неопределенности позиции властей по решению проблемы . Участники рынка убеждены, что повышение ключевой ставки ЦБ в перспективе больше не способно укрепить рубль. Эксперты видят возможный выход только во введении мер валютного контроля — в противном случае к концу года рубль может упасть до 110–120.

Отрицательный рост

В понедельник, 9 октября, рубль продолжил ослабевать — его курс на Мосбирже превысил 102 за доллар впервые с марта 2022 года. Евро достигал 108 рублей, в последний раз он стоил столько в середине августа. Российская валюта подешевела и к юаню — его курс превысил 14 рублей впервые с марта 2023-го.

Однако к концу торгового дня на Мосбирже российская валюта смогла окрепнуть относительно иностранных . Так, доллар к 18:20 торговался на уровне 98,84 рубля, евро — 104,3, а юань — 13,52 рубля.

Очевидных новостных или рыночных триггеров для такой динамики не было , подчеркнул инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. В целом такое движение курса укладывается в рамки внутридневной волатильности и необязательно означает разворот тренда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Возможно, кто-то из крупных экспортеров решил продать валюту, стремясь зафиксировать комфортный курс для октябрьских налоговых платежей , — отметил эксперт.

Основные причины ослабления рубля всё еще актуальны — это дефицит иностранной валюты на фоне оттока капитала из страны и роста объемов расчетов за экспорт в нацвалюте , объяснил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Помимо этого, давление на курс оказывает привычка российских компаний держать валюту на зарубежных счетах.

Период налоговых выплат в конце сентября не привел к какому-то значимому укреплению рубля , добавил эксперт. Рост стоимости нефти также не оказал серьезного позитивного влияния , хотя еще полтора года назад нацвалюта больше реагировала на сырьевые цены. Это связано с увеличением доли рублей в расчетах за экспорт . В начале года она составляла порядка 30%, в конце лета — уже 42%, а за сентябрь цифра выросла еще больше, отметил Александр Потавин.

— Дисбаланс спроса на инвалюту и предложения на нашем рынке мог усилиться после введения временного запрета на экспорт топлива из РФ , — считает Александр Бахтин.

Ограничение действует на экспорт автомобильного бензина и дизеля. Правительство ввело его 21 сентября, чтобы стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Давление на нацвалюту оказывает и неопределенность позиции государства по решению проблем с курсом , отметил замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Власти, с одной стороны, не планируют ужесточать условия экспорта капитала, а с другой — увеличивают бюджетные расходы.

— Судя по всему, консенсус относительно того, как стабилизировать ситуацию с курсом рубля, пока не найден, — констатировал глава направления аналитики и корпоративного бизнеса банка «ДОМ.РФ» Григорий Жирнов.

Проблемы с инструментарием

В этих условиях Банк России предпочитает действовать стандартными методами — повышением ключевой ставки , которое должно охладить внутренний спрос и снизить импорт, отметил Григорий Жирнов. Поэтому ЦБ может поднять ее еще сильнее — до 14% на заседании 27 октября .

Рубль временно укреплялся, после того как Банк России поднял ключевую ставку до 13% в средине сентября, однако эта тенденция завершилась уже спустя неделю. В итоге 5 октября его курс пробил психологический уровень в 100 за доллар.

— На сегодня монетарных методов недостаточно для стабилизации курса рубля, нужна комбинация фискальных и административных мер , — полагает финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер.

Среди дополнительных способов укрепления нацвалюты возможны возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортеров и ужесточение ограничений на отток капитала , отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Помимо этого, может потребоваться запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, а также ограничения на кредитование иностранных трейдеро в. Укрепить российскую валюту может помочь и лимит на ее вывод за границу и продажи юаней из резервов .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Способности государства влиять на курс рубля сейчас очень ограниченны, поскольку резервы в долларах и евро заморожены, а повышение ключевой ставки уже не слишком помогает в условиях внешней изоляции страны, заключил Александр Потавин из «Финама». Для решения проблемы дефицита иностранных денежных единиц нужно либо вводить валютный контроль, либо резко сокращать импорт .

— Сейчас курс рубля выступает одним из основных факторов инфляции, — добавил главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Сильно просевшая нацвалюта чревата ростом инфляционных ожиданий и рисков, а также удорожанием импорта , подтвердил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Также у бизнеса в условиях курсовой нестабильности снижаются стратегические возможности планирования.

Если рубль устойчиво закрепится выше 100 за доллар, население и бизнес начнут терять доверие и к нему, и к способностям монетарных властей контролировать ситуацию , предупредил Александр Потавин. Именно поэтому вероятность введения валютного контроля в нынешних условиях нельзя исключать . Однако такие меры — в случае их принятия — будут временными.

Если дополнительные меры регулирования не введут, то курс рубля в ближайшее время способен достичь 105–106 за доллар, считает Александр Бахтин. При этом к концу октября благодаря поддержке налогового периода он способен вытеснить доллар обратно в область двухзначных значений.