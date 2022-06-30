Образное выражение: Третьяковка посвятила выставку Святому Николаю

Одна из самых популярных выставок Третьяковской галереи сейчас — «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков» в Инженерном корпусе. Созданная в сжатые сроки вместо экспозиции финского художника Галлен-Каллела, она стала в прямом смысле слова спасением. Иконопись, посвященная одному из самых почитаемых в нашей стране святых, привлекает посетителей не только своей художественной ценностью, но и надеждой на чудо. «Известия» оценили живительную силу искусства.

«Мы все нуждаемся в поддержке»

Эта выставка — из разряда «надо видеть, нельзя пропустить». Шедевры древнерусского искусства украшают несколько залов Инженерного корпуса Третьяковки. И с каждого произведения смотрят чистые и светлые глаза Николы Чудотворца.

Образное выражение Фото: Государственная Третьяковская галерея/Иван Новиков-Двинский

Здесь будет интересно самой широкой публике, с разными художественными вкусами, интересами и предпочтениями. Кто-то стремится в Третьяковку, чтобы увидеть святые лики, кто-то восхитится разнообразию школ письма, а кто-то, заходя в залы, крестится и не верит своим глазам: проси и исполнится. В экспозиции 86 произведений — иконы, скульптуры, мелкая пластика из фондов Третьяковской галереи и несколько произведений из частных собраний. Как признаются кураторы, из постоянной экспозиции они принципиально не вынимали ничего.

Выставку создали за рекордные три месяца. Причиной тому стал отказ привезти в Москву картины финского художника Аксели Галлен-Каллела — музей Атенеум решительно изменил свои планы. Но несмотря на сжатые сроки, готовая экспозиция поразила даже генерального директора Третьяковки. Полное ощущение, что она готовилась долгие месяцы и даже годы.

Кураторы в один голос говорят, что без помощи святого это вряд ли бы случилось. Чудотворец тесно связан с музеем, он покровительствовал семье Третьяковых. Дом, где родился Павел Михайлович, находится рядом с храмом Рождества Богородицы в Голутвине, имевшем придел в честь святителя Николая. А храм Николы в Толмачах, прихожанином которого был основатель Третьяковки, стал неотъемлемой частью музея, где пребывает великая святыня — Владимирская икона Богоматери.

Образное выражение Фото: Государственная Третьяковская галерея/Иван Новиков-Двинский

— Для нас этот проект является очень важным, потому что Святой Николай – защитник. — сказала Зельфира Трегулова. — А сегодня мы все нуждаемся в поддержке, защите. И искусство, в частности древнерусская иконопись, дарит человеку совершенно особенные впечатления, эмоции, и очень многому учит. Это одновременно академическое, очень точное исследование, а также представление икон, общение с которыми важно каждому приходящему на выставку.

«Мы обладаем удивительным сокровищем»

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, на Руси называют «угодником» и «скорым помощником». Ему было посвящено множество храмов, а его образы находились в каждой церкви.

— Мы обладаем удивительным сокровищем: большим количеством древних памятников с изображением Святителя Николая, многие из которых уже стали неотъемлемой частью нашей истории, истории русского искусства, — рассказала «Известиям» заведующая отделом древне-русского искусства Третьяковской галереи, куратор выставки, Елена Саенкова. — Некоторые уже известны, описаны в научных изданиях. Другие только начинают свой путь к зрителю. На выставке можно увидеть иконы из собрания Третьяковской галереи, экспонируемые впервые.

Фото: пресс-служба Государственной Третьяковской галереи Никола Зарайский со святыми на полях. Вторая половина XVI века.

Иконы писали на липовых, сосновых, дубовых досках — в зависимости от региона. Каких деревьев больше, на том и работали. Практически в каждом уголке нашего государства хотели иметь список с иконы Святого Николая. И таким образом новые прославленные чудотворные образа, стали неотъемлемой частью, русского духовного наследия.

Добавленное название – Можайский, Великорецкий, Зарайский – это топоним. Место, где святой прославился, становилось неотъемлемой частью его названия. Как, например, Богоматерь Владимирская или Казанская. И в изображении образа Николая также отличаются. Так, Никола Можайский изображен с храмом. Никола Зарайский – в епископском облачении, с разведенными в стороны руками. Правой он благословляет, а в левой держит Евангелие.

Фото: пресс-служба Государственной Третьяковской галереи Никола Можайский. Конец XVII - начало XVIII века.

Древнейшая часть произведений экспозиции датируется XIV–XV веками. Они знакомят зрителей с житиями Святителя Николая. Образ Чудотворца из московской церкви на Остоженке замечателен тем, что это икона ростовской школы, хотя долгое время она считалась памятником киевской культуры. Позднее эту гипотезу опровергли.

Тут же представлены и образцы псковской школы — она отличается замысловатой иконографией. Зная литературную основу, тексты писаний, мастера создавали сложные сюжеты, которые до сих пор являются загадкой для экспертов. Некоторые работы псковичей — по-прежнему в процессе изучения.

Раскрыть и не утратить

Помимо древних памятников на выставке представлены произведения 17-19 веков, пласт древних старообрядческих памятников, свидетельствующих о глубочайшем уважении и понимании мастерами средневековой культуры. За время подготовки к выставке сотрудники Третьяковки даже успели сделать открытия. В прямом смысле слова.

Образное выражение Фото: Государственная Третьяковская галерея/Иван Новиков-Двинский

— В кратчайшие сроки реставраторы «раскрыли» несколько икон, — рассказала куратор. — Один из образов происходит из иконостаса того самого храма, рядом с домом Павла Третьякова. Лик был под слоями записи. Святитель представлен на фоне природы.

Получается, чудотворец хотел появиться именно в этот момент, и именно таким образом предстать перед людьми. Теперь его могут видеть и посетители Третьяковки. Как правило, доски записывались многократно, в несколько слоев. И реставраторам надо не пропустить и не утратить шедевр.

Иконописью занимались и мастера Палеха. На выставке представлен удивительной красоты образ, созданный в 1847 году — он рассказывает о перенесении мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари. Неизменно привлекает внимание и образ Святителя, выполненный в виде резной деревянной скульптуры.

Образное выражение Фото: Государственная Третьяковская галерея/Иван Новиков-Двинский

Завершающий раздел выставки демонстрирует более камерную и частную грань почитания Николая Чудотворца. Особого внимания заслуживают образ 1914 года из собрания старообрядцев Рахмановых с рамой, в которой с ювелирной тонкостью соединены фрагменты более ранних произведений, и деревянные складни XIX века, привезенные паломниками из Сергиева Посада.

Все эти предметы демонстрируют глубокое почитание святого Николая на Руси — всем ищущим чуда и красоты стоит обратить внимание на шедевры, экспонируемые в Третьяковке.