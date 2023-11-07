Греф назвал 85-90 рублей за доллар фундаментальным курсом нацвалюты

Фундаментальный курс российской валюты по отношению к доллару составляет 85–90 рублей, серьезных отклонений от этого диапазона «Сбер» не ожидает. Об этом заявил на пресс-конференции глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы считаем, что фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90, где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться. <…> Рыночный курс предсказать всегда очень тяжело, но мы считаем, что он сейчас в районе своей справедливой стоимости», — сказал он.

Он отметил, что внебиржевой рынок стабилизировался, при этом ситуация не носит искусственный характер.

По мнению Грефа, ранее искусственно поддерживалась обратная ситуация, когда валюта выводилась за рубеж. Теперь есть потенциал вернуть обороты в Россию, отмечает «Газета.Ru»

Глава Сбербанка отметил, что до конца года сохранится стабильная ситуация на валютном рынке. Рубль будет скорее укрепляться, заверил он.

По состоянию на 7 ноября Центральный банк РФ установил курс доллара в 93,03 рубля

Ранее, 4 ноября, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что курс рубля сохранится в нынешних параметрах, так как сработали меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров.

Ранее, 1 ноября, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал «Известиям», что обязательная продажа валютной выручки и налоговые выплаты компаний-экспортеров окажут существенную поддержку рублю.