Спустили с гор: Третьяковка переосмысливает творчество Рериха

Прошедший первый этап реставрации 23-метровый занавес «Половецкий стан» впервые выставлен для всеобщего обозрения. Это главный, но далеко не единственный аргумент в пользу посещения открывшейся ретроспективы Николая Рериха в Новой Третьяковке. Проект, приуроченный к 150-летию со дня рождения художника, показывает его наследие эффектно, концептуально и сбалансированно. Но на первом плане здесь вовсе не поздние эзотерические работы с видами Индии, а творчество дореволюционного русского периода. «Известия» в числе первых оценили новое путешествие по миру Рериха .

Декорации и размах

Крупные монографические ретроспективы уже лет десять считаются главным локомотивом выставочной деятельности Третьяковки. Гончарова, Серов, Айвазовский, Верещагин, Серебрякова, Ларионов, Репин, Поленов, Врубель — все эти мастера становились героями музейных «блокбастеров», ориентированных вроде бы на самую широкую публику , но в то же время демонстрировавших результаты многолетней научной работы и новейшие достижения реставраторов, сумевших вернуть к жизни те или иные произведения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Экспозиция Рериха — не исключение. Более того: центральным экспонатом здесь оказался как раз только что отреставрированный объект — театральный задник «Половецкий стан» 1909 года для постановки балета «Половецкие пляски» в рамках Русских сезонов (позже он фигурировал и в показах полной оперы Бородина «Князь Игорь»). Огромное полотно (23х10 м) было выполнено Борисом Анисфельдом по эскизу Рериха, активно использовалось антрепризой Дягилева многие годы и в итоге добралось до частной британской коллекции в совершенно аварийном состоянии. В 2020 году Третьяковка благодаря спонсорской помощи выкупила артефакт и взялась за его спасение .

«Известия» подробно рассказывали о старте реставрации. И вот теперь мы можем увидеть первый промежуточный итог. В экспозиции, занявшей самое большое выставочное пространство Новой Третьяковки (залы 60–61, где раньше были Серов, Айвазовский и так далее), задник натянут вдоль дальней стены — той, на которую открывается вид с внутреннего балкона. И это впечатляющее зрелище: ничего столь же масштабного в музее не демонстрировалось, и даже «Торжественное заседание Государственного совета», занимавшее в экспозиции Репина то же место, меркнет перед «Половецким станом» просто в силу куда более скромных габаритов .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Самое интересное, что создатели экспозиции Рериха дали возможность публике увидеть задник с двух различных точек: с того самого балкона (и это наиболее выигрышный ракурс) и снизу, из основного зала, через специальный проем в фальш-стене . Вплотную не подойти — застройка сделана таким образом, чтобы никто даже случайно не смог задеть раритет. Но полотно ведь и создавалось не для рассматривания вблизи — монументальный вид военного лагеря лучше охватывать взором целиком.

«Стан» большой и маленький

На витрине, что отделяет зрителей от «Половецкого стана», демонстрируются фотографии из реставрационной мастерской, а чуть сбоку — среднеформатный эскиз, выполненный в 1908-м собственноручно Рерихом и годом позже купленный Третьяковкой у автора . Недавно мы видели эту пастель на выставке «Дягилев. Генеральная репетиция», но теперь можно сравнить предварительную штудию с финальным результатом. По сути, перед нами два разных изображения, сходных лишь идейно, сюжетно. У Рериха доминируют бежевые и желто-коричневые оттенки, Анисфельд же меняет гамму в сторону зеленоватых и темно-красных тонов. Отличается и расположение объектов — палаток лагеря, холмов на заднем плане и так далее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Зритель волен решить, какая интерпретация композиционного сюжета ему больше по душе, — и упускать такой шанс не стоит. После выставки Рериха задник вернется в реставрационную мастерскую, и хотя в будущем его обещают разместить в Новой Третьяковке уже на постоянной основе, в качестве доминанты зала Дягилева, планы эти удастся реализовать лишь после реконструкции здания на Крымском валу , а она постоянно откладывается. Вдобавок, эскиз там точно не будут показывать в регулярном режиме — работы на бумаге не предназначены для постоянного экспонирования .

А еще сегодня можно посмотреть, как выглядит задник до восстановления утрат красочного слоя. Пока реставраторы успели только залатать саму основу. И это героическая работа . Изначально у холста были множественные разрывы, теперь он выглядит целым, и лишь ряд потертостей (их как раз предстоит исправить) выдают его непростую судьбу.

