Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране

Все регионы страны — включая новые — в День народного единства представят свои достижения в Москве. 4 ноября на ВДНХ откроется уникальный выставочный проект «Россия», равного которому еще не было в истории. Его участниками станут федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На форуме будут работать 66 объектов площадью 265 тыс. кв. м, 26 павильонов, 400 экскурсоводов и 6 тыс. волонтеров. На открытии состоится большой праздничный концерт с участием VIP-гостей. «Известия» побывали на ВДНХ и увидели, чем будут удивлять гостей форума .

Путешествие во времени с «Живой картой»

Чтобы представить масштаб готовящегося мероприятия, можно описать международную выставку-форум в цифрах. Итак: 89 регионов, 19 павильонов с действующими экспозициями и семь национальных, 66 объектов площадью 265 тыс. кв. м, 131 экспозиция, 500 экскурсий ежедневно, 6 тыс. волонтеров. И всё это будет работать 161 день на ВДНХ .

Эта территория неслучайно выбрана для проведения выставки-форума. Символично, что в 1939 году, а затем и в 1954-м здесь демонстрировалось всё самое лучшее и интересное, что было в промышленности и сельском хозяйстве .

Световая инсталляция главной арки на ВДНХ перед открытием Международной выставки-форума «Россия» Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Напротив центральной арки ВДНХ арки монтируется «живая карта России» — своего рода путеводитель по выставке. Кинетическое панно будет оживать — экраны начнут демонстрировать особенности и богатства каждого из субъектов. Эта инсталляция создана по аналогу «Вышитой карты России» , которую в 2022 году сшили вручную народные умельцы из Чувашии и других регионов. Каждому субъекту на ней соответствует свой этнический орнамент. Оригинал карты будет представлен в павильоне № 75.

Одна из центральных идей выставки — показать многообразие и единство нашей страны, национальный колорит всех ее 89 субъектов. И в то же время представить достижения, которые были сделаны в России за последние 23 года.

Вся информация о том, где что посмотреть посетителю на выставке, будет доступна в павильоне «Гостевой центр» перед центральной аркой ВДНХ . Там гостей встретят экскурсоводы, которых именуют здесь «проводниками смыслов». Они покажут группам территорию выставки.

Экспозиция «Первые в России — стране возможностей» перед открытием Международной выставки-форума «Россия» в павильоне № 1 на ВДНХ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Пройдя через арку, гости попадают в мультимедийную, высокотехнологичную галерею «Достижения России» — тут уместились два десятка лет нашей страны . Как говорят «проводники смыслов», за 15 минут человек сможет совершить путешествие во времени. И даже ощутить все важные события страны на себе. Например, можно стать свидетелем запуска ракеты с космодрома Восточный, прокатиться на атомном ледоколе , посетить отдаленные уголки страны можно пройдя по импровизированному туннелю, больше напоминающему адронный коллайдер.



Вдоль него посадят 89 голубых елей, которые предоставил в дар Минсельхоз . А у павильона № 1 установят большую ель, к новогодним праздникам ее нарядят игрушками и гирляндами.

В павильоне Минпромторга можно увидеть автомобиль Aurus в разобранном виде. Тут же «Вертолеты России» демонстрируют модели своих летательных аппаратов , также можно оценить дроны отечественного производства. Химическая промышленность удивит многих своими достижениями и где они применяются. А еще тут расскажут историю вакцинации от Екатерины II до наших дней.

Гигантомания и атомная мощь

4 ноября откроется новый павильон на ВДНХ — «АТОМ». Он собрал на пяти этажах то, чем может гордиться наша страна. Но достижения можно наблюдать, еще не входя в него. Стены сделаны из самого большого стекла в России . Такого размера полотна нет даже в Москва-Сити.

