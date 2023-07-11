Слабость перед полом: «женское» искусство выросло в цене на 25%

Платежеспособная аудитория гонится за трендами современным искусством, и один из главных — женское творчество. Число персональных выставок художниц растет, а на российской арт-сцене ярче звучат имена Евгении Дудниковой, Оли Австрейх, Алисы Горшениной. Цены на совриск выросли на 30–40%, а конкретно на работы авторов-женщин — на 25%. На ведущих площадках и в столичных галереях художницы занимают от 20 до 80% каталога. В том, зачем коллекционерам «женское» искусство, чем этот тренд в России отличается от аналогичного на Западе, и почему эти произведения остаются дешевле «мужских», разбирались «Известия».

Покупаем и продаем

Цены на искусство в целом выросли на 20–30% за последний год, уверяет руководитель ARTInvestment Егор Молчанов, таким образом, стоимость работ художниц «выросла примерно на эту же цифру». Согласно данным продаж TEO by COSMOSCOW, количество совриска, проданного с июня 2021-го по июнь 2022 года, составляло 25%, при этом в аналогичный период 2022–2023 годов оно увеличилось до 53%.

По мнению автора Telegram-канала «Арт-консультант» и основательницы галереи женского искусства Murmure Екатерины Карцевой, говоря о женском искусстве, не стоит путать его с феминистским, создающимся в контексте фемтеории.

— Важно определиться с терминологией, потому что женское искусство, арт-феминизм, гендерное искусство и так далее — это все не синонимичные понятия. Часто феминистское искусство ассоциируют с активизмом, трансгрессией. Можно трактовать «женское искусство» как нечто, построенное на рефлексии тех или иных «исконно женских» практик и материалов, таких как шитье, вышивка, включение ткани, ниток в инсталляции и арт-объекты. Есть художницы, которые не взаимодействуют ни с тем ни с другим и никак не проявляют «женское» в своем творчестве, — объясняет эксперт многогранность явления.

Фото: Cube.Moscow Анна Сладкова, «Вавилонский торт»

На платформе SUPERMARTKET 80% каталога составляют авторы-женщины, самая дорогая художница здесь — Анастасия Копытцева, диапазон цен на работы которой составляет от 140 тыс. до 800 тыс. рублей, рассказал глава площадки Манук Мелконян, уточнив, что ценообразование связано не с гендером. Творческий путь Копытцевой — десять лет, за плечами — персональные и групповые выставки. Цена определяется опытом, а художник без выставочного бэкграунда не может стоить дороже 150 тыс. рублей, подчеркнул специалист.

Глава отдела по работе с галереями BIZAR Дарья Полежаева поддерживает коллегу: формирование нижнего и верхнего порогов цены сохраняется на одинаковом уровне для художников и художниц. Наиболее продаваемые работы — в диапазоне от 20 тыс. до 60 тыс. рублей: импрессионистские пейзажи, абстрактные работы в спокойных тонах, сюрреалистическая графика. По словам Полежаевой, в неделю маркетплейс получает 100–200 заявок на резиденство от самостоятельных авторов, а портфолио художниц занимают 80% от всех поданных заявок.

— С одной стороны, кажется противоестественным делить искусство по гендеру автора, с другой — я покривлю душой, если скажу, что не замечала: действительно, за последние годы появилось очень много замечательных художниц, — делится наблюдениями главный редактор журнала «Объединение», автор telegram-канала Love them all и арт-консультант Марина Анциперова. — Как журналист, не раз составляя материалы из, условно, самых интересных авторов того или иного большого проекта, я ловила себя на том, что в подборку собираются одни женщины или преимущественно женщины и неплохо было бы добавить для баланса больше мужчин.

На фоне данных других онлайн-маркетов, на TEO by COSMOSCOW работы женщин кажутся дешевле мужских: самое дорогое произведение Александра Косолапова стоит 10 млн рублей, а у художницы Оксаны Мась — 3,9 млн рублей. Если рассуждать с точки зрения бэкграунда, такой разброс в ценообразовании кажется не совсем справедливым: и Косолапов, и Мась — несмотря на разницу в возрасте в 26 лет, имеют за плечами опыт участия в крупнейших международных выставках, а их работы находятся в частных собраниях и музеях в России и за рубежом.

Огласите весь список, пожалуйста

Параллельно с тем, как растут цены на женское искусство, растет и число работ — на арт-сцену выходят Евгения Дудникова, Оксана Афанасьева, Софья Акимова. В каталогах российских платформ художники уступают художницам по количественному признаку.

— На SUPERMARTKET из представленных авторов 80% — девушки. Эта пропорция стабильно сохраняется, и предпосылок, что она изменится, нет. Хотя сегодня на вершине мирового современного искусства безраздельно правят мужчины, на подступах женщин гораздо больше, что наглядно продемонстрировала последняя Венецианская биеннале, — отмечает Манук Мелконян.

На BIZAR доля художниц составляет около 75%, художников — 25%, а процентное соотношение проданных работ увеличивается в условиях растущего количества клиентов. В каталоге запущенной в 2023 году площадки Cube.Market 67 авторов, из них 27 — женщины. Но есть и исключения. Как уточнил Егор Молчанов, художниц XIX–XX веков на аукционах ARTInvestment 5–7% от общего каталога, а современных —20–25%.

— Круг моего интереса как куратора и коллекционера выстраивается вокруг женщин-художниц самого широкого диапазона, от Тани Назаренко до Елены Ковылиной, от Марины Звягинцевой до Маши Арендт и Ольги Божко. Моя любимая художница — Екатерина Рожкова — не любит, когда про нее говорят «художница», а не «художник», и ее также смутило, что я не позвала «мужчин-художников» в свою галерею. Для нее в искусстве вообще нет разделения по половому признаку, — рассказывает Екатерина Карцева.

