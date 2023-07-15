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Китайская грамота: товарооборот между Россией и КНР вырос на 40%

Каковы перспективы развития экономических отношений
Фото: Global Look Press/Cfoto
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По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем за январь–июнь 2023 года увеличился на 40,6%, до $114,54 млрд. В Россию было ввезено китайских товаров на $52,284 млрд, а поставки из России в КНР составили $62,263 млрд. Также Россия продолжает расширять использование юаня в расчетах с третьими странами. Эксперты уверены, что товарооборот продолжит расти, а в текущем году превысит $200 млрд. Подробности — в материале «Известий».

Поворот на Восток

— Уже нет сомнений, что товарооборот между нашими странами в текущем году существенно превысит целевые $200 млрд. Не заметно сильного ухудшения торгового сальдо РФ в июне. Учитывая, что Китай один из ключевых торговых партнеров, это одна треть российского экспорта, — отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в беседе с «Известиями».

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев считает, что рост товарооборота между РФ и Китаем стал результатом, в частности, переориентации географии российской торговли с ЕС на восточное направление.

Грузовое судно на контейнерном терминале порта Тяньцзинь на севере Китая

Грузовое судно на контейнерном терминале порта Тяньцзинь на севере Китая

Фото: Global Look Press/Zhao Zishuo

— Китай — крупнейший торговый партнер и крупнейший мировой экспортер, поэтому естественно, что в новых условиях торговля между нашими странами быстро развивается. Китай потребляет российское сырье, РФ приобретает готовые изделия и больше товаров промышленного назначения как замещение европейских поставок, — рассказал он.

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Поворот на Восток был заявлен Россией еще несколько лет назад и это, как оказалось, было очень своевременное решение, заявила «Известиям» управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

В свою очередь, эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин уверен, что рост товарооборота между нашими странами продолжится. По его словам, на это есть несколько причин. Во-первых, экономика Китая продолжает интенсивный рост, соответственно, ей требуется больше сырья и энергоносителей.

Рабочие производят электронные компоненты на производственной линии в цехе завода по производству электроники в Суцяне, провинция Цзянсу

Рабочие производят электронные компоненты на производственной линии в цехе завода по производству электроники в Суцяне, провинция Цзянсу

Фото: Global Look Press/Cfoto

— Во-вторых, транспортная инфраструктура (в том числе и трубопроводная) на данном направлении хорошо развивается, что позволит поставлять больше российских товаров и, соответственно, ввозить больше китайских. В-третьих, в свете санкционного давления Запада на российский экспорт Китай, как и Индия, например, зарабатывает на реэкспорте российских товаров, что также увеличивает товарооборот, — отметил эксперт.

Кроме того, через Китай происходит и параллельный импорт товаров из недружественных стран. Китайские производители активно занимают освобождающиеся из-за ухода западных поставщиков ниши, в частности, в сегментах автомобилей, бытовой техники, подчеркнул Артем Клюкин.

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Нефть и газ

Российский экспорт в первом полугодии продолжил переориентацию на нейтральные рынки. В первую очередь это касается нефти и нефтепродуктов. В дальнейшем стоимостные объемы российского экспорта в Китай будут определяться мировыми ценами и дисконтами при относительно стабильных физических объемах, рассказал старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Фиранчук.

— Вспомним, как на коллегии Минэнерго РФ в марте 2023 года вице-премьер Александр Новак, курирующий ТЭК, заявил, что поставки нефти в Индию выросли в 22 раза. Тогда эта цифра показалась всем нереальной, преувеличенной. И вот что мы видим сейчас — поставки на восточное направление растут опережающими темпами, — говорит руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

Рабочий на Чаяндинском нефтегазовом месторождении — одной из ресурсных баз для газопровода «Сила Сибири»

Рабочий на Чаяндинском нефтегазовом месторождении — одной из ресурсных баз для газопровода «Сила Сибири»

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Она фиксирует «почти полный уход РФ с нефтегазового рынка ЕС». По подсчетам института, растущие мировые цены на нефть приведут к тому, что отсутствие нефтегазовых отношений с Западом не повлияет на доходы российского бюджета в худшую сторону.

В июне китайский экспорт в Россию вырос на 3% и составил $9,6 млрд, а импорт из РФ достиг $11,3 млрд и почти не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, привел данные Александр Потавин из «Финама».

— Возможно, просто происходит насыщение нашего рынка товарами из КНР. Сальдо торговли немного снизилось и составило $1,7 млрд против $2 млрд в мае, хотя в апреле наблюдалось нулевое сальдо, — отметил эксперт.

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Новые направления

По мнению Александра Данильцева, перспективное направление торговли — экспорт российского продовольствия в Китай. Он отмечает важность того, что отечественная торговля теперь относительно сбалансирована.

Торговля между Россией и Китаем взаимовыгодна, а еще обе страны понимают, что в одиночку противостоять давлению Запада будет значительно сложнее, что дает основания рассчитывать на долгосрочное эффективное сотрудничество, добавляет Артем Клюкин из «ИВА Партнерс».

Погрузка контейнера на платформу грузовика-контейнеровоза на станции Селятино у рефрижераторного товарного поезда с агропродукцией, который отправляется в Китай по прямому сухопутному транспортному коридору

Погрузка контейнера на платформу грузовика-контейнеровоза на станции Селятино у рефрижераторного товарного поезда с агропродукцией, который отправляется в Китай по прямому сухопутному транспортному коридору

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Западные санкции открыли хорошие перспективы для расширения торговли и с другими странами, в том числе членами СНГ, ШОС, БРИКС. Но существенное наращивание торговли с ними зачастую затруднено из-за сложностей расчетов в долларах и отсутствия выстроенной логистики, так что рост не может быть столь интенсивным, — отметил он.

На этом фоне доля юаня в биржевом обороте на Московской бирже в июне выросла до 39,8%, а во внебиржевом упала до 18,6% по сравнению с 24% в мае, подсчитал для «Известий» Александр Потавин.

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— Во внебиржевом сегменте юридическим лицам по-прежнему были нужны доллары и евро. Доля юаня в валютных депозитах компаний в июне составила рекордные 42%, доля юаня в депозитах физических лиц осталась на уровне 13%, доля дружественных валют (доминируют юани) в кредитах компаниям достигла 19%, — приводит расчеты аналитик.

Банкноты юани
Фото: Global Look Press/Chinafotopress

По его словам, в последние годы на фоне конфронтации с Западом полная переориентация российской внешней торговли на страны Азии привела к повышению интереса к юаню, поскольку индийская рупия оказалась очень специфической валютой.

— Интерес российского бизнеса к юаню проявляется в большей мере, а населения — в меньшей, поскольку в наличной форме китайская валюта имеет очень ограниченное хождение в РФ, — резюмировал он.

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