Посетитель в павильоне «Атом» на ВДНХ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Даже если человек не увлекается наукой, посетить павильон будет по меньшей мере любопытно. Перед гостями предстанет история атомной промышленности. Начинается экскурсия с выставки «Люди и города» — там рассказывается история из жизни в субъектах, работающих на «Росатом» . Тут можно узнать о 10 закрытых городах, куда просто так не приехать. Например, Снежинск — как его заложили и построили на пустом месте. Посетителям наглядно покажут, с чего в СССР начиналась атомная промышленность . Как в 1943 году появилась Лаборатория № 2, возглавляемая Игорем Курчатовым, тогда 11 сотрудников начали работу. В 1944-м она насчитывала 129 человек. В то же время в США в Манхэттенском проекте работало 129 тыс. ученых. В павильоне показано, как велась добыча урана, как строили первые реакторы, чем начиняли «Царь-бомбу», как 29 августа 1949 года проводили испытания в Семипалатинске. После них монополия США на ядерное оружие была снята .

Макет атомной подводной лодки в павильоне «Атом» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Еще один этаж называется «Время первых» — здесь рассказывают о главных изобретениях и можно увидеть первые атомные лодки, макеты ледоколов «Ленин» и «Арктика» .

На этаже выше представлены достижения атомной промышленности наших дней. Тут можно узнать, что связывает атомную отрасль с медициной, как можно продлить срок хранения урожаю, почему задействуют атомы для опреснения водоемов . Далее созданы лаборатории, в которых могут проводить научные эксперименты школьники старших классов и студенты. Завершается экскурсия по павильону у модели атомного реактора , который светится, мигает под музыку.

«Медиакупол и пироги»

Самый большой павильон № 75 ВДНХ собрал под одной крышей всю Россию. В экспозиции — достижения 89 регионов. Тут не только идет негласное соревнование, кто лучше, но и кто больше. В частности, Тверская область привезла скоростной поезд «Иволга 3.0», Сахалин оформил свой стенд в виде корабля. Ну а Самарская область поразит всех макетом ракеты «Союз». Центром главной экспозиции станет Медиакупол , который еще называют нулевым километром выставки, — это стенд Москвы. Высокотехнологичные экраны будут каждые две недели представлять разные цифровые шоу, рассказывающие о событиях начиная от Древней Руси и князя Долгорукого до строительства Москва-Сити и МЦД . А еще для посетителей подготовили исторические мастер-классы и лекции. Всего запланировано более 500 событий в столичном павильоне.

Стенд Луганской Народной Республики в павильоне № 75 перед открытием Международной выставки-форума «Россия» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С 9 ноября 2023 года по 14 января 2024 года пройдут Дни регионов, во время которых состоятся 40 свадебных церемоний в национальных традициях народов России . Откроют Дни субъекты Дальневосточного федерального округа.

Стенд Сахалинской области в павильоне № 75 перед открытием международной выставки-форума «Россия» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Есть на выставке и «Дом российской кухни». Правительство Москвы, ресторатор Алексей Васильчук и проект Екатерины Шаповаловой «Гастрономическая карта России» представят гастрономический фудхолл с 15 корнерами региональной кухни от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Цель проекта — продемонстрировать возрождающиеся богатые кулинарные традиции России . В планах организаторов проведение более 100 гастрономических мероприятий. Также на выставке будет работать Ярмарка фермерской продукции и виноделов. А в зоне Универмага представят лучшие российские товары, а отечественные бренды одежды продемонстрируют свои коллекции.

SHAMAN, Лепс и 3D-шоу

7 ноября в павильоне № 1 начнет работу экспозиция «Первые в России — стране возможностей». Церемония открытия пройдет на главной уличной сцене. Гостей ждут интерактивное шоу и концерт. Восемь залов экспозиции будут посвящены достижениям страны через отражение прошлого, настоящего и будущего . Здесь можно узнать о современных технологиях, которые меняют нашу жизнь, о выдающихся людях, о том, как мечты прошлых поколений стали сегодняшними достижениями нашей страны. Благодаря уникальным технологическим решениям каждый участник интерактивного пространства сможет создать визуальную проекцию своей собственной мечты.

Один из стендов перед открытием Международной выставки-форума «Россия» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Церемония открытия выставки-форума «Россия» состоится 4 ноября в 20:00 у главного входа ВДНХ. Организаторы обещают музыкально-мультимедийное действо. Оно соединит в себе симфоническую и электронную музыку с эффектной 3D-трансформацией архитектуры арки в футуристическое шоу о развитии России . На сцену выйдут Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Григорий Лепс, Люся Чеботина. А завершится концерт исполнением гимна России вместе с SHAMAN.