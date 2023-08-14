Сто опять случилось: какие еще уровни может протестировать рубль

Одного заявления ЦБ о внеочередном заседании по ключевой ставке хватило, чтобы остудить пыл спекулянтов и переломить тренд на ослабление российской валюты. И если днем 14 августа «американец» подскочил выше 101 рубля, а «европеец» — выше 110, то ближе к вечеру они откатились к пятничным уровням. Вместе с тем, если бы реакции властей на ситуацию на валютном рынке не было, рубль вполне мог бы протестировать отметку в 106 за доллар , допустили опрошенные «Известиями» эксперты. При этом, по их мнению, подъем ставки не решит все вопросы, самое важное — это комплекс мероприятий.

Еще не предел

В понедельник, 14 августа, рубль продолжил ослабевать. В моменте российская валюта по отношению к американской упала до 101 рубля, пробив важную психологическую отметку. Европейская тоже не отставала и достигла 110,83 . В последний раз на таких значениях доллар и евро по отношению к рублю были в конце марта прошлого года. В целом с начала 2023-го курсы «американца» и «европейца» выросли на 40 и 45,5% соответственно.

Рубль падает по инерции предыдущих дней , отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он сказал, что на прошлой неделе у нацвалюты был шанс на разворот из области 97+ за доллар, но отмены покупки валюты ЦБ по бюджетному правилу в ситуации падения экспорта и роста импорта явно не хватило .

Сейчас на рынке правят не экономические факторы, а геополитические и следить нужно за ними , уверен директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. По его словам, если ситуация будет ухудшаться, то рубль продолжит падать, а если улучшаться — начнет расти . Тренд на укрепление доллара начался еще в июле прошлого года и выглядит он устойчиво. Эксперт допускает, что в негативном сценарии курс дойдет до 120 рублей .

На рынке сейчас не хватает предложения валюты от экспорта, чтобы удовлетворить спрос на доллары и евро для импортных закупок, а также летних отпусков , подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. С экономической точки зрения ослабление рубля может завершиться, когда предложения инвалюты от поставок вовне будет хватать на импорт, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также в числе основных факторов, влияющих на курс рубля, значатся разрешение российским компаниям оставлять валютную выручку на своих зарубежных счетах, инициатива властей перейти во внешней торговле на рубли и валюты дружественных стран , указал аналитик группы «Финам» Андрей Маслов.

— Потолок ослабления российской валюты пока сложно спрогнозировать. Сейчас можно ожидать, что курс на время задержится у достигнутой отметки, а далее многое будет зависеть от реакции финансовых властей РФ , — подчеркнул эксперт.

Сегодняшний обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней и в ближайшее время ожидается его нормализация , заявил 14 августа помощник президента РФ Максим Орешкин в авторской колонке для ТАСС. По словам чиновника, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. Основная причина падения нацвалюты и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика, однако Банк России обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию .

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В Центробанке при этом заявили, что пока не видят в динамике рубля угроз для финансовой стабильности. Вместе с тем в регуляторе объявили о внеочередном заседании по ключевой ставке, которое состоится 15 августа. Сразу после этих новостей валюты снова опустились — по состоянию на 17:58 мск «американец» продавался за 98,98, «европеец» — за 108,12 .

ЦБ решил наказать спекулянтов, отметил инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган.

— На объявленном заседании Банк России, скорее всего, поднимет ставку, возможно, будет объявлен и ряд дополнительных мер. Скорее всего, рубль из-за этого несильно укрепится, он закрепится на уровне 95–98 за доллар, — считает он.

Подъем ставки не решит все вопросы, самое важное — это комплекс мероприятий , как финансовых, так и административных, отметил Евгений Коган. ЦБ понимает, что психологический уровень в 100 рублей за доллар нельзя держать, и это правильно, добавил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По оценкам Михаила Зельцера, трендовое сопротивление прорвано и следующей отметкой, на которой мог бы закрепиться курс, технически значится область 106 — этот уровень возможен как без реакции ЦБ на происходящее на валютном рынке, так и если решения о повышении ключевой окажется недостаточно и потребуются другие меры.

Укрепление vs ослабление

Власти могут задействовать разные инструменты для стабилизации курса рубля, отметили эксперты, напомнив о мерах Банка России, принятых для купирования паники весной 2022-го и позднее. Например, ввести более жесткий валютный контроль над экспортерами или снова значительно повысить ключевую ставку , сказал Андрей Маслов из «Финама». Также ЦБ может перекрыть каналы оттока валюты из страны .

Однако Минфин смотрит спокойно на текущую ситуацию . По расчетам Bloomberg, каждый рубль роста курса доллара приносит в бюджет дополнительно 100–120 млрд рублей. В такой ситуации, как полагает аналитик, нацвалюта может продолжить снижение, наполняя госбюджет доходами.

Пока не видно других инструментов, кроме бюджетного правила, которые могли бы серьезно развернуть тренд , считает CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По большому счету плавающий курс рубля вписывается в мандат по таргетированию инфляции и уровень роста цен — намного более важная величина для устойчивого развития экономики, чем курс нацвалюты , добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В дальнейшем, по оценкам эксперта, снижение курса рубля выглядит избыточным и с большой степенью вероятности произойдет коррекция: он закрепится ниже 100 руб./$ .

— Ужесточение Центробанком монетарной политики и замедление Минфином темпа госрасходов могут снизить спрос на импорт и повысить привлекательность рублевых сбережений, что сыграет в пользу нашей валюты. Кроме того, с осени она может получить поддержку со стороны цен на нефть, которые закрепились выше $80 за баррель в июле, — отметил Михаил Васильев из Совкомбанка.

По его оценкам, примерный лаг для реализации этого эффекта составляет два-три месяца — значит, рубль может начать укрепление в сентябре-октябре .

Если учесть фактор вмешательства властей в ситуацию на валютном рынке, а также поддержку со стороны нефтяных цен, то курс рубля к доллару, согласно базовому прогнозу, осенью может быть вблизи 95, к евро — около 105, поделился эксперт. В рисковом сценарии власти не вмешиваются в динамику нацвалюты, которая слабеет до 110 и 121 за доллар и евро соответственно.