Арт-вернисаж: 15 выставок совриска открылись в центре Москвы

Пространство Cube.Moscow на «Охотном Ряду» 26 сентября представило 15 новых выставок от галерей-резидентов площадки. Среди художников как уже устоявшиеся звезды российского совриска вроде Андрея Волкова, Гоши Острецова, Андрея Люблинского и Алексея Ланцева, так и молодежь — выставка Марины Пчеляковой на площадке стала дебютной. В пространстве показали выставку сербского художника Душана Релина, который работает с обложками ключевых глянцевых изданий мира: Vogue, Numero, Elle. «Известия» побывали на открытии.

Первый иностранец в пространстве

В один из последних теплых вечеров сентября арт-сообщество — шутка ли, 500 гостей — собралось в Cube.Moscow не только для того, чтобы увидеть 15 новых выставок. В pop-up проекте принял участие зарубежный автор — первый иностранный гость за всю четырехлетнюю историю Cube.Moscow. Им стал глянцевый фотограф из Сербии Душан Релин, который известен яркими фотосессиями звезд кино и эстрады: Сальмы Хайек, Джулианны Мур, Шарлиз Терон, Меган Фокс, Ванессы Паради и Уиллема Дефо. С последним, как признался «Известиям» Душан, они давние и близкие друзья, а его портреты, представленные на выставке, были сделаны для интервью с российским изданием в 2010-х годах.

— Уиллем — отличный парень, он очень талантлив и очень уважительно относится к окружающим. Мы знаем друг друга много лет и работали вместе много раз. С ним легко работать. Насколько я знаю, он в курсе, что его портреты участвуют в выставке в Москве. К тому же у меня авторское право на работы, так что я могу не спрашивать его разрешения на их использование, — поделился фотограф.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Душан выставлялся в Нью-Йорке, Осло, Париже и Белграде, но проект «Тонкая грань» — это первая для него персональная выставка-ретроспектива в Москве, она продлится до 8 ноября. На ней представлено 29 работ, которые отражают его творческий путь: помимо знаменитостей Душан также снимал для обложек журналов Vogue, Elle, W Magazine, GQ, Dazed. А еще делал фото рекламных кампаний для Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent, Cartier и музыкальных клипов — например, для Massive Attack. Как рассказала «Известиям» дизайнер и владелица пространства Coshe Светлана Коше, сейчас фотограф в России не только выставляется, но еще и приехал на заработки.

— На российском рынке сейчас появилось много шикарных, сильных брендов с очень качественным продуктом, которые могут абсолютно легко стать конкурентами мировым. Душан повернул взгляд в Россию и видит на нашем рынке большие преимущества, огромные возможности. Есть бренды премиального сегмента, для которых он сейчас делает съемки. Мы пока не раскрываем имен, но мы работаем с фэшн-индустрией, ресторанами и архитектурными бюро, — рассказала Светлана Коше.

Сам Душан признался: выставляться в России рад, и пространство ему очень нравится. Конечно, на фоне геополитической ситуации такие проекты организовывать довольно сложно, но возможность показать свое искусство ему важнее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Я очень горжусь этим проектом и тем, что я первый иностранный художник здесь. Я в восторге! Место прекрасное, и остальные художники просто невероятны, интересны и тонки. Я счастлив быть частью этого коллектива сегодня. Оформление моего проекта мне тоже очень нравится: оно именно такое, как я и хотел, полностью соответствует моему видению, так что я доволен. Я совсем не про политику. Я скорее про то, чтобы делиться креативом и красотой с людьми, чтобы они были счастливы, — резюмировал Душан.

Назвался груздем

Примечательно, что весной в Cube.Moscow открылось 12 выставок, а сейчас — на три больше. Это связано с тем, что в прошлые разы некоторые галереи не обновляли экспозицию. К тому же на площадке появился новый резидент — галерея «МонАрт». Ее дебютной выставкой стала экспозиция «Астатичность», посвященная вопросу симметричного существования человека в природе и способах преодоления неустойчивости (как физической, так и ментальной). Но галерея — не единственный новичок в Cube.Moscow. Свой персональный дебют пережила и художница Марина Пчелякова, представившая проект «Разделение». Как она рассказала «Известиям», серия была создана специально для выставки, это заняло у художницы чуть меньше месяца.

— Здесь девять работ. Всё началось с работы «Шахматы». Я увидела в кафе двух совершенно одинаковых людей с одинаковыми собаками, и это настолько меня впечатлило, что я написала на основе этого картину. Собаки изображены полностью, а вот от людей только контур и пустое пространство внутри. Когда люди слишком долго вместе, развитием их чувств и взаимоотношений в какой-то момент становятся не они сами, а какие-то атрибуты вокруг, — объяснила задумку Марина Пчелякова.

