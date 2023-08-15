Дом культуры: как в Москве появилась Третьяковская галерея

130 лет назад, 15 августа 1893 года, в Москве открылась Третьяковская галерея — самое известное собрание русского искусства. Ее основатель, принесший свои сокровища в дар городу, стал первым попечителем музея. Как это было, вспоминали «Известия».

Купец с душой художника

Павел Третьяков — потомственный купец, а в душе художник и философ — с молодых лет возглавлял семейную торговую фирму, состоял пайщиком крупнейшей в России Костромской льнопрядильной мануфактуры.

Дела шли в гору. Но главным его увлечением стало искусство. Третьяков начал собирать картины отечественных художников, будучи еще совсем молодым человеком. Всё начиналось в 1856 году, когда он приобрел полотно художника Василия Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами» и картину Николая Шильдера «Искушение». Постепенно его коллекция превратилась в настоящую энциклопедию русской жизни. Именно этого и добивался меценат, помогая художникам обрести неповторимую русскую тональность, почти не звучавшую прежде. «Христос в пустыне» Ивана Крамского, «Грачи прилетели» Алексея Саврасова, ключевые произведения Василия Перова, Виктора Васнецова, Николая Ге, Валентина Серова, Исаака Левитана и многих других прославленных живописцев, возможно, никогда бы не пополнили сокровищницу нашего искусства без соучастия и финансовой поддержки со стороны Третьякова. Он умел находить талантливых мастеров, даже если в них мало кто верил. Недаром художник Михаил Нестеров называл собирателя истинным историком русского искусства.

Портрет Павла Третьякова кисти художника Ильи Репина Фото: commons.wikimedia.org

В 1867 году Третьяков открыл свой дом в Лаврушинском переулке (тогда еще сравнительно небольшой) для общественного посещения. Галерея получила всероссийскую известность. Уже в те годы Третьяков завещал ее Москве, но передать свое собрание родному городу не торопился. Он опасался «чиновничьего подхода» к музею, дорожил свободой творчества. Неслучайно он неизменно поддерживал талантливых художников, которые сталкивались с цензурными запретами. Так в его галерее появились «неблагонадежные» полотна «Сельский крестный ход на Пасху» Василия Перова, «Голгофа» Николая Ге и «Иван Грозный и сын его Иван» Ильи Репина. Третьяков считал, что посетители его галереи должны получить «полное понятие о всех русских художниках», а ореол полузапретности только увеличивал ажиотаж вокруг галереи.

Замысел собирателя

Когда Третьяков начал собирать свою коллекцию, к русской живописи в обществе относились с некоторым пренебрежением, и нужно было открывать ее заново. «Без его помощи русская живопись никогда не вышла бы на открытый и свободный путь, так как Третьяков был единственный (или почти единственный), кто поддержал всё, что было нового, свежего и дельного в русском художестве», — говорил о меценате художник Александр Бенуа. Душой Третьяковской галереи стали работы художников-передвижников, приблизивших искусство к проблемам своего времени, не принимавших помпезности и приукрашенной парадности. Но вкусы Третьякова были шире «передвижнического реализма». Он принимал и историческую живопись, и яркий былинный стиль Виктора Васнецова и Николая Рериха.

Посетительница Государственной Третьяковской галереи у картины Николая Шильдера «Искушение» Фото: РИА Новости/Михаил Озерский

«Галереей в галерее» стала коллекция портретов выдающихся русских писателей, ученых, композиторов и, конечно, художников. Третьяков поставил задачу сохранить в народной памяти образы своих выдающихся современников — как он их называл, «лучших людей». Он не просто заказывал эти картины. Люди, которых непременно требовалось увековечить, нередко отказывались позировать для портретов. Некоторых приходилось уговаривать годами. Но так появлялись истинные шедевры, такие как перовский портрет Федора Достоевского, репинский — Модеста Мусоргского или портрет Антона Чехова кисти Осипа Браза. Или портрет Льва Толстого, который четыре года отказывался встречаться с художниками, но сдался перед натиском Третьякова и Ивана Крамского.