Снегурочка и богатыри

Полюбовавшись «Половецким станом» в обоих вариантах, зрителю стоит познакомиться и с другими театральными работами Рериха. Некоторые их них хорошо известны — это, например, эскизы для «Весны священной» Стравинского. Другие же могут стать сюрпризом даже для меломанов-знатоков: знали ли вы, что в 1910-х Николай Константинович собирался оформлять «Тристана и Изольду» Вагнера? Спектакль не состоялся, но рисунки углем и темперой сохранились .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Зато о работе Рериха над «Снегурочкой» Римского-Корсакова наслышаны многие. Но не все помнят, что у живописца было несколько подступов к теме. В экспозиции есть и акварель 1908 года «Лес в снегу» (ее он делал для парижской «Опера-комик», однако в итоге спектакль шел без этой декорации), и холст 1919-го «Песнь Леля», созданный, вероятно, для отмененной лондонской постановки, но затем использованный в чикагском спектакле. Наиболее интересна гуашь «Лес» 1912 года — уже не для оперного, а для драматического воплощения сказки Островского в Москве . Стволы деревьев сливаются в почти что абстрактную композицию, а камни, напоминающие глаза чудищ, создают совершенно сюрреалистический образ.

Одна из главных идей новой ретроспективы — представить Рериха не как интернационального мистика, увлеченного восточными учениями и завороженного красотой Гималаев, а как глубинно-русского художника, творчество которого уходит корнями в язычество и православие, а также в сказки и былины . Театральные работы как раз удачно вписываются в эту линию. Но еще более показателен блок ранних произведений, датированных первым десятилетием XX века.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Прежде всего, это панно, созданные в 1908–1910 годах для столовой дома промышленника Ф.Г. Бажанова в Петербурге . В так называемый «Богатырский фриз» входят холсты по мотивам былин («Илья Муромец», «Микула Селянинович» и т.д.), архитектурные изображения и орнаментальные вставки . Для цикла в зале Третьяковки специально выстроили подобие комнаты, где произведения располагаются именно так, как замышлял автор . Правда, окон и дверей в этом «доме» нет — а потому зрительский взгляд неизбежно падает на другую рериховскую серию, еще более неожиданную в контексте его поздних увлечений.

От викингов до Шамбалы

Впервые в Москве показывается иконостас для пермского собора Казанской иконы Божией Матери. 13 образов-стилизаций под русскую иконопись Рерих и подмастерья выполнили в 1907 году, причем мы до сих пор не знаем степень вовлеченности самого Николая Константиновича в работу. Но как минимум общий замысел принадлежал ему, и руководил всем проектом тоже он . Сегодня этот цикл принадлежит Пермской художественной галерее, за исключением иконы Архангела Гавриила, которая в 1935-м была передана в Свердловск (Екатеринбург). На выставке работы воссоединились. И при первом взгляде можно подумать, что перед нами действительно пример аутентичного церковного письма. Даже краски потемнели. На самом же деле Рерих сознательно добивался такого эффекта. Да и в ликах святых все-таки замечаешь несвойственные старым мастерам детали .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Иконостас — не единственный в экспозиции пример обращения Рериха к православию. Главное в этом ряду — полотно «Сокровище Ангелов» (1905), в некотором смысле тоже наследующее иконописи, но одновременно вызывающее в памяти и врубелевских серафимов (они, кстати, создавались примерно тогда же). На переднем плане более чем трехметровой композиции — ангел рядом с Еллингским камнем, артефактом викингов X века. Позади — белокаменный город и сонм ангелов. Если приглядеться, видно, что изображение рассыпается на множество разноцветных ячеек: это создает удивительно объемное красочное его «звучание» .

Позже Рерих уйдет от подобной декоративной мозаичности. Да и вообще его стиль претерпит серьезные изменения: пастозность уступит место гладкому красочному слою, насыщенность деталями сменится строгостью контуров, а цветовое разнообразие будет сведено к нескольким доминирующим цветам — розовому, синему, циановому, белому. Простота позднего творчества, впрочем, обманчива. Равно как и его сюжетная монолитность. В экспозиции представлен целый ряд пейзажей 1940-х годов — и несмотря на скромный формат, они завораживают игрой оттенков . А еще, конечно, мистическим подтекстом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Поначалу в центре композиций Рериха были былинные герои, викинги, в общем — люди. Но чем дальше, тем больше они уходили в тень (порой — буквально: смотрите полотно 1932 года «Тень учителя. Тибет»), оказывались в углах полотен или в самом низу, тогда как основное место занимали величественные скалы и небеса . Мир горний всё сильнее притягивал художника. И гималайские, тибетские виды в его случае — не просто туристические картинки.

Всю вторую половину жизни Рерих искал Шамбалу — мифический регион, где, по преданиям, будет рожден грядущий Мессия. Под влиянием эзотерической литературы, восточных верований и впечатлений от собственных путешествий художник разработал собственное религиозно-философское учение, названное им Живая Этика . И по сей день исследователи спорят: надо ли рассматривать живопись Рериха исключительно через призму его идеологии или же лучше попробовать увидеть за неоднозначными суждениями искусство как таковое. Третьяковка не дает однозначного ответа . Акцента на Живой Этике здесь нет, проповеднического тона в экспликациях — тем более. Но вдоль обеих стен, слева и справа от основной экспозиционной зоны, вывешены баннеры с цитатами из рериховских трудов. Хочешь — читай. Не хочешь — смотри картины. И, пожалуй, это самый честный подход .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина