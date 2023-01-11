Снять голову: казненный святой от Рубенса и реклама невесты от Гойи

Расчлененка от Рубенса за $35 млн, «реклама» девушки на выданье кисти Гойи за $20 млн, архив с письмами Мейерхольда и поцелуями, а также рукописная книга Марины Цветаевой. Первый месяц года не сулит продаж за сотни миллионов, но это не значит, что на торгах не появятся яркие произведения. Да и рекордов по конкретным художникам вполне можно ожидать. «Известия» выбрали наиболее дорогие и интересные лоты.

«Саломея с головой Иоанна Крестителя»

Питер Пауль Рубенс

Фото: sothebys.com

Январь традиционно считается месяцем продажи картин старых мастеров. Правда, хитов уровня Боттичелли (точнее, того, что аукционы атрибутировали как Боттичелли) на этот раз нам не обещают. Самый дорогой и важный лот — картина Питера Пауля Рубенса «Саломея с головой Иоанна Крестителя» (1609). Работа более чем метр в ширину, выполненная маслом на дубовой панели, долгое время считалась утраченной и была заново открыта сравнительно недавно. С тех пор она лишь два раза фигурировала на выставках, и в обоих случаях это была Лондонская национальная галерея.

Тем не менее в научной литературе произведение фигурировало неоднократно (в основном как утерянное), и сомнений в собственноручном авторстве Рубенса у исследователей не возникало. Это, а также тот факт, что многофигурные живописные вещи Питера Пауля крайне редко появляются в продаже, объясняет впечатляющий эстимейт: $25–35 млн. Посмотрим, удастся ли картине побить рекорд, установленный «Лотом и дочерьми»: куда более крупное, но менее эффектное по сюжету полотно Рубенса было продано в 2016-м на Christie’s за £44 млн.

«Саломея» действительно впечатляет. Композиция вызывающе натуралистична даже для склонного к телесности, физиологичности образов художника. На переднем плане изображено обезглавленное по приказу Саломеи тело Иоанна Крестителя, из которого фонтаном хлещет кровь. Самый настоящий хоррор!

Парный женский портрет

Франсиско Гойя

Фото: christies.com

Второй по цене и значимости лот с январских торгов старыми мастерами — парный портрет кисти испанского живописца Франсиско Гойи. На двух вертикальных холстах высотой в метр с лишним каждый изображены Мария Висента Баррузо Вальдес и ее мать Леонора Антония Вальдес де Баррузо. Девушка держит на коленях собачонку, у матери в руках веер. Произведение написано художником в 1805 году, на пике славы. Интересно оно, помимо прочего, тем фактом, что это единственный парный портрет Гойи, где моделями выступили две женщины, а не супружеская пара, как обычно.

Более того, Гойя располагает дочь слева, где обычно помещалась более важная фигура в паре. Тем самым он смещает внимание зрителя на нее — и, видимо, не только потому, что она более привлекательна. Мария Висента была барышней на выданье, и портрет выполнял роль своего рода «рекламы». Через два года Мария действительно сочеталась браком, так что Гойя с задачей справился.

14-летняя девушка на картине действительно хороша, несмотря на неправильные черты лица, которые Гойя не считает нужным маскировать. Но он добивается особой нежности, трепетности образа, используя почти импрессионистский штрих. Прекрасно получилась и мать, цепким, самоуверенным, чуть ироничным взглядом встречаясь со зрителем и будто оценивая потенциального претендента на руку своего чада.

Эстимейт — $15–20 млн, и если работа будет продана, это станет аукционным рекордом для живописи Гойи.

Рукописная книга Марины Цветаевой

Фото: ru.bidspirit.com

Главный раритет на российских торгах этого месяца — рукописная книга Марины Цветаевой «Ученик». Да-да, великая поэтесса вручную, красными чернилами написала семь стихотворений (по одному на странице) и оформила обложку. Цикл обращен к Сергею Михайловичу Волконскому (1860–1937), внуку декабриста, бывшему директору императорских театров и мемуаристу. Цветаева познакомилась с ним в Москве в 1919 году и на долгие годы стала близким другом. Она помогала Волконскому переписывать рукописи его книг, отложив в сторону собственные дела, но после этой работы у нее и «прорвалось» творчество (по выражению самой Марины Ивановны). А именно — те самые семь стихотворений, от «Быть мальчиком твоим светлоголовым...» до «По холмам — круглым и смуглым...».

Сообщается, что раритет происходит из собрания семьи поэта Анатолия Мироновича Наля, дружившего с Цветаевой в 1920-е. Если провенанс не вызовет сомнений у коллекционеров, можно ожидать, что лот купят существенно дороже заявленной суммы в 5,5 млн рублей.

Архив театрального актера начала XX века

Фото: ru.bidspirit.com

И еще один «гость» более чем вековой давности, только уже не отдельный предмет, а целый архив — актера московского театра Корша Николая Евгеньевича Щепановского. В четырех томах с владельческим переплетом — около 750 писем, записок, открыток и телеграмм, адресованных артисту. Здесь есть также счета (на обручальные кольца, одежду), визитные карточки, гербарий, локон волос и даже отпечатки поцелуев. Все раритеты датируются 1894–1915 годами и отражают реалии артистической жизни Первопрестольной. Наибольшую ценность среди них представляют два послания Всеволода Мейерхольда. В первом режиссер просит о встрече, во втором — пытается сгладить конфликт, возникший, видимо, на репетиции спектакля (из текста можно заключить, что Щепановский был недоволен распределением ролей).

Для такого внушительного собрания, украшенного к тому же автографами великого театрального новатора, заявленная стартовая цена 550 тыс. рублей — совсем немного. Но это не эстимейт, а именно планка для начала торгов, так что итоговая сумма наверняка окажется больше.