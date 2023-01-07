Год ученый: почти 80% молодежи в России занимается саморазвитием

Наука, история и психология чаще всего интересуют современную молодежь, а наименьшее внимание молодого поколения приковано к моде и журналистике . Такие данные приводятся в совместном исследовании Российского общества «Знание» и ВЦИОМа, которое есть в распоряжении «Известий». При этом в целом просветительский контент потребляет почти 80% россиян от 16 до 35 лет , следует из опроса. Эксперты считают такие результаты вполне логичными: они отвечают жизни как в постковидной эпохе, так и во время специальной военной операции. Такой интерес к обучению через 5–10 лет может привести Россию к развитию роботизации и точных наук .

Новые тренды

Всего опросили свыше 1,6 тыс. россиян от 16 до 35 лет на предмет потребления ими просветительского контента. При этом респонденты могли дать несколько вариантов ответов. По итогам исследования наука заняла первое место — ею увлечено 74% респондентов. В тройке любимых направлений также оказалась психология и история (по 69%). Кроме того, опрошенные говорили об интересе к урбанизму (41%), развитию софт-скиллс (39%) и современному искусству (34%). Меньше всего молодое поколение увлечено журналистикой (26%) и модой (25%). Всего же интерес к просветительскому контенту есть у 79% молодежи: такой показатель составляет сумма ответов ребят, которым он «нравится» и «скорее нравится» .

Год ученый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Такие результаты отвечают повестке сегодняшнего дня. По психологии — сперва у нас была пандемия, потом ситуация с СВО. Для людей эта тема очень актуальна, они учатся управлять своей тревожностью, бороться со стрессом и волнением. Наука — это в принципе мировой тренд , но в России она активно стала популяризироваться последние два года. В области химии, генетики, IT. Люди видят, как появляются картины, нарисованные искусственным интеллектом, появляются новые лекарственные препараты. А история — тем более актуальна на фоне ее переписывания и фальсификации , — сказал «Известиям» педагог-психолог Сергей Подковальников.

При этом традиционные форматы получения новых знаний остаются более предпочтительными — первенство поделили текстовые материалы и статьи, а также видеоролики. Менее популярны оказались подкасты, стримы, а также тесты и квизы, следует из данных опроса. Впрочем, развитие интернет-технологий сказалось на источниках получения информации: наиболее востребованным оказались YouTube (64%) и поиск данных через «Яндекс», Google (56%) .

Год ученый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В пятерку лидеров вошли Telegram-каналы (40%) и «ВКонтакте» (35%). Затем следуют бумажные книги (24%), которые незначительно опережают своих электронных конкурентов (20%), соцсеть TikTok (19%), телевидение (16%). Замыкают список предпочтительных источников подкасты, журналы (включая онлайн), радио и Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

Ровно половина россиян тратит на саморазвитие от одного до четырех часов в неделю . Причем чаще всего молодое поколение потребляет просветительский контент, чтобы развить эрудицию и узнать что-то новое об окружающем мире и человеке (57%), получить полезные навыки в жизни (51%), для работы (33%) или учебы (20%) и просто приятно повести время (31%).

Перспектива будущего

Высокая заинтересованность российской молодежи в саморазвитии даст положительный эффект , уверен Сергей Подковальников. По его словам, уже через 5–10 лет стоит ожидать дальнейшего развития роботизации, искусственного интеллекта, появления новых профессий на рынке IT, биологии, химии, физики и медицины.

Такой импульс к саморазвитию молодого поколения, по мнению эксперта, стал результатом существования большое количества образовательных проектов , научно-просветительской работы крупных госкомпаний, а также поддержки школьных и студенческих программ. Более того, телевидение и радио также стали создавать научно-популярные курсы, добавил он.

Год ученый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Сегодня знания — это абсолютная ценность, и, что особенно радует, молодежь это понимает. Мы видим, что они хотят учиться новому, развиваться, расширять свои горизонты, — добавил в беседе с «Известиями» генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

К примеру, «Знание» в настоящий момент уже объединило сообщество из почти 9 тыс. лекторов, открыло 10 мультимедийных студий в российских регионах и провело свыше 1,3 тыс. просветительских мероприятий. По данным пресс-службы общества, онлайн-трансляции мероприятий набрали почти 1 млрд просмотров. В планах «Знания», в частности, расширение обучающих программ в центре «Машук» и масштабирование просветительской деятельности на новых территориях РФ.

Российское общество «Знание» способствует тому, чтобы процесс просвещения был максимально интересным и захватывающим, заметил Максим Древаль. Оно стало настоящей просветительской экосистемой, которая объединяет сотни тысяч людей, замотивированных на саморазвитие, резюмировал он.