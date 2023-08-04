Упасть и встать: почему рубль окрепнет в скором будущем

Курсы доллара и евро на торгах Мосбиржи перевалили за 94 и 103 рубля соответственно. Фактором, ослабляющим рубль, называют бюджетный дефицит и торговый дисбаланс, но изменение конъюнктуры на глобальном рынке энергоносителей может изменить ситуацию. Какие факторы будут влиять на курсы валют и каков прогноз — рассуждают эксперты, опрошенные «Известиями».

Горизонта не видно

Признаков завершения цикла ослабления национальной валюты пока нет, полагает начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

— Рынок удерживает растущий тренд доллара, евро, юаня по направлению к уровням 95, 105 и 13,3 рубля соответственно. Там возможна пауза и стабилизация котировок с отклонением 1–3 рубля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По оценкам эксперта, до сентябрьского заседания Банка России рубль продолжит падать.

Юань важнее

В 2023 году из-за масштабной переориентации бизнеса на Восток доллар и евро оказывают на российскую экономику меньше влияния, чем юань , считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Юань наводнил внутренний российский рынок: в банке можно поменять юани на рубли и наоборот, открыть депозит; бизнес совершает сделки в юанях для расчетов с иностранными партнерами; государственные ведомства проводят операции в рамках бюджетного правила. То есть колебания юаня значительно ощутимее.

Аналитик обращает внимание на динамику роста китайской валюты:

— В августе прошлого года курс юаня колебался в «вилке» 8–9 рублей, — продолжает собеседница «Известий». — Затем следует непрерывный плавный рост. В начале 2023 года уровень перевалил за 10 рублей. И в августе превысил отметку в 13 рублей. Это позитивный сигнал прежде всего для экспортеров. Но объяснить рост только ослаблением рубля не получится: КНР — одна из сильнейших экономик мира, которая растет, в то время как многие страны Запада приближаются к рецессии или уже находятся в ней.

Юань Фото: Global Look Press/Cfoto

Для нивелирования рисков от торгового дисбаланса с Китаем Россия, по словам Макаренко, предусмотрела несколько инструментов, включая покупку банками и распространение юаней среди населения (диверсификация накоплений), новые банковские мультивалютные продукты, а также ОФЗ в юанях, которые анонсировал Минфин.

Зима близко

Пока рано говорить о завершении цикла ослабления рубля — очень многое зависит от труднопрогнозируемых политических моментов, утверждает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

— Ключевым фактором влияния остается торговый баланс РФ, который, в свою очередь, зависит как от политических факторов (санкций, потолка цен на нефть), так и от экономических (спроса на энергоносители, заполненности хранилищ и т. д.).

По словам эксперта, значительного укрепления рубля ожидать не стоит, хотя возвращение к 88–90 рублей за доллар и 98–100 рублей за евро к IV кварталу возможно, если будет решена проблема с тем, что многие российские компании-экспортеры оставляют существенную часть выручки за рубежом, а предстоящая зима в Европе будет холоднее зимы 2022–2023 годов.

— К концу лета, скорее всего, не стоит ждать серьезных изменений. Доллар — в диапазоне 91–96 рублей, евро — в диапазоне 102–106 рублей. Конечно, возможны пробития границ, но для закрепления выше оснований пока нет, — считает Маслов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Юань в некотором роде взбодрился и в последние дни укрепляется:

— После заседания Политбюро КНР было обещано оказывать поддержку экономике страны. Однако никакой конкретики не последовало, поэтому масштабного ралли не произошло. Впрочем, юань и так находится у многолетних максимумов по отношению к рублю (если исключить резкий пик в конце февраля – начале марта 2022 года), поэтому скорее стоит ожидать, что диапазон торгов к осени будет находиться в пределах 12,25–13,25 рублей за юань, — резюмирует Андрей Маслов.

На круги своя

Изменения валютных курсов по отношению к российскому рублю, которые мы сейчас наблюдаем, — конъюнктурное явление, уверен доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» ФФБ РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

— Рынок реагирует на быстро меняющиеся внешнеполитические факторы. Кроме того, не так давно подошел к концу первый квартал. В это время участники рынка производили выплаты в валюте и на нее был повышенный спрос. Все подобные скачки курсов — это следствие факторов, которые носят ситуативный, а не системный характер.

По мнению ученого, небольшое снижение курса рубля по отношению к евро и доллару, которое мы видим с начала года, выгодно для пополнения доходной части бюджета за счет экспорта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— При этом я уверен, — подчеркивает он, — что Центробанк не позволит курсам валют подняться до заоблачных значений. У него есть эффективные инструменты, чтобы остановить падение курса рубля, которые уже применялись в 2022 году. ЦБ может провести валютные интервенции, а также применить ограничения на какие-то операции с валютой.

С точки зрения Юрия Твердохлеба, в конце концов курс доллара вернется к значению 82–83 рубля за доллар, плюс-минус один-два рубля.

Не сезон

Курс рубля к доллару находится под влиянием различных факторов, как внутренних, так и внешних, комментирует старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

— Ослабление рубля в августе, как правило, обусловлено сезонными факторами, такими как отпуска и выплаты дивидендов, что создает давление на национальную валюту. Ограничения ликвидности — еще один важнейший фактор в части определения курса рубля к валютам недружественных стран (в частности, доллару и евро). Дополнительное давление создаст возобновление покупки валюты на внутреннем рынке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Цикл ослабления, по словам собеседницы «Известий», может завершиться осенью в условиях восстановления экспорта, особенно если спрос на энергоносители вырастет, а ажиотажный спрос на импорт (отложенный с прошлого года) несколько снизится.

Новые отношения

Надо признать, что рубль вышел на новое соотношение курса с иностранными валютами, оценивает ситуацию на рынке директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Курс 85–95 рублей — это новый коридор по паре рубль/доллар. Да, есть факторы, которые могут повлиять на укрепление рубля. Только диапазон этого укрепления будет внутри коридора 85–95 рублей за доллар.

Рубль синхронно слабеет как к доллару, так и к юаню, отмечает эксперт, поэтому коридор курса 85–95 рублей за доллар выглядит наиболее вероятным.