ИИгровой механизм: как нейросети изменили индустрию игр

В игровой индустрии искусственный интеллект (ИИ) активно интегрируется почти на всех этапах производства. В прошлом разработчики полагались на заранее запрограммированные алгоритмы для создания поведения неигровых персонажей (NPC). Эти NPC следовали заданному шаблону, что делало игровой процесс предсказуемым и часто повторяющимся. Однако с появлением ИИ у разработчиков появилась возможность создавать более реалистичных и динамичных NPC. Алгоритмы искусственного интеллекта могут анализировать поведение игроков и соответствующим образом адаптировать игру, делая ее более сложной. Так, студия аниме-игры Halcyon Zero запустит генеративные инструменты искусственного интеллекта для создания контента. Как нейросети изменили игровую индустрию — в материале «Известий».

Интеграция

С момента появления первых компьютерных игр разработчики старались делать их максимально интересными и захватывающими. Одним из инновационных решений стало использование прототипа искусственного интеллекта. Первые попытки интеграции нейросетей в игры происходили в 1950-е годы вместе с появлением первых компьютеров. Операционный директор онлайн-школы XYZ School Эмма Юсова подчеркивает, что технология практически полностью состояла из комплексов алгоритмов и мало чем напоминала современные ИИ.

— ИИ в играх работает по принципу обучения и адаптации к поведению игрока. Он может управлять искусственными персонажами, создавать сценарии, определять стратегии и принимать решения. Для чего же применяется ИИ в играх? Всё просто — для улучшения геймплея и повышения реализма. Игроки получают возможность более глубоко погрузиться в игровой мир, взаимодействовать с персонажами и окружающей средой, — рассказала Юсова.

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С появлением более мощных вычислительных систем и развитием алгоритмов машинного обучения возникли новые возможности для более сложной интеграции ИИ в игровую индустрию. Одним из примеров является игра Spacewar, созданная в 1962 году в Массачусетском технологическом институте (MIT). В этой игре ИИ использовался для контроля поведения компьютерного оппонента. Исторические данные показывают, что разработчики продолжали интегрировать ИИ в игры на протяжении десятилетий, вплоть до современных игр с использованием новейших алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей. Об этом «Известиям» рассказал операционный директор школы дизайна и технологий Bang Bang Education Владимир Синицын.

Дальнейшее развитие искусственный интеллект получил в аркадных играх, а также в симуляторах борьбы. Настоящий бум развития технологий случился уже в 1990-х годах . Сейчас разработчики хотят развить нейросети до такого уровня, чтобы реальный игрок не смог понять, кто противостоит ему по ту сторону экрана — человек или искусственный интеллект. При этом они вынуждены занижать возможности ИИ. Это делается для того, чтобы геймеры улучшали свои показатели. ИИ сейчас обладает способностью к многозадачности, выстраиванию стратегии на несколько шагов вперед, быстрой реакцией, и среднестатический геймер не способен на равных противостоять этому. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал основатель и CEO компании Mirey Robotics Андрей Наташкин.

— Искусственный интеллект стал своего рода тонкой кистью, создающей новый пиксельный реализм и обогащающей игровую реальность интерактивностью, безграничными возможностями и новыми испытаниями. Это ключ к более глубокому погружению в игру и обострению ощущений, истинный полигон для проверки ума и духа игрока. Искусственный интеллект не просто изменяет игры — он трансформирует наше восприятие и наслаждение игровым процессом, делая его более глубоким и насыщенным, — считает эксперт.

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Направления

ИИ в современных играх используется в основном в двух направлениях: в области генерирования контента и в повышении уровня реализма графики. ИИ может быстро создавать игровые локации, планеты, населенные жизнью, и разнообразные задания для игроков. Особенно такой способ применения актуален для игр с открытым миром. Основатель и CEO «Бюро цифровых технологий» Виталий Зарубин отметил, что ярким примером такого применения является игра No Man's Sky, создатели которой заявили, что в игровом мире более миллиона планет — и все планеты были сгенерированы автоматически нейросетью.

Еще одно востребованное направление — создание реалистичных персонажей, текстур, объектов, природы. На деле область применения ИИ гораздо обширнее, комментирует руководитель группы защиты инфраструктурных IT «Газинформсервис» Сергей Полунин.

— ИИ помогает сэкономить многие часы разработки, анимации персонажей, генерации контента и всего того, чем наполнена игра. Крайне велик соблазн отдать на откуп ИИ львиную долю игрового контента, заменив писателей и художников. Игрокам такой подход может не понравиться, потому что созданный ИИ мир может оказаться однообразным и скучным. Исключить человека из процесса разработки полностью пока не получается, — рассказал эксперт.

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В игровой индустрии нейросети нашли применение также в области тестирования игр. Современные тайтлы огромны по своему объему, а ИИ помогает создавать непредвиденные ситуации, выявлять баги, генерируя большую матрицу различных вариантов развития событий. ИИ создает вариативность одежды, косметики, уровней, событий — это позволяет протестировать все возможные ситуации, которым игрок может подвергнуть игру. По слова Зарубина, ключевой результат интеграции ИИ в процесс тестирования — минимизация багов.

Еще одно направление, в котором используется ИИ, — аналитика, позволяющая поддерживать уровень сложности игры чуть выше навыков игрока. Есть так называемая «кривая сложности» — в современных играх она подстраивается под человека так, чтобы ему было комфортно, не приходилось постоянно пересиливать себя, но при этом, чтобы играть было интересно и не слишком просто. И искусственный интеллект позволяет эту кривую выстраивать.

— Без него [ИИ] тяжело сделать современную компьютерную игру в принципе, а сложную игру просто невозможно. Если организуется интерактивное взаимодействие между игровыми сущностями и игроками, то без применения ИИ оно будет малопривлекательно для пользователя, — полагает заведующая кафедрой киберспорта факультета игровой индустрии университета «Синергия» Елена Скаржинская.

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Иммерсивное взаимодействие игроков с цифровым миром существенно развилось благодаря использованию нейронных сетей. Они обеспечивают более быстрое и точное моделирование физических взаимодействий между объектами, что позволяет игрокам ощущать в реальном времени эффекты, особенности окружающей среды.

Использование нейронных сетей в играх открыло новый уровень противостояния уже не с человеком, а с искусственным интеллектом, который кажется практически непобедимым. В Dota 2 был проведен матч, в рамках которого нейросеть OpenAI играла против команды реальных игроков, поделился основатель студии разработки Sixhands Василий Калитеевский.

— Интересным аспектом этого матча было внедрение задержки в принятии решений для нейросети, чтобы дать преимущество реальным игрокам, но нейросеть в итоге одержала победу. Тем не менее благодаря подобным игровым практикам открывается новый потенциал в создании сильных ИИ-противников и уникальных игровых сценариев, — резюмировал эксперт.