Сетуя, что не существует достойного изображения ушедшего из жизни Михаила Глинки, Третьяков собрал рисунки, наброски, на которых сохранились черты первого классика русской музыки, и заказал Репину живописный портрет композитора в период сочинения им оперы «Руслан и Людмила», любимой оперы собирателя. Наставляя художников, Третьяков нередко набрасывал колоритные словесные портреты. «Аксаков был художник в душе; страстно любил природу, литературу, музыку, театр; сохранил до старости любовь ко всему этому; любил и умел пользоваться всем, что дает нам мир Божий, пользоваться без вреда ближним, и потому мог до старости сохранить ясное, покойное и довольное расположение духа», — писал он художнику Ивану Крамскому. И портрет Сергея Аксакова — автора «Аленького цветочка» и «Записок об уженье рыбы» — получился психологически достоверным.

Портрет русского писателя Федора Михайловича Достоевского, автор — Василий Перов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Замысел Третьякова замечательно воплотился. Его живописный «пантеон» объединял русских мыслителей разных направлений — западников и славянофилов, консерваторов и вольнодумцев. Главное, что без каждого из них невозможно представить Россию того времени.

В дар Первопрестольной

Соратником и единомышленником Павла Михайловича был его младший брат Сергей — не только меценат, но и энергичный общественный деятель, который заседал в Московской городской думе и даже был городским головой Первопрестольной. Чтобы не конкурировать со старшим братом, он предпочитал в основном французскую живопись и графику. Кроме того, он собирал документы по истории русской армии. Летом 1892 года 56-летний Сергей Третьяков скоропостижно скончался. Оказалось, что он успел составить завещание: «Так как брат мой Павел Михайлович Третьяков выразил мне свое намерение пожертвовать городу Москве художественную коллекцию и в виду сего предоставить в собственность Московской городской думе свою часть дома... где помещается его художественная коллекция... то я часть этого дома, мне принадлежащую, предоставляю в собственность Московской городской думе, но с тем, чтобы дума приняла те условия, на которые брат мой будет предоставлять ей свое пожертвование». Прочитав эти строки, Павел Михайлович понял: прошло время медлить и сомневаться, музей в Лаврушинском больше не должен оставаться частным.

Фото: commons.wikimedia.org Проект фасада Третьяковской галереи в 1900 году

Третьяков передал свою уникальную галерею русской живописи в дар Москве. К тому времени в его собрании насчитывалось 1287 живописных и 518 графических произведений русской школы, 75 картин и восемь рисунков европейских мастеров (их собирал покойный Сергей Михайлович), 15 скульптур и коллекция икон.

Городская дума назначила Павла Михайловича пожизненным попечителем галереи. Как прежде, Третьяков лично приобретал картины — но отныне не только за свой счет, но и на средства города. Основатель ежегодно издавал каталоги собрания, постоянно дополняя и уточняя их. В те дни благотворитель почти ежедневно получал благодарственные письма и телеграммы, в его честь устраивались торжественные вечера. Третьяков по природной скромности старался избегать помпезных мероприятий. Его увлекало другое — общение с художниками, которые ценили, что Третьяков всегда прислушивался к их мнению, формируя экспозицию. Он любил долгие обсуждения — при встречах и в переписке, — где и какую картину повесить, как усилить воздействие живописи на зрителей.

Коллекция Третьякова в 1898 году Фото: commons.wikimedia.org/Karl Fischer

15 августа 1893-го состоялось официальное открытие музея. На торжественное открытие явились художники, чиновники, многочисленные репортеры... Экипажи выстроились на несколько верст по улицам и переулкам Замоскворечья. Не было на этом празднике только Третьякова. Он не любил суеты и предпочел ненадолго «сбежать» в Европу, пережидая шумиху. Главным для него было, что с этого дня двери дома в Лаврушинском открылись для всеобщего бесплатного посещения. «Московская городская галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых» — так первоначально назывался музей, сразу ставший визитной карточкой Москвы, истинно народным приютом русского искусства.

«Берегите галерею»

Третьяков продолжал расширять галерею, пристраивая к ее зданию новые корпуса с просторными залами, которые всё равно не могли вместить всех, кто хотел увидеть «Утро стрелецкой казни» или «Княжну Тараканову». В Третьяковку тянулись как в храм на Пасху.

