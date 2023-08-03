Закрепление валюты: рублю спрогнозировали курс 95 за доллар и 104 за евро

В ближайшие недели доллар может подняться до 95 рублей, евро — до 104. Такой прогноз дали «Известиям» участники рынка . В четверг, 3 августа, «американец» закрепился на уровне 94 рублей, а «европеец» — чуть ниже 103. Российская валюта продолжает падать из-за завершения июльского налогового периода, сокращения профицита торгового баланса и повышения спроса на иностранные деньги в сезон отпусков . При этом начало закупок юаней для Фонда национального благосостояния с 7 августа окажет дополнительное давление на рубль. Что его может поддержать — в материале «Известий».

Сезонный фактор

В четверг, 3 августа, доллар в моменте превышал уровень в 94 рубля, евро — 103 рубля , следует из данных с сайта Мосбиржи. Позже курс «европейца» несколько сбавил обороты, но тем не менее остался выше 102, а «американец» — закрепился около 94.

Основной причиной ослабления рубля стало сокращение профицита торгового баланса РФ, что провоцирует снижение притока валюты в страну , рассказал «Известиям» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, устойчивый спрос на нее сохраняется, однако предложение снизилось по сравнению с прошлой неделей.

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— Ключевое давление на национальную валюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке , вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей бюджета и счета текущих операций, — добавил главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Во II квартале 2023 года торговый баланс РФ сократился до $24,1 млрд с $95 млрд в предыдущем году, отметил начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев. При этом в июне счет текущих операций оказался дефицитным — на уровне $1,4 млрд. Слабость российской внешней торговли отражена в новом экономическом прогнозе ЦБ по итогам заседания 21 июля, добавил эксперт. Счет текущих операций на 2023 год понизили с $47 млрд на прошлом заседании до $26 млрд.

Помимо того, в августе наступает сезон отпусков, из-за чего спрос на иностранную валюту также растет , отметили в пресс-службе МТС Банка. В связи с этим, объем предложения зарубежных денег на рынке недостаточен для покрытия потребностей населения, что приводит к росту их котировок.

Свою роль в ослаблении рубля сыграло завершение 28 июля налогового периода предыдущего месяца , в течение которого экспортеры активно продавали валюту для расчетов с бюджетом, уточнил Михаил Васильев. До последней недели августа, когда им вновь придется расплатиться с государством, рубль лишится этого положительного импульса.

— К сожалению, экспортеры не оказали значимую поддержку рублю . Очевидно, что репатриация валютной выручки затруднена. Часть денег оседает на зарубежных счетах, — отметил старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин.

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Это происходит даже несмотря на то, что западные валюты также находятся под давлением , пояснил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Так, агентство Fitch ранее снизило высший кредитный рейтинг правительства США, что поставило под вопрос бюджетные перспективы страны. При этом евро тоже остаеется в зоне риска из-за довольно слабых макроэкономических данных по индексам деловой активности в ЕС в целом и в Германии в частности.

— Ослабление курса — это тренд, который продолжается уже почти восемь месяцев. Рубль будет слабеть ровно до тех пор, пока торговые и финансовые потоки не выровняются : для этого нужен либо рост экспорта, либо сокращение импорта, либо снижение оттока капитала, — заключил вице-президент Банка ДОМ.РФ Игорь Кузавов.

Что будет дальше?

Поддержку рублю в будущем могут оказать растущие нефтяные цены , отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Так, разница в стоимости российской марки Urals и западной Brent сократилась до $15-16 за баррель, тогда как как в начале года этот показатель доходил до $30-40. Это может сигнализировать о повышении нефтегазовых доходов в будущем, однако из-за временного лага результат будет заметен не ранее IV квартала 2023 года.

Помочь сократить волатильность рубля должны валютные интервенции — продажи юаней в рамках бюджетного правила. Однако их объемы невелики даже в сравнении с дневным торговым оборотом пары CNY/RUB, поэтому они не способны оказать существенного влияния на ситуацию, уточнил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Тем не менее такие операции позволяют сглаживать курсовую волатильность. Эксперт считает, что на этой неделе курс закрепится на нынешних уровнях.

В среднесрочной перспективе российская валюта может укрепиться на фоне увеличения разницы между ключевыми мировых центробанков и Банка России , заявил Павел Журавлев из «Ренессанс Банка». На прошлой неделе американская ФРС и Европейский Центробанк подняли ставки на 25 б.п. — до 5,5% и 4,5% соответственно.

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Сейчас рынок ожидает, что западные регуляторы возьмут паузу на следующих заседаниях, тогда как ЦБ РФ в будущем может продолжить ужесточать денежно-кредитную политику, пояснил эксперт. Из-за этого российские вклады могут стать более привлекательными, поэтому укрепление рубля до 87-89 за доллар и 96-98 за евро на горизонте полугода вполне вероятно.

Ближе к концу недели нацвалюта может закрепиться в диапазоне 93-95 за доллар, 102-104 за евро, считают в Совкомбанке. МТС Банк рассматривает два варианта дальнейшего поведения российской валюты — либо сохранение нынешнего диапазона (90-94 за «американца»), либо его рост еще на несколько процентов (до 97). В ПСБ ориентируются на прогноз в 94 рубля за доллар в рамках недельных торгов.

При этом Минфин объявил, что начиная с 7 августа начнется закупка валюты в ФНБ на нефтегазовые сверхдоходы . Это произойдет впервые после модификации бюджетного правила. Совокупный объем операций до 6 сентября составит 40,5 млрд рублей , а ежедневный объем покупок валюты и золота составит 1,8 млрд рублей. Это может усилить давление на нацвалюту , из-за чего неделю она рискует закончить вблизи 95 за доллар, отметил старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.