Иван Васильевич меняет холст: что ждет поврежденное полотно Репина

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», пострадавшая полтора года назад от нападения вандала, вернется к зрителям еще не скоро. Специалисты Третьяковской галереи завершили комплексное исследование картины, но утвержденной стратегии реставрации у ГТГ пока нет, равно как и ясности по срокам ее завершения. Об этом «Известиям» рассказали специалисты музея и их западные коллеги, приглашенные в Москву для консультаций. Вместе с российскими мастерами им предстоит решить, как лечить шедевр — оказалось, что картина не только ранена, но и хронически больна.

Пострадавший царевич

Нападение на знаменитую картину стало одним из самых громких событий 2018 года. Ударив по полотну металлическим ограждением, преступник не только повредил красочный слой, но и порвал холст. Утраты были признаны значительными, но не фатальными.

— От действий вандала пострадало изображение одежды царевича — не лицо и не руки, которые было бы куда сложнее восстановить, — сообщала в интервью «Известиям» гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова. — Могу с уверенностью утверждать, что значительные травмы, которые картина получила, не будут видны после завершения реставрации.

Западные специалисты подтвердили оценку главы музея.

— Ущерб будет замаскирован в результате реставрационных работ, и для зрителя все будет выглядеть так же, как было раньше, — выразила уверенность в беседе с «Известиями» Кейт Сеймур, ведущий реставратор Ателье Лимбург в Маастрихте (Нидерланды).

Однако, по ее словам, четкого понимания того, как именно надо реставрировать полотно, пока нет.

— Утвержденной стратегии действительно нет, но есть определенные идеи, как проводить реставрацию. Мы сейчас находимся в процессе их обсуждения, — согласилась с коллегой Сесил Краруп Андерсен, профессор Датской королевской академии искусств.

Дубль два

Год назад в разговоре с «Известиями» Зельфира Трегулова высказала мысль, что холст, на котором написана картина, придется заново дублировать.

— Произошедшие утраты нельзя реставрировать без дублирования. А для этого сначала надо раздублировать картину, сняв тот слой, что был наклеен век назад, — пояснила она, напомнив о реставрации 1913 года.

Тогда картина пережила первое нападение: вандал ножом порезал изображение лиц персонажей, и Репину, вызванному в Москву из Куоккалы, пришлось фактически заново их написать. А реставратор Эрмитажа Дмитрий Богословский наклеил картину на новый холст.

Сегодня идея с переклейкой холста остается доминирующей. Приглашенные специалисты из Дании, Нидерландов, Великобритании и Италии обсуждали именно технологию дублирования. Но на вопрос «Известий», согласны ли они, что для картины Репина это оптимальное решение, все четыре эксперта ответили, что этот вопрос еще не решен.

Химия между красками

Увы, разрыв холста — не единственная беда. Тщательные исследования химического состава красок и грунта показали, что с самим масляным слоем не всё в порядке.

— Одна из главных проблем связана с оригинальной структурой полотна и тем, как картина писалась. Дело в структуре живописных слоев: там нет хорошего сцепления краски и холста. Реставраторам надо решить, во-первых, как восстановить те разрывы, которые возникли из-за атаки, а во-вторых — как работать с живописными слоями, которые не очень хорошо крепятся. И это равнозначимые задачи, — отметил эксперт из Великобритании Саймон Бобак.

Как известно, Репин писал картину несколько лет, а через три десятилетия после завершения работы снова взялся за кисть из-за вандала. Соответственно, химический состав красок при разных подходах к работе различался. Впрочем, в ответ на просьбу «Известий» оценить авторскую реставрацию 1913 года Саймон Бобак объяснил, что в любом случае прошлый опыт сегодня не очень релевантен, поскольку физическое состояние полотна и красочного слоя уже иное — холст стал более сухим и не таким эластичным.

Не торопись, постой

Сколько времени займет предстоящая работа, пока не может сказать никто. Опрошенные «Известиями» западные эксперты отметили, что пока об этом говорить рано. В свою очередь, сотрудники Третьяковской галереи подчеркивают: спешить никто не будет. Задача вернуть полотно в экспозицию к определенной дате перед ними не стоит.

— Мы говорим о реставрации хронически больного произведения. Поэтому просим не торопить нас. Наш принцип здесь — «не навреди», — подчеркнула главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова в ответ на просьбу спрогнозировать какие-то сроки предстоящей работы.

Но она отметила, что год прошел не зря. По ее словам, был проделан колоссальный объем технико-технологических исследований: полное панорамное рентгенографирование, химический анализ грунта, красочного слоя и нити холста, исследование типа и плотности плетения, специализированная съемка в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах.

Есть ли риск, что при новой реставрации что-то пойдет не так и произойдут новые утраты?

— Это возможно, но очень маловероятно, — считает Саймон Бобак. — И именно чтобы этого избежать, предварительно проводится множество испытаний и тестов. Мы движемся вперед очень осторожно.

С ним согласна и Кейт Сеймур.

— Риски есть. Но когда мы говорим про реставрацию, это всегда вопрос управления рисками. В целом подход, который избрали представители Третьяковской галереи в отношении этого полотна, очень похож на наш: сначала всё тщательно изучить и оценить риски каждой из возможных стратегий, — уверена эксперт.

Иван Васильевич и трансформер

К важнейшей работе Третьяковка подходит в полном оснащении. И речь не только о научных сведениях, но и о материальном обеспечении. Все финансовые потребности покрыли спонсоры музея, оплатив не только бессрочную работу специалистов и привлечение зарубежных консультантов, но и создание уникального стола-трансформера, на котором огромное полотно (два на два с половиной метра) можно располагать под любым наклоном.

«Известия» смогли оценить работу полностью механизированной металлической конструкции: из горизонтального в вертикальное положение она приводит картину примерно за минуту.

Сейчас «Иван Грозный» закреплен на этом столе лицевой стороной вниз, так как, вне зависимости от стратегии реставрации, первоочередная задача — ликвидировать разрывы холста. Затем уже будет проводиться работа над красочным слоем. Ну а когда картина вернется в экспозицию, стол можно будет использовать для работы с другими крупноформатными полотнами.