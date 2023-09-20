Загрузили облаком: в Москве открылась галерея технологического искусства

На огромных экранах разных форматов демонстрируется экспериментальный видеоарт, сгенерированный с помощью нейросетей, кадры из роликов украшают стены, а рядом стоят загадочные скульптуры, вызывающие ассоциации одновременно с природой и 3D-моделями. Так выглядит экспозиция новой галереи VS Gallery в центре Москвы. Создатели определяют выбранное направление как «фиджитал» — соединение в одном пространстве физических и цифровых объектов. Но даже осязаемые трехмерные экспонаты и принты здесь созданы с использованием высоких технологий. «Известия» оценили первую коллективную выставку и узнали о планах молодой институции.

Дом для цифры

Проект появился внутри медиахолдинга Shkulev Media Holding еще в 2014 году и до 2022-го назывался VS Unio, однако базировался на чужих площадках. В частности, работы резидентов можно было посмотреть и приобрести на арт-ярмарках в Париже и Сингапуре, а в прошлом году уже после переименования VS Gallery представляла Кирилла Рейва и Рината Абдрахманова (Rinatto L'bank) на московской Cosmoscow. И вот теперь у галереи появилось не виртуальное, гостевое или офисное, а реальное выставочное пространство на Малой Ордынке, доступное на постоянной основе для всех ценителей искусства и коллекционеров.

Причем, отмечают создатели, благодаря фокусу на видеоарт экспозиции можно менять сколь угодно часто — достаточно загрузить на серверы новые материалы.

— У нас запланирована регулярная выставочная программа: и персональные экспозиции наших художников, и групповые проекты. Но также мы будем показывать и авторов, не являющихся резидентами галереи, — рассказал «Известиям» исполнительный директор галереи Александр Карлявин.

Открылось пространство экспозицией четырех художников-резидентов — уже упомянутых Кирилла Рейва и Рината Абдрахманова, а также Даниила Карамушкина и Юлии Низамутдиновой (Julia Cyberflora). Всем чуть больше 30, все специализируются на цифровом искусстве и обучались не классической живописи, а дизайну, архитектуре или программированию.

Обратиться к небесам

Стиль, однако, у них разный, как и творческие методы. Кирилл Рейв создает свои произведения, используя нейросети и делая множество итераций, постепенно проращивая нужный образ. Его цикл работ Clouds представляет собой размышление о понятии «облачное хранилище». На небесно-голубом фоне изображены структуры, напоминающие то ли облака, то ли некие водоросли или грибницы. Пять принтов дополнены видео: на глазах у зрителей статичные образы оживают и трансформируются.

— Я использовал несколько нейросетей, которые я к тому же учил на своих работах, чтобы добиться первоначальной эскизной основы, которая будут стилистически близка к тому, что я сам делаю. Кое-что я дорисовывал руками. Сначала появились статичные изображения, а потом я добавил динамику и получилось видео, — раскрыл «Известиям» метод создания своего цикла Кирилл Рейв.

Особая прелесть этих работ — в парадоксальном сочетании нарочито искусственного, невозможного в реальности с природным. Обладая яркой декоративностью, изображения в то же время оставляют пространство для трактовок. Например, прорастающие грибовидные облачка сегодня вполне могут вызвать апокалиптические ассоциации. Художник, впрочем, отрицает, что закладывал мотив атомного взрыва или чего-то подобного. Но на то оно и искусство, что каждый может прочесть его по-своему.

А вот органические параллели он моделировал сознательно. И, по мнению Кирилла Рейва, это объединяет его произведения с творчеством коллег, выставленных в галерее.

Кораллы и кальмары

Например, скульптуры Даниила Карамушкина из серии «Модули» могут напомнить кораллы или какие-то диковинные подводные растения. Но то ли фактура поверхности, то ли безупречная правильность форм выдает в них рукотворное, более того — компьютерное происхождение. На экранах над скульптурами демонстрируются рассыпающиеся на пиксели 3D-модели объектов, и, видимо, сам переход между двумя состояниями, двумя мирами (живым и виртуальным) оказывается здесь основой идеи.

То же справедливо и для Юлии Низамутдиновой. Ее объекты из серии «Киберфлора» описываются как «метахимеры, сущности, возникшие на стыке перехода цифрового искусства в реальный мир и, наоборот, созданные с использованием традиционных и аддитивных технологий». И здесь в первую очередь бросается в глаза единственная на выставке динамическая скульптура. Благодаря встроенному в корпус мотору множество «щупалец», тянущихся в обе стороны от круглой основы, вращаются, и кажется, что перед нами робот-кальмар, плывущий по инопланетному океану. А может, и машины из «Матрицы», но только не агрессивно-черные, а нейтрально-белые, располагающие к дальнейшей доработке цветом. Должен ли это делать художник или зритель в своем воображении — вопрос открытый.

Наконец, последний из резидентов — Rinatto l’bank и его «Скрытые грани». И опять-таки мы наблюдаем игру в «живое-неживое». Издалека кажется, что это горные или степные пейзажи. На одном даже присутствует задумчивый кочевник с быком и лошадью. Но стоит подойти поближе, и становится видно, что животные и человек распадаются на цифровые элементы, превращаясь в сюрреалистические иллюзии, да и нарисованы они подчеркнуто неестественно. А в остальных панорамах на природные виды накладываются элементы 3D-графики. Будто забрали у дизайнера работу еще до ее завершения. Это обнажение создания иллюзии или, наоборот, ее деконструкция, разрушение.

Шагнули в реальность

Как и в случае с Кириллом Рэйвом, произведения Рината Абдрахманова доступны и в виде печатных панелей, и в анимированных цифровых версиях.

— Наши печатные вещи на обратной стороне снабжены NFC-меткой: поднеся телефон к середине работы, мы увидим анимированную цифровую версию этого произведения. При этом владелец цифровой версии может быть один, а физической — другой. Но неизменное правило — тираж 1/1, — подчеркнул Александр Карлявин.

Галерея, конечно, продает и будет продавать работы авторов, причем именно как уникальные, а не тиражные вещи. Но коммерческий аспект здесь явно вторичен по отношению к главной задаче — популяризации и продвижению цифрового искусства как такового. И тот факт, что со страниц сайтов оно шагнуло в городскую среду и обрело постоянный дом на старинной московской улице, забавно рифмуется с неологизмом «фиджитал». Цифра цифрой, а важность физического дома никто не отменял. Даже для виртуальных объектов.