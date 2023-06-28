Половецкие краски: Третьяковка показала реставрацию крупнейшего экспоната

Приобретенный Третьяковской галереей 23-метровый задник 1909 года с «Русских сезонов» Сергея Дягилева публика увидит уже в октябре этого года — на ретроспективе Николая Рериха, по эскизу которого произведение было создано. Сейчас полотно в аварийном состоянии, над ним работают реставраторы, создавшие для этого оборудование, не имеющее аналогов в мире. После выставки шедевр вернется в мастерскую. А в перспективе — войдет в постоянную экспозицию на Крымском Валу и не исключено, что будет доступен к осмотру даже без покупки билета. Это станет возможно, если удастся обеспечить его сохранность в реконструированном здании вне залов, сообщила «Известиям» гендиректор Третьяковки Елена Проничева.

Дошло в плачевном состоянии

Осенью прошлого года стало известно, что Третьяковская галерея пополнила свое собрание важнейшим произведением, исключительно ценным и для истории живописи, и для истории театра. Задник с изображением половецкого стана для балета «Половецкие пляски» дягилевской антрепризы был создан в 1908–1909 годах Борисом Анисфельдом по эскизу Николая Рериха (который, кстати, тоже входит в собрание ГТГ и недавно демонстрировался на выставке Дягилева).

— Сам Рерих написал только эскиз — он небольшой, прямоугольного формата. Но когда стало ясно, в каком зале пройдет спектакль, и было решено, что задник должен панорамно замыкать сцену, композицию пришлось изменить и масштабировать. Этим уже занимался и реально писал на холсте Борис Анисфельд, — рассказала «Известиям» главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова. — Вероятно, художник использовал темперу, а не масло. Точнее, здесь смешанная техника. Но мы еще планируем провести дополнительные исследования красочного слоя.

Размотка полотна в зале Фото: Третьяковская галерея/Юлия Захарова

На спектаклях полотно было натянуто за сценой, образуя полукруглую панораму, внутри которой и разворачивалось действие. По воспоминаниям современников, зрелище производило огромное впечатление. Именно с этой постановки начался успех «Русских сезонов» — сенсационного театрального предприятия, задавшего многие тенденции искусства XX века.

Сам спектакль был показан только в Париже около 500 раз, после чего демонстрировался в рамках гастролей антрепризы. Неудивительно, что до наших дней полотно огромных размеров (23х10 м) дошло в плачевном состоянии — с многочисленными разрывами холста и утратами красочного слоя. И, вероятно, этот факт был важным аргументом при обсуждении цены . Зельфира Трегулова, на момент покупки шедевра возглавлявшая музей, рассказывала «Известиям»: «Задник происходит из известной коллекции, в которой находились также костюмы первых дягилевских сезонов. Сначала коллекционеры запрашивали очень большую сумму — €1 млн, — но нам удалось ее снизить в несколько раз ».

Накатали на вал

После транспортировки в Москву полотно раскатали на полу зала Врубеля — самого большого пространства в здании в Лаврушинском переулке, и внимательно изучили. Затем «Половецкий стан» попал в реставрационную мастерскую, где и находится по сей день . И вот впервые сотрудники музея показали первые результаты работы и оборудование, которое для этого используется, а также рассказали, где и как произведение будет экспонироваться.

Фото: Третьяковская галерея Николай Константинович Рерих. «Половецкий стан». 1909 г. Декорация к балету на музыку А.П. Бородина «Половецкие пляски». Холст, темпера

Одной из главных проблем был огромный размер, не позволяющий работать с полотном привычным образом. С похожей проблемой реставраторы столкнулись, когда спасали «Ивана Грозного и сына его Ивана» Ильи Репина после нападения вандала. Тогда был создан специальный стол, позволявший растянуть холст целиком и расположить его под нужным углом. Но «Половецкий стан» — еще больше, причем во много раз, его при всем желании невозможно разместить в мастерской так, чтобы видеть полностью. Поэтому, как и в случае с «Иваном Грозным», оборудование пришлось создавать с нуля, по индивидуальному проекту.

