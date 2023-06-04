«Троицу» любят: как встречали знаменитую икону в Храме Христа Спасителя

После многолетних споров гордость русской культуры — знаменитая икона Андрея Рублева «Троица» — наконец-то передана Русской православной Церкви. 3 июня икону из Третьяковской галереи транспортировали в Храм Христа Спасителя, а на следующий день, в праздник Святой Троицы, она стала полноценной участницей патриаршего богослужения , и ее смогли увидеть верующие. Древний образ привезли в специальной капсуле и его сохранности ничто не грозит, уверены эксперты. Хотя некоторое волнение вокруг иконы все-таки присутствует, убедился корреспондент «Известий», побывав на месте событий.

Как зеницу ока

4 июня в Храме Христа Спасителя появилась икона Святой Троицы, написанная в XV веке знаменитым русским иконописцем Андреем Рублевым. Это произошло в один из главных православных праздников — праздник Святой Троицы или Пятидесятницы . В этот день, согласно Евангельскому повествованию, на апостолов сошел Святой Дух, одаривший их способностью говорить на разных языках и проповедовать Евангелие по всему миру. Этот же день считается и днем рождения Церкви.

Решение о возвращении РПЦ одной из главных ее святынь было принято президентом России по многочисленным просьбам православных верующих и патриарха Кирилла и поддержано Минкультом РФ , говорится в официальном пресс-релизе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Прихожанин Андрей Васнецов заявил «Известиям», что «Троица» для России — икона номер один, и поэтому она должна быть в церковной ограде. А вот Алексей Поддубный, известный как певец Джанго, который тоже был замечен в храме во время службы, настроен не так категорично.

— Сейчас особенно важно укреплять свою веру, — считает он. — А какую икону считать главной — какая разница?

Как сообщили в Минкульте, во время пребывания в ХСС древний образ будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима, требуемого для сохранения памятника. Выступая на заседании Священного Синода, патриарх заявил, что Церковь могла только мечтать о возвращении иконы.

3 июня Храм Христа Спасителя был закрыт — в нем шли приготовления к грядущему событию. А утром в воскресенье здесь состоялась праздничная литургия, которую возглавил патриарх Кирилл. Перевозка иконы стала отдельным «ритуалом»: ее доставили в передвижной капсуле на специализированном грузовике службы «Арт-курьер», оборудованном подъемником, и в сопровождении охранного экипажа. Все это практически исключало возможные повреждения и сводило к нулю даже минимальные вибрации, пояснили специалисты.

В храме «Троицу» встретило духовенство, сопровождая приход иконы молитвенными песнопениями. Там ее положили сначала на плат в центре зала, а затем аккуратно на руках перенесли в заранее приготовленную стеклянную витрину. Икону установили в центре храма, напротив алтаря, огородили позолоченным ограждением и приставили охрану из росгвардейцев , убедился корреспондент «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В этой капсуле по гарантии производителя будет поддерживаться постоянный влажностный режим порядка 50-55%, что позволит сохранить целостность раритета, рассказали «Известиям» в службе «Арт-курьер». Кроме того, к приезду «Троицы» храм дополнительно оборудовали восемью системами кондиционирования и подготовили холодильные машины, которые будут запускаться по мере необходимости при изменении температуры. У каждой из машин есть «страховой» дубликат на случай выхода из строя.

Мониторинг температуры вблизи капсулы будет вестись круглосуточно в онлайн-режиме с центрального диспетчерского пункта. Температуру и влажностный режим контролируют около четырех тысяч датчиков, пояснили в «Арт-курьере».

Без претензий и конфликтов

Цвет праздника Троицы — зеленый. Духовенство в этот день служило в изумрудных облачениях, а храм и алтарь были украшены сочной зеленью и веточками березы. Поклониться святыне в ХСС пришли несколько сотен людей, а сама служба оказалась особенной и прошла будто «под присмотром» иконописного шедевра.

