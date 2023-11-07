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Греф назвал 85-90 рублей за доллар фундаментальным курсом нацвалюты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Фундаментальный курс российской валюты по отношению к доллару составляет 85–90 рублей, серьезных отклонений от этого диапазона «Сбер» не ожидает. Об этом заявил на пресс-конференции глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы считаем, что фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90, где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться. <…> Рыночный курс предсказать всегда очень тяжело, но мы считаем, что он сейчас в районе своей справедливой стоимости», — сказал он.

Он отметил, что внебиржевой рынок стабилизировался, при этом ситуация не носит искусственный характер.

По мнению Грефа, ранее искусственно поддерживалась обратная ситуация, когда валюта выводилась за рубеж. Теперь есть потенциал вернуть обороты в Россию, отмечает «Газета.Ru»

Глава Сбербанка отметил, что до конца года сохранится стабильная ситуация на валютном рынке. Рубль будет скорее укрепляться, заверил он.

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