Фото: Галерея Е.К.АртБюро Мария Казун, «Материальное изобилие»

Отследить динамику можно и в галереях. В арт-кластере Cube.Moscow в 2022 году состоялось 111 выставок, из которых 26 — персональные и групповые проекты художниц (23% от общего числа экспозиций). В 2023 году этот показатель вырос даже с учетом снижения количества выставок до 60: 21 из них оказался «сольным» для ряда художниц, что составляет 35% от выставочного плана платформы. В Kupol Gallery 40% каталога занимают женщины, в галерее ЛУЧ — 20%, в арт-магазине Cubed — 50%.

— Половину, а то и 70% каталога у нас занимают художницы, — подтверждает основательница галереи «Е.К.АртБюро» Елена Куприна-Ляхович. — Это Мария Константинова, Мария Чуйкова, Юлия Жданова, Елена Анвор, Вика Малкова и открытие этого года Гаянэ Аветисян. Наверное, самые продаваемые у нас, пользующиеся спросом у коллекционеров художницы, — это Гаянэ, а еще Юлия Жданова, Мария Чуйкова, Мария Казун.

Арт-консультант и директор галереи Serene Александр Бланарь отмечает, что его покупатели чаще всего не делят авторов по гендеру. Но в числе его клиентуры есть два коллекционера, которые собирают исключительно искусство, созданное женщинами.

— Большая часть наших проданных работ — женщины-художницы. Мы видим, что самый активный спрос на конкретных авторов: Оля Австрейх, Виктория Кошелева, Евгения Буравлева, Гаянэ Аветисян. Коллекционеры постоянно возвращаются за их новыми работами и просят держать в курсе их карьеры. Наша первая выставка в галерее Serene в Москве «Легкое оперение» тоже состояла исключительно из произведений, созданных художницами, — рассказал Бланарь.

Нужна женская рука

По мнению Манука Мелконяна, тема женского искусства муссируется в медиа как часть глобального тренда на равноправие, что и подогревает интерес публики. Глава отдела по работе с художниками BIZAR Анна Фролова подтверждает — именно женщин-хедлайнеров гораздо больше, чем мужчин. По ее словам, на это влияют три фактора.

— Во-первых, соотношение цены и качества: женщины чаще мужчин создают «понятное» искусство за невысокую цену. Формируются неоспоримые лидеры маркетплейса, которые продают по несколько картин в неделю. Второе — выбор стиля и направления. Художники чаще предпочитают концептуальные направления искусства, которые сложнее для понимания начинающим коллекционерам. Также стоит отметить, что предметы искусства в стиле концептуализм хуже вписываются в повседневный интерьер. Наконец, визуальная составляющая — художницы чаще выбирают сюжеты и цвета, которые приятны глазу и вызывают положительные эмоции и ассоциации, что мотивирует людей к покупке работ в собственный дом, — объяснил Анна Фролова.

Фото: Cube.Moscow На экспозиции Kupol Gallery

Александр Бланарь признается, что не видит делений искусства по гендеру конкретно в России, хотя чувствует, что «интуитивно мы стремимся к этому тренду». Елена Куприна-Ляхович считает, что «педалирование гендерной тематики» применимо скорее к западному арт-рынку, а в России причина интереса к женскому искусству заключается просто в количественном увеличении художниц.

— За последние пару-тройку лет интерес к молодому искусству действительно резко возрос. Это связано с кризисным состоянием экономики, потому что именно в кризис люди начинают приобретать молодое искусство: оно дешевле. А люди, привыкшие коллекционировать и покупать, не могут этого не делать, вот и обращают внимание на новые имена. Тем не менее и на молодое искусство выросла цена — у нас за последний год рост где-то 35–40%. Новые имена зачастую оказываются женскими, и это прекрасно, — считает галеристка.

По мнению Екатерины Карцевой, рост внимания к культурам, долгое время находившимися в тени, — важная черта «новой этики», под влиянием которой находится западный рынок. Она отмечает: бинарность «женское-мужское» в советской культуре не стояла так резко, как на Западе, а наш арт-рынок напрямую не коррелирует с международными трендами и гораздо меньше развит, чтобы на нем было место спекуляциям. Среди выпускников российских арт-школ больше девушек, чем юношей. Карцева отмечает, что и сама задавалась вопросом, почему это происходит, и спросила мнение преподавателя HSE Art&Design Дианы Мачулиной.

— Она предположила, что искусство стало делом женщин, потому что «мирный, непрактичный, самопожертвенный способ борьбы за смыслы, коим является современное искусство, могут взять на себя лишь женщины». Я по-своему солидарна с Дианой. И открыла что-то вроде квартирной галереи у себя дома, где планирую показывать выставки женщин-художниц. Так получилось, что женское искусство меня больше волнует как коллекционера. Оно трепетнее. Это не было спланировано изначально, но в моей личной коллекции больше произведений, созданных женщинами. В нынешние турбулентные времена именно женская энергия способна противопоставить что-то маскулинности, агрессии и жестокости, — объяснила эксперт.

Говоря о всплеске интереса к женскому искусству, нельзя не учитывать продолжающуюся борьбу за равноправие между полами, в том числе в арт-сообществе. Ритмично растущее присутствие художниц в галереях и на арт-маркетах тоже говорит о признании и заинтересованности. Но остается ощущение, что этот тренд неотделим от глобальной симпатии к совриску — по крайней мере в России. Хотя ценообразование основано на художественном опыте каждого автора, прослеживается диспропорция цен на «мужское» и «женское» искусство. Так или иначе, последнее остается той стороной арт-сообщества, за которой продолжат наблюдать в ближайшие годы и игроки рынка, и неравнодушные зрители.