После окончания службы доступ к «Троице» частично открыли. Людям предоставили возможность пройти рядом с иконой на расстоянии примерно трех метров. Более близкий контакт древнему образу мог навредить — пришедшие на службу люди это понимали и какого-то недовольства никто не выказывал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Некоторые приехали на службу из Подмосковья и других городов страны. Например, Галина Панкратова из Севастополя рассказала «Известиям», что давно мечтала увидеть «Троицу» и, прибыв в Москву, пошла в Третьяковку, где и узнала, что икона «переехала» в ХХС.

Служба шла около трех часов, патриарх — как и положено на Троицу — прочитал три коленопреклоненные молитвы и произнес праздничную проповедь. Покидая храм, можно было взять с собой небольшую бумажную копию «Троицы» с благословением — в память о возвращении Церкви Рублевского оригинала.

В Париж — можно

Реставрационный совет Третьяковской галереи 15 мая этого года опубликовал протокол по «Троице», в котором подробно описано состояние иконы. После этого представители музейного сообщества словно решили обходить тему стороной, по крайней мере, в публичном пространстве.

« Троица» — часть нашего культурного кода, его краеугольный камень, сказала «Известиям» независимый куратор выставочной деятельности, культуролог Элеонора Захаржевская . Именно с Андрея Рублева начинается русская школа иконописи — переосмысление предыдущего опыта византийской иконописи, к которой относится Феофан Грек, и появление национальной школы, повлиявшей на всё отечественное искусство вплоть до авангардистов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Кроме того, не стоит забывать, что Андрей Рублев канонизирован — считается, что им руководила рука Бога, когда он писал «Троицу» , добавила специалист . Это — великая работа не только в плане живописи, но и с точки зрения духовной ценности .

— Думаю, «Троицу» постараются максимально сохранить. Бывает даже такое, что древние иконы лучше чувствуют себя в храме, в намоленном месте — это уже божественное явление , — сказала Элеонора Захаржевская.

Споры вокруг перенесения иконы из музея в храм появлялись еще в середине 2000-х , напомнил настоятель храма в честь святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

— Тогда музейное сообщество в один голос сказало, что икона в очень плохом состоянии. При этом она несколько раз отправлялась на выставку в Париж. Получалось, что в церковь нельзя, а в Париж — можно, — сказал он «Известиям».

В Троице-Сергиевой Лавре находится много древних икон Рублевской школы, и некоторые из них не менее ценны, чем «Троица», но их сохранность почему-то не беспокоит музейное сообщество, обратил внимание на двойственность ситуации священник. Со слов Владимира Вигилянского, «Троица» — это в первую очередь икона, и она создавалась для молитвы и богослужения, а не для того, чтобы быть музейным экспонатом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Я и сам в прошлом сотрудник Пушкинского музея, и заподозрить меня в нелюбви к музейному сообществу и непонимании проблемы сложно, — говорит отец Владимир.

Справка «Известий» «Троица» датируется 1411–1427 годами и считается единственной сохранившейся и достоверно принадлежащей Андрею Рублеву иконой. Кроме того, по мнению искусствоведов, это главный шедевр русской иконописи в целом. С первых десятилетий XVI века (более ранние упоминания до нас не дошли) и вплоть до 1929 года произведение находилась в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. При этом изображение неоднократно поновляли, то есть покрывали новым слоем краски, записывая исходное изображение без учета стилистики и цветового решения оригинала. В 1904 году живопись Рублева, сохранившаяся фрагментарно, впервые была раскрыта: реставратор Василий Гурьянов снял поздние слои, но не полностью, и сам дописал некоторые участки. Первая полноценная научная реставрация прошла в 1918-1919 годах по заданию Комиссии по раскрытию древней живописи в России во главе с Игорем Грабарем. Тогда же стали очевидны проблемы с сохранностью памятника. В 1929 году икона была включена в собрание Государственной Третьяковской галереи, где и хранилась под надзором специалистов.