В 1896 году Третьякова избрали почетным гражданином Первопрестольной — «За великую заслугу пред Москвою, которую он сделал средоточием художественного просвещения России, принесши в дар древней столице свое драгоценное собрание произведений русского искусства». И снова меценат принимал почести с искренним смущением и старался уклониться от здравиц и чествований. Император намеревался произвести известного «хранителя русского искусства» в дворянство, но Третьяков, не любивший наград, отказывался, сохраняя верность купеческому сословию.

Городская художественная галерея имени Третьяковых в Лаврушинском переулке. Фото сделано между 1910 и 1915 годами Фото: commons.wikimedia.org

Щедрость Третьякова распространялась не только на собрание живописи. Он бескорыстно помогал и зарождавшемуся музею изящных искусств (ныне — музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина), и экспедициям Николая Миклухо-Маклая, и училищу глухонемых. Учреждал стипендии, поддерживал своими капиталами приюты и больницы для неимущих. «Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не покидала меня никогда во всю жизнь», — признавался Третьяков.

В декабре 1898 года Третьякова не стало. Его последние слова стали напутствием для соратников: «Берегите галерею и будьте здоровы». Почти все свои сбережения он завещал галерее — на ремонт, на приобретение новых картин.

После Третьякова управлять делами галереи стал совет попечителей, который утверждала городская дума. Туда входили известные художники и коллекционеры — Валентин Серов, Виктор Васнецов, Иван Цветков... Бессменным участником совета была дочь основателя галереи — Александра Боткина. Вскоре после смерти Третьякова корпуса галереи перестроили, расширили и объединили общим фасадом, проект которого в незабываемым русском «теремном» стиле создал Васнецов — один из любимых художников основателя галереи.

Посетители у картины Ильи Ефимовича Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Фото: РИА Новости/Михаил Озерский

Государственная Третьяковская галерея

После 1917 года галерее присвоили статус «национального достояния». Перечеркивать роль мецената в становлении коллекции идеологи советского времени не стали, что отразилось и в новом названии музея — Государственная Третьяковская галерея. Ее директором в 1918 году стал художник и талантливый искусствовед Игорь Грабарь, который с давних времен входил в число попечителей галереи. Вскоре экспозиция Третьяковки пополнилась образцами русского авангарда и лучшими картинами из частных коллекций и нескольких упраздненных музеев. Целый зал отвели для шедевра Александра Иванова — полотна «Явление Христа народу». Третьяков мечтал ее приобрести, собрал немало ивановских эскизов, но легендарная картина принадлежала Румянцевскому музею, который в 1924 году расформировали. Во времена Грабаря музей стал научным институтом, но сохранил и «домашнее» обаяние третьяковских времен, когда к каждому посетителю относились как к дорогому гостю.

Третьяковка не похожа ни на один из музеев мира. Это больше, чем музей, это дом, в котором живет русское искусство. В старых стенах на Лаврушинском царит особый климат, созданный русскими живописцами, мыслителями, писателями, меценатами. И неслучайно Третьяков настаивал, чтобы залы галереи не напоминали дворцовые чертоги, в которых позолота и лепнина мешают погружаться в мир, созданный художниками, в котором есть и грусть, и радость, и сомнения. Прав был критик Владимир Стасов, считавший, что Третьяковская галерея «не случайное сборище картин, она результат знания, соображения, строгого взвешивания и всё более глубокой любви к своему дорогому делу». И это чувствуют все посетители музея.

Посетители у картины Василия Пукирева «Неравный брак» Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Современную Москву невозможно представить без Третьяковской галереи, в которой хранится более 180 тыс. экспонатов. К историческим зданиям в Лаврушинском переулке пристроены новые корпуса, а на Крымском Валу размещена экспозиция, посвященная ХХ веку.

В 1980 году во дворике старого здания галереи открыли памятник Павлу Третьякову. Скульптор Александр Кибальников изобразил основателя галереи задумчивым и сосредоточенным. Таким и был человек, открывший русское искусство для миллионов людей.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»