Фото: Третьяковская галерея/Олеся Курляева

Оптимальным вариантом оказалась конструкция с двумя валами. Все полотно накатано во много слоев на трубы длиной в 10,5 м, верхняя из которых располагается примерно на уровне выше человеческого роста. Между ними — вертикальные металлические щиты, на которых можно расположить отпущенную часть холста и закрепить магнитами. Таким образом, реставратору не приходится ползать на корточках или склоняться над столом: он может работать стоя или сидя, в комфортном для себя положении. Кстати, вся система механизирована: конструкция оснащена мотором, который позволяет вращать вал, бережно наматывая на него или, наоборот, отматывая нужное количество полотна.

В три этапа

Аналоги этого оборудования отсутствуют и в России, и в мире, утверждают сотрудники Третьяковки. И отмечают, что первые результаты работы уже есть. Ликвидированы некоторые разрывы холста, вставлены заплаты, максимально гладко переходящие в родную ткань. Сравнение исправленных участков с фотографиями их первоначального состояния, конечно, производит впечатление. Равно как и сопоставление с пока еще неотреставрированными областями, изобилующими дырами, старыми грубыми швами и прочими нарушениями целостности.

Фото: Третьяковская галерея/Олеся Курляева

— Сейчас мы постепенно идем по всему полотну, соединяем все разрывы. Сначала надо сделать основу, потом уже заниматься реставрацией утрат живописи. На первом этапе нам предстоит еще укрепить красочный слой, поскольку тут тоже состояние не лучшее , — объяснила «Известиям» художник-реставратор Третьяковской галереи Александра Орловская.

В целом работа будет включать три основных этапа: сначала — восстановление целостности оригинального полотна, затем — укрепление его с помощью шелковой ткани, которая должна дублировать холст по всей площади, и, наконец, реставрация самой живописи. Но широкая публика сможет увидеть «Половецкий стан» уже после второго этапа.

Фото: Третьяковская галерея/Иван Новиков-Двинский

— Было решено сделать это уже в этом году на выставке Николая Рериха. Задник будет размещен в 61 зале , на дальней стене с очень высоким потолком, где на ретроспективе Репина размещалось «Торжественное заседание Государственного совета», — рассказала Татьяна Городкова.

Реализовать концепцию

Поскольку холст к тому моменту будет уже восстановлен и укреплен, переезд в другое здание его сохранности не угрожает, уверены сотрудники музея. Но в описании экспоната будет примечание, что реставрация еще продолжается. И после выставки он вернется в мастерские.

Сколько времени займет полный процесс — никто пока сказать не может. Это зависит, в частности, от результатов исследований красочного слоя. Но зато уже решено, что по окончании всех работ «Половецкий стан» займет место в постоянной экспозиции Новой Третьяковки. Конкретика, впрочем, тоже пока под вопросом: всё упирается в реставрацию самого здания на Крымском Валу, к которому галерея готовится уже несколько лет, но обстоятельства заставляют корректировать планы.

Фото: Третьяковская галерея/Олеся Курляева

— На сегодняшний день нет готового проекта здания. Проектное бюро еще продолжает работу. Когда план реставрации появится, станет ясно, где именно будет экспонироваться «Половецкий стан». У нас была идея разместить его вне залов, у лестницы, но нужно понимать, возможно ли там обеспечить его защиту. Главное для нас — сохранность произведения. И если мы сможем решить этот вопрос, то реализуем эту концепцию , — рассказала «Известиям» гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева.

Первоначальный проект реставрации здания, разработанный Рэмом Колхасом, увы, нереализуем, признает руководство музея. Кроме того, есть и другая проблема: работы невозможно начать, пока не появилось пространство, где на время строительства разместится огромная коллекция. Для этих целей предназначалось фондохранилище в Коммунарке, но его теперь тоже не будет. Остается ждать завершения сооружения здания на Кадашевской набережной. И только после этого можно будет планировать сроки дальнейших этапов.