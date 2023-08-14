Сто опять случилось: какие еще уровни может протестировать рубль
Одного заявления ЦБ о внеочередном заседании по ключевой ставке хватило, чтобы остудить пыл спекулянтов и переломить тренд на ослабление российской валюты. И если днем 14 августа «американец» подскочил выше 101 рубля, а «европеец» — выше 110, то ближе к вечеру они откатились к пятничным уровням. Вместе с тем, если бы реакции властей на ситуацию на валютном рынке не было, рубль вполне мог бы протестировать отметку в 106 за доллар, допустили опрошенные «Известиями» эксперты. При этом, по их мнению, подъем ставки не решит все вопросы, самое важное — это комплекс мероприятий.
Еще не предел
В понедельник, 14 августа, рубль продолжил ослабевать. В моменте российская валюта по отношению к американской упала до 101 рубля, пробив важную психологическую отметку. Европейская тоже не отставала и достигла 110,83. В последний раз на таких значениях доллар и евро по отношению к рублю были в конце марта прошлого года. В целом с начала 2023-го курсы «американца» и «европейца» выросли на 40 и 45,5% соответственно.
Рубль падает по инерции предыдущих дней, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он сказал, что на прошлой неделе у нацвалюты был шанс на разворот из области 97+ за доллар, но отмены покупки валюты ЦБ по бюджетному правилу в ситуации падения экспорта и роста импорта явно не хватило.
Сейчас на рынке правят не экономические факторы, а геополитические и следить нужно за ними, уверен директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. По его словам, если ситуация будет ухудшаться, то рубль продолжит падать, а если улучшаться — начнет расти. Тренд на укрепление доллара начался еще в июле прошлого года и выглядит он устойчиво. Эксперт допускает, что в негативном сценарии курс дойдет до 120 рублей.
На рынке сейчас не хватает предложения валюты от экспорта, чтобы удовлетворить спрос на доллары и евро для импортных закупок, а также летних отпусков, подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. С экономической точки зрения ослабление рубля может завершиться, когда предложения инвалюты от поставок вовне будет хватать на импорт, добавил он.
Также в числе основных факторов, влияющих на курс рубля, значатся разрешение российским компаниям оставлять валютную выручку на своих зарубежных счетах, инициатива властей перейти во внешней торговле на рубли и валюты дружественных стран, указал аналитик группы «Финам» Андрей Маслов.
— Потолок ослабления российской валюты пока сложно спрогнозировать. Сейчас можно ожидать, что курс на время задержится у достигнутой отметки, а далее многое будет зависеть от реакции финансовых властей РФ, — подчеркнул эксперт.
Сегодняшний обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней и в ближайшее время ожидается его нормализация, заявил 14 августа помощник президента РФ Максим Орешкин в авторской колонке для ТАСС. По словам чиновника, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. Основная причина падения нацвалюты и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика, однако Банк России обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию.
В Центробанке при этом заявили, что пока не видят в динамике рубля угроз для финансовой стабильности. Вместе с тем в регуляторе объявили о внеочередном заседании по ключевой ставке, которое состоится 15 августа. Сразу после этих новостей валюты снова опустились — по состоянию на 17:58 мск «американец» продавался за 98,98, «европеец» — за 108,12.
ЦБ решил наказать спекулянтов, отметил инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган.
— На объявленном заседании Банк России, скорее всего, поднимет ставку, возможно, будет объявлен и ряд дополнительных мер. Скорее всего, рубль из-за этого несильно укрепится, он закрепится на уровне 95–98 за доллар, — считает он.
Подъем ставки не решит все вопросы, самое важное — это комплекс мероприятий, как финансовых, так и административных, отметил Евгений Коган. ЦБ понимает, что психологический уровень в 100 рублей за доллар нельзя держать, и это правильно, добавил эксперт.
По оценкам Михаила Зельцера, трендовое сопротивление прорвано и следующей отметкой, на которой мог бы закрепиться курс, технически значится область 106 — этот уровень возможен как без реакции ЦБ на происходящее на валютном рынке, так и если решения о повышении ключевой окажется недостаточно и потребуются другие меры.
Укрепление vs ослабление
Власти могут задействовать разные инструменты для стабилизации курса рубля, отметили эксперты, напомнив о мерах Банка России, принятых для купирования паники весной 2022-го и позднее. Например, ввести более жесткий валютный контроль над экспортерами или снова значительно повысить ключевую ставку, сказал Андрей Маслов из «Финама». Также ЦБ может перекрыть каналы оттока валюты из страны.
Однако Минфин смотрит спокойно на текущую ситуацию. По расчетам Bloomberg, каждый рубль роста курса доллара приносит в бюджет дополнительно 100–120 млрд рублей. В такой ситуации, как полагает аналитик, нацвалюта может продолжить снижение, наполняя госбюджет доходами.
Пока не видно других инструментов, кроме бюджетного правила, которые могли бы серьезно развернуть тренд, считает CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По большому счету плавающий курс рубля вписывается в мандат по таргетированию инфляции и уровень роста цен — намного более важная величина для устойчивого развития экономики, чем курс нацвалюты, добавил он.
В дальнейшем, по оценкам эксперта, снижение курса рубля выглядит избыточным и с большой степенью вероятности произойдет коррекция: он закрепится ниже 100 руб./$.
— Ужесточение Центробанком монетарной политики и замедление Минфином темпа госрасходов могут снизить спрос на импорт и повысить привлекательность рублевых сбережений, что сыграет в пользу нашей валюты. Кроме того, с осени она может получить поддержку со стороны цен на нефть, которые закрепились выше $80 за баррель в июле, — отметил Михаил Васильев из Совкомбанка.
По его оценкам, примерный лаг для реализации этого эффекта составляет два-три месяца — значит, рубль может начать укрепление в сентябре-октябре.
Если учесть фактор вмешательства властей в ситуацию на валютном рынке, а также поддержку со стороны нефтяных цен, то курс рубля к доллару, согласно базовому прогнозу, осенью может быть вблизи 95, к евро — около 105, поделился эксперт. В рисковом сценарии власти не вмешиваются в динамику нацвалюты, которая слабеет до 110 и 121 за доллар и евро соответственно.