Творческие площадки, будь то центр современного искусства «Винзавод» или Cube.Moscow, работают как арт-коворкинг — иногда галереи не сговариваясь готовят выставки на сопряженные темы, потому что так или иначе трудятся в одном пространстве. Но не в этот раз. Многие новые проекты отсылают зрителя к взаимоотношениям с окружающими или с самим собой, навлекая на мысли о течении времени и вовлекая в вопросы легкого экзистенциального кризиса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В этот раз общего вектора среди галерей не нашлось. И это совершенно нормально, считает операционный директор Cube.Moscow Юлия Большакова.

— Это происходит бессознательно, мы и сами часто обращаем на это внимание. Здесь много разных организмов, мы — дом для 12 галерей. Экспозиция у нас меняется часто, мы перешли на шестинедельную историю. Мысленный процесс никогда не останавливается. Открывая одну выставку, ты уже думаешь, как будет выглядеть следующая. Так что совпадение ритмов у кураторов галерей — совершенно нормальная история, — объяснила Юлия Большакова.

Так, например, в галерее Kupol Gallery открылась выставка текстильных объектов Вадима Тишина «Конец квартиры №50». Здесь художник обращается к классике Михаила Булгакова «Мастеру и Маргарите», переосмысляя мистическую атмосферу посредством необычных для своих работ материалов — бархата и сияющих тканей. По сути, это выставка-байопик глазами поклонника. Кроме того, стенд галереи обклеен настоящими советскими обоями — им 41 год, и, судя по длине в 18 м, они были рассчитаны для сталинки. Юлия Большакова шутит: «Вряд ли эти обои когда-нибудь предполагали, что окажутся в галерее современного искусства».

А вот Postrigay Gallery предлагает зрителю коллективную выставку Маши Сомик, Ники Черняевой, Евгения Дедова, Вики Бегальской, Александра Вилкина, Франциско Инфанте-Араны, Андрея Ефимова и Саяна Байгалиева. Художники ищут красоту в деталях, пытаясь спровоцировать зрителя на реакцию посредством применения различных техник — все-таки все представленные авторы работают в очень разных жанрах.

Галерея ЛУЧ, в свою очередь, показала Андрея Люблинского — причем интерьерную составляющую его творчества, а не живописную. Можно найти и абстракционизм — его предлагает посмотреть PA Gallery в работах Андрея Волкова. А вот 159F Gallerie привезла из Калининграда стрит-арт-художника Евгения Малышева (JöN). В общем, кто во что горазд — оттого и интереснее.

Бесценные колебания

По стоимости работ в Cube.Moscow всё столь же разношерстно, как и по экспозициям: самая дешевая из них во всем арт-пространстве стоит 2900 рублей — это произведения Агаты Крыловой (Krylovko) из серии Fortune feelings feline cards и Ляли Вагановой из цикла «МАК Никола-Ленивец». Обе художницы относятся к галерее-маркету Cubed.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

А вот в Syntax, рассказала «Известиям» основательница галереи и сокуратор выставки «Гламурный андеграунд» в большом выставочном зале Эльвира Тарноградская, самая низкая цена произведения — порядка 20 тыс. рублей.

— Самая дорогая работа — это Гоша Острецов, «Кремль с аллигаторами» 2013 года. Она представлена на открытии. Ее стоимость составляет 1,8 млн рублей, — уточнила Эльвира Тарноградская.

Цены на произведения не растут каждый месяц, добавила Юлия Большакова.

— Ценообразование работ современного художника зависит от многих факторов, — пояснила она. — Например, от его участия в ярмарках, каталогах, выставочных проектах, а также нахождения его работ в частных коллекциях и музейных институциях. Сейчас мы посмотрим, кто выстрелил на blazar, какие это имена, сколько теперь будут стоить молодые художники, хорошо продавшиеся там.

Открывшиеся в Cube.Moscow выставки — это возможность для искушенного и не очень зрителя посмотреть, чем сегодня дышит современное искусство, и отыскать новые имена. Благодаря разнообразию жанров и широкому диапазону авторов — от устоявшихся звезд совриска до молодежи, дебютирующей здесь и сейчас, — у ценителей искусства также есть шанс вложиться в искусство, которое впоследствии вырастет в цене. В преддверии открытия международной ярмарки современного искусства Cosmoscow такие коллективные вернисажи позволяют держать руку на пульсе арт-рынка и заранее готовиться к новым инвестициям.