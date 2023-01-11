Снять голову: казненный святой от Рубенса и реклама невесты от Гойи
Расчлененка от Рубенса за $35 млн, «реклама» девушки на выданье кисти Гойи за $20 млн, архив с письмами Мейерхольда и поцелуями, а также рукописная книга Марины Цветаевой. Первый месяц года не сулит продаж за сотни миллионов, но это не значит, что на торгах не появятся яркие произведения. Да и рекордов по конкретным художникам вполне можно ожидать. «Известия» выбрали наиболее дорогие и интересные лоты.
«Саломея с головой Иоанна Крестителя»
Питер Пауль Рубенс
Январь традиционно считается месяцем продажи картин старых мастеров. Правда, хитов уровня Боттичелли (точнее, того, что аукционы атрибутировали как Боттичелли) на этот раз нам не обещают. Самый дорогой и важный лот — картина Питера Пауля Рубенса «Саломея с головой Иоанна Крестителя» (1609). Работа более чем метр в ширину, выполненная маслом на дубовой панели, долгое время считалась утраченной и была заново открыта сравнительно недавно. С тех пор она лишь два раза фигурировала на выставках, и в обоих случаях это была Лондонская национальная галерея.
Тем не менее в научной литературе произведение фигурировало неоднократно (в основном как утерянное), и сомнений в собственноручном авторстве Рубенса у исследователей не возникало. Это, а также тот факт, что многофигурные живописные вещи Питера Пауля крайне редко появляются в продаже, объясняет впечатляющий эстимейт: $25–35 млн. Посмотрим, удастся ли картине побить рекорд, установленный «Лотом и дочерьми»: куда более крупное, но менее эффектное по сюжету полотно Рубенса было продано в 2016-м на Christie’s за £44 млн.
«Саломея» действительно впечатляет. Композиция вызывающе натуралистична даже для склонного к телесности, физиологичности образов художника. На переднем плане изображено обезглавленное по приказу Саломеи тело Иоанна Крестителя, из которого фонтаном хлещет кровь. Самый настоящий хоррор!
Парный женский портрет
Франсиско Гойя
Второй по цене и значимости лот с январских торгов старыми мастерами — парный портрет кисти испанского живописца Франсиско Гойи. На двух вертикальных холстах высотой в метр с лишним каждый изображены Мария Висента Баррузо Вальдес и ее мать Леонора Антония Вальдес де Баррузо. Девушка держит на коленях собачонку, у матери в руках веер. Произведение написано художником в 1805 году, на пике славы. Интересно оно, помимо прочего, тем фактом, что это единственный парный портрет Гойи, где моделями выступили две женщины, а не супружеская пара, как обычно.
Более того, Гойя располагает дочь слева, где обычно помещалась более важная фигура в паре. Тем самым он смещает внимание зрителя на нее — и, видимо, не только потому, что она более привлекательна. Мария Висента была барышней на выданье, и портрет выполнял роль своего рода «рекламы». Через два года Мария действительно сочеталась браком, так что Гойя с задачей справился.
14-летняя девушка на картине действительно хороша, несмотря на неправильные черты лица, которые Гойя не считает нужным маскировать. Но он добивается особой нежности, трепетности образа, используя почти импрессионистский штрих. Прекрасно получилась и мать, цепким, самоуверенным, чуть ироничным взглядом встречаясь со зрителем и будто оценивая потенциального претендента на руку своего чада.
Эстимейт — $15–20 млн, и если работа будет продана, это станет аукционным рекордом для живописи Гойи.
Рукописная книга Марины Цветаевой
Главный раритет на российских торгах этого месяца — рукописная книга Марины Цветаевой «Ученик». Да-да, великая поэтесса вручную, красными чернилами написала семь стихотворений (по одному на странице) и оформила обложку. Цикл обращен к Сергею Михайловичу Волконскому (1860–1937), внуку декабриста, бывшему директору императорских театров и мемуаристу. Цветаева познакомилась с ним в Москве в 1919 году и на долгие годы стала близким другом. Она помогала Волконскому переписывать рукописи его книг, отложив в сторону собственные дела, но после этой работы у нее и «прорвалось» творчество (по выражению самой Марины Ивановны). А именно — те самые семь стихотворений, от «Быть мальчиком твоим светлоголовым...» до «По холмам — круглым и смуглым...».
Сообщается, что раритет происходит из собрания семьи поэта Анатолия Мироновича Наля, дружившего с Цветаевой в 1920-е. Если провенанс не вызовет сомнений у коллекционеров, можно ожидать, что лот купят существенно дороже заявленной суммы в 5,5 млн рублей.
Архив театрального актера начала XX века
И еще один «гость» более чем вековой давности, только уже не отдельный предмет, а целый архив — актера московского театра Корша Николая Евгеньевича Щепановского. В четырех томах с владельческим переплетом — около 750 писем, записок, открыток и телеграмм, адресованных артисту. Здесь есть также счета (на обручальные кольца, одежду), визитные карточки, гербарий, локон волос и даже отпечатки поцелуев. Все раритеты датируются 1894–1915 годами и отражают реалии артистической жизни Первопрестольной. Наибольшую ценность среди них представляют два послания Всеволода Мейерхольда. В первом режиссер просит о встрече, во втором — пытается сгладить конфликт, возникший, видимо, на репетиции спектакля (из текста можно заключить, что Щепановский был недоволен распределением ролей).
Для такого внушительного собрания, украшенного к тому же автографами великого театрального новатора, заявленная стартовая цена 550 тыс. рублей — совсем немного. Но это не эстимейт, а именно планка для начала торгов, так что итоговая сумма наверняка окажется больше.