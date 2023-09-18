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ИИгровой механизм: как нейросети изменили индустрию игр

Искусственный интеллект активно используется на разных этапах разработки
Фото: Getty Image/fotostorm
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В игровой индустрии искусственный интеллект (ИИ) активно интегрируется почти на всех этапах производства. В прошлом разработчики полагались на заранее запрограммированные алгоритмы для создания поведения неигровых персонажей (NPC). Эти NPC следовали заданному шаблону, что делало игровой процесс предсказуемым и часто повторяющимся. Однако с появлением ИИ у разработчиков появилась возможность создавать более реалистичных и динамичных NPC. Алгоритмы искусственного интеллекта могут анализировать поведение игроков и соответствующим образом адаптировать игру, делая ее более сложной. Так, студия аниме-игры Halcyon Zero запустит генеративные инструменты искусственного интеллекта для создания контента. Как нейросети изменили игровую индустрию — в материале «Известий».

Интеграция

С момента появления первых компьютерных игр разработчики старались делать их максимально интересными и захватывающими. Одним из инновационных решений стало использование прототипа искусственного интеллекта. Первые попытки интеграции нейросетей в игры происходили в 1950-е годы вместе с появлением первых компьютеров. Операционный директор онлайн-школы XYZ School Эмма Юсова подчеркивает, что технология практически полностью состояла из комплексов алгоритмов и мало чем напоминала современные ИИ.

ИИ в играх работает по принципу обучения и адаптации к поведению игрока. Он может управлять искусственными персонажами, создавать сценарии, определять стратегии и принимать решения. Для чего же применяется ИИ в играх? Всё просто — для улучшения геймплея и повышения реализма. Игроки получают возможность более глубоко погрузиться в игровой мир, взаимодействовать с персонажами и окружающей средой, — рассказала Юсова.

Геймер
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

С появлением более мощных вычислительных систем и развитием алгоритмов машинного обучения возникли новые возможности для более сложной интеграции ИИ в игровую индустрию. Одним из примеров является игра Spacewar, созданная в 1962 году в Массачусетском технологическом институте (MIT). В этой игре ИИ использовался для контроля поведения компьютерного оппонента. Исторические данные показывают, что разработчики продолжали интегрировать ИИ в игры на протяжении десятилетий, вплоть до современных игр с использованием новейших алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей. Об этом «Известиям» рассказал операционный директор школы дизайна и технологий Bang Bang Education Владимир Синицын.

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Дальнейшее развитие искусственный интеллект получил в аркадных играх, а также в симуляторах борьбы. Настоящий бум развития технологий случился уже в 1990-х годах. Сейчас разработчики хотят развить нейросети до такого уровня, чтобы реальный игрок не смог понять, кто противостоит ему по ту сторону экрана — человек или искусственный интеллект. При этом они вынуждены занижать возможности ИИ. Это делается для того, чтобы геймеры улучшали свои показатели. ИИ сейчас обладает способностью к многозадачности, выстраиванию стратегии на несколько шагов вперед, быстрой реакцией, и среднестатический геймер не способен на равных противостоять этому. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал основатель и CEO компании Mirey Robotics Андрей Наташкин.

— Искусственный интеллект стал своего рода тонкой кистью, создающей новый пиксельный реализм и обогащающей игровую реальность интерактивностью, безграничными возможностями и новыми испытаниями. Это ключ к более глубокому погружению в игру и обострению ощущений, истинный полигон для проверки ума и духа игрока. Искусственный интеллект не просто изменяет игры — он трансформирует наше восприятие и наслаждение игровым процессом, делая его более глубоким и насыщенным, — считает эксперт.

клавиатура
Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand

Направления

ИИ в современных играх используется в основном в двух направлениях: в области генерирования контента и в повышении уровня реализма графики. ИИ может быстро создавать игровые локации, планеты, населенные жизнью, и разнообразные задания для игроков. Особенно такой способ применения актуален для игр с открытым миром. Основатель и CEO «Бюро цифровых технологий» Виталий Зарубин отметил, что ярким примером такого применения является игра No Man's Sky, создатели которой заявили, что в игровом мире более миллиона планет — и все планеты были сгенерированы автоматически нейросетью.

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Еще одно востребованное направление — создание реалистичных персонажей, текстур, объектов, природы. На деле область применения ИИ гораздо обширнее, комментирует руководитель группы защиты инфраструктурных IT «Газинформсервис» Сергей Полунин.

ИИ помогает сэкономить многие часы разработки, анимации персонажей, генерации контента и всего того, чем наполнена игра. Крайне велик соблазн отдать на откуп ИИ львиную долю игрового контента, заменив писателей и художников. Игрокам такой подход может не понравиться, потому что созданный ИИ мир может оказаться однообразным и скучным. Исключить человека из процесса разработки полностью пока не получается, — рассказал эксперт.

Геймер
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В игровой индустрии нейросети нашли применение также в области тестирования игр. Современные тайтлы огромны по своему объему, а ИИ помогает создавать непредвиденные ситуации, выявлять баги, генерируя большую матрицу различных вариантов развития событий. ИИ создает вариативность одежды, косметики, уровней, событий — это позволяет протестировать все возможные ситуации, которым игрок может подвергнуть игру. По слова Зарубина, ключевой результат интеграции ИИ в процесс тестирования — минимизация багов.

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Еще одно направление, в котором используется ИИ, — аналитика, позволяющая поддерживать уровень сложности игры чуть выше навыков игрока. Есть так называемая «кривая сложности» — в современных играх она подстраивается под человека так, чтобы ему было комфортно, не приходилось постоянно пересиливать себя, но при этом, чтобы играть было интересно и не слишком просто. И искусственный интеллект позволяет эту кривую выстраивать.

— Без него [ИИ] тяжело сделать современную компьютерную игру в принципе, а сложную игру просто невозможно. Если организуется интерактивное взаимодействие между игровыми сущностями и игроками, то без применения ИИ оно будет малопривлекательно для пользователя, — полагает заведующая кафедрой киберспорта факультета игровой индустрии университета «Синергия» Елена Скаржинская.

геймер
Фото: Getty Images/Михаил Руденко

Иммерсивное взаимодействие игроков с цифровым миром существенно развилось благодаря использованию нейронных сетей. Они обеспечивают более быстрое и точное моделирование физических взаимодействий между объектами, что позволяет игрокам ощущать в реальном времени эффекты, особенности окружающей среды.

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Использование нейронных сетей в играх открыло новый уровень противостояния уже не с человеком, а с искусственным интеллектом, который кажется практически непобедимым. В Dota 2 был проведен матч, в рамках которого нейросеть OpenAI играла против команды реальных игроков, поделился основатель студии разработки Sixhands Василий Калитеевский.

— Интересным аспектом этого матча было внедрение задержки в принятии решений для нейросети, чтобы дать преимущество реальным игрокам, но нейросеть в итоге одержала победу. Тем не менее благодаря подобным игровым практикам открывается новый потенциал в создании сильных ИИ-противников и уникальных игровых сценариев, — резюмировал эксперт.

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