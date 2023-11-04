Силуанов заявил о сохранении курса рубля в нынешних параметрах

Курс рубля сохранится в нынешних параметрах, меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали. Об этом в ходе выставки-форума «Россия» в Москве заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«То, что было принято по ужесточению контроля, сыграло свою роль, и мы видим, что сейчас курс стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться», — сказал Силуанов.

Ранее, 1 ноября, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал «Известиям», что обязательная продажа валютной выручки и налоговые выплаты компаний-экспортеров окажут существенную поддержку отечественной валюте.

За день до этого ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков рассказал «Известиям», что наблюдается тенденция на укрепление российской нацвалюты. По его мнению, в ближайшее время американская валюта может быть в диапазоне 85–90 рублей за доллар.

Также 1 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается стабильно. Он также добавил, что российский валютный рынок после указа об обязательной продаже валютной выручки стабилизировался.

Выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Открытие выставки-форума приурочено ко Дню народного единства. Вход на выставку бесплатный.