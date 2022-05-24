Жизнь для царя: как Третьяковка «вылечила» шедевр Ильи Репина

Реставрация картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» завершена. Третьяковская галерея представила возрожденный шедевр журналистам, причем впервые за всю новейшую историю его можно было рассмотреть без стекла. А вот публика увидит знаменитое произведение еще нескоро: необходимо специально для него создать витрину с пуленепробиваемым антибликовым стеклом. Музей ищет средства на ее приобретение и ждет легализации параллельного импорта. Впрочем, главное, что жизни «Ивана Грозного» больше ничего не угрожает: холст в очень хорошем состоянии, отмечают специалисты. «Известия» в числе первых оценили усилия реставраторов и узнали подробности беспрецедентной четырехлетней работы.

Поменять холсты

Картину Репина испортили в 2018 году. Ударив по полотну металлическим ограждением, преступник не только повредил красочный слой, но и порвал холст. Проблема, однако, оказалась не только в утратах, которые шедевр понес из-за действий вандала, но и в старых «болезнях». Как известно, в 1913 году «Иван Грозный» получил три ножевых разреза и был тогда дублирован на новый холст.

По меркам начала XX века дублирование, то есть наклеивание пострадавшего холста на новую основу, выглядело самым логичным способом реставрации. Но получилась бомба замедленного действия: годы спустя красочный слой стал отходить, его пришлось лакировать снова и снова. К нынешнему столетию картина дошла в состоянии крайне хрупком (настолько, что ее никогда не выдавали на выставки) и с измененным колоритом — нюансы цветового решения Репина просто нельзя было в полной мере оценить из-за поздних покрытий.

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Царское дело Экран с демонстрацией реставрационных работ картины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Сложно сказать, как долго продлилась бы эта ситуация: работать с таким непростым «пациентом» — огромный риск. Но — не было бы счастья, да несчастье помогло. После злополучного события 2018 года руководство галереи, хранители и реставраторы приняли решение не просто замаскировать последствия удара, но провести тотальное оздоровление произведения, вернув его, насколько возможно, к тому состоянию, в котором оно было в 1885 году , — на момент покупки у Репина Павлом Третьяковым.

Стол и стул

— Когда наши реставраторы проанализировали состояние картины, они высказали мысль, что как в 1913 году было невозможно восстановить произведение, не сдублировав холст, так и произошедшие в 2018 году утраты нельзя реставрировать без дублирования. А для этого сначала надо раздублировать ее, сняв тот слой, что был наклеен век назад , — рассказала «Известиям» гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Но прежде требовалось оснастить реставрационную мастерскую оборудованием, позволяющим работать с картиной таких размеров. Прежде всего, это стол-трансформер, созданный по чертежам завотделом реставрации масляной живописи XVIII – начала XX века Третьяковской галереи Андрея Голубейко и до сих пор не имеющий аналогов в мире. «Известия» подробно описывали это чудо техники, показанное нам в действии еще до начала самих работ.

Царское дело Фото: предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи

Кроме стола пришлось сконструировать и специальный стул. Точнее, сложнейшее устройство на колесах, позволяющее регулировать расположение реставратора относительно картины во всех направлениях и оснащенное специальными осветительными приборами. Его можно было увидеть во время презентации отреставрированного полотна — и, надо сказать, в залах Третьяковской галереи этот высокий футуристический «трон» сам по себе выглядит как арт-объект.

Осетровый клей

В общей сложности, по словам главного хранителя Третьяковки Татьяны Городковой, оснащение мастерской заняло год. Ну а после этого начались обсуждения с ведущими российскими и зарубежными реставраторами стратегии работы, поиск решений каждой из множества проблем, связанных с «Иваном Грозным».

— Эта работа была настолько сложна, что на каждом этапе нам приходилось переосмысливать весь опыт, всю ту реставрационную базу, которая у нас существует, и делать индивидуальные методики конкретно для этого произведения , — рассказала «Известиям» реставратор высшей категории Третьяковской галереи Александра Орловская. — Так, например, при расчистке оборота картины от старого осетрового клея мы использовали специально созданную пескоструйную камеру, которая всухую при помощи очень тонкого аппарата чистила буквально каждый миллиметр.

Царское дело Мастерская, где проходила реставрация картины И.Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На следующем этапе, когда утончалось лаковое покрытие, реставраторы применяли гели, а не обычные растворители, чтобы контролировать испаряемость и минимально воздействовать на оригинальные материалы. Кроме того, использовались специальные нетканные салфетки, каждая из которых выполняла свою задачу — впитывала, оттягивала и так далее. Это позволяло проводить послойную расчистку, понимая, на каком слое лака сейчас идет работа.

Благодаря работе над «Иваном Грозным» палитра реставрационных методик очень сильно расширилась, отметила Александра Орлова. Полученный опыт пригодится российским специалистам и в дальнейшем. Более того, ряд приемов уже применялся для других полотен — просто потому, что некоторые ноу-хау сначала опробовали на вещах лучшей сохранности и только затем уже использовали для главного дела. Так, по словам Татьяны Городковой, произведения из нашумевшей коллекции братьев Морозовых реставрировались в той самой мастерской, которая была создана для «Грозного», и теми же сотрудниками.

Как защитить царя

Но и саму картину Репина мы увидели по-новому. Было бы ошибкой считать, что специалисты просто вернули ее к тому внешнему состоянию, в котором она была до последнего нападения.

— Проявился естественный кракелюр, которого не было видно за слоем лака, проявилось колористическое богатство , — не скрывает радости главный хранитель ГТГ.

И действительно, картина поражает цветовой экспрессией. Кажется, многие оттенки стали ярче, насыщеннее. Например, притягивает взор синяя ткань на левой ноге царевича — в известных репродукциях этот участок изображения темнее и тусклее. Стал «громче звучать» и узор на красном ковре. Впрочем, сравнивать впечатления от обновленного «Ивана Грозного» с тем, что было до порчи, сложно, просто потому что мы никогда прежде не видели его без стекла, неизбежно вносящего свои коррективы.

Царское дело Пресс-конференции, посвященная окончанию реставрационных работ картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Государственной Третьяковской галерее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Увы, и будущим зрителям предстоит смотреть на шедевр Репина лишь через стекло — но уже другое, сделанное по совершенно иным технологиям.

Специально для этого произведения планируется сконструировать витрину, в которой будет установлено антивандальное стекло с антибликовым покрытием.

— Такое же, как на «Весне» Боттичелли, хранящейся в Уффици, — поясняет Зельфира Трегулова . Есть уже чертежи и предварительные договоренности с производителем. Дело за малым: найти финансирование и дождаться запуска параллельного импорта. В России, увы, такие стекла не производятся.