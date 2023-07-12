Мотать на курс: поставщики гаджетов готовятся повышать цены

До конца лета в России может подорожать электроника Apple и других брендов — в среднем на 10%, рассказали «Известиям» участники рынка. Это произойдет, если доллар удержится на уровне 90–100 рублей ближайшие несколько недель, полагают они. По их словам, в первую очередь рост цен может коснуться смартфонов: их покупают и меняют гораздо чаще, чем компьютеры. Вместе с тем у россиян еще есть шанс приобрести iPhone со скидкой, добавляют продавцы электроники, — стоимость предыдущих моделей может снизиться к моменту выхода нового флагмана Apple, который ожидается в сентябре .

Игра на повышение

До конца лета компьютеры и смартфоны могут подорожать на 10%, рассказали «Известиям» два источника на рынке электроники. Причина — рост курса американской валюты . К началу этой недели курс ЦБ составлял более 91 рубля, что примерно на 11% выше, чем тремя месяцами ранее. В июне технику закупали по 75–80 рублей за доллар. Если его этот показатель удержится на уровне 90–100 рублей, то, скорее всего, к концу августа гаджеты подорожают как минимум на 10% , считает сотрудник одной из розничных сетей. В первую очередь вырастут розничные цены на смартфоны: компьютеры продаются в меньшем количестве , да и меняют их реже, отметил источник.

— Если динамика сохранится, то рано или поздно закупки и поставки товара будут производиться по новому курсу доллара, что отразится и на цене в магазинах. Пока можно сделать предварительный прогноз, что повышение составит 5–10% , — рассказал «Известиям» директор сети re:Store Расим Лемберанский. — По каждой категории товара и по разным брендам конкретный момент повышения зависит от наличия товара на складе.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает этот прогноз оптимистичным и не исключает, что гаджеты, ввозимые по параллельному импорту, подорожают на 10–20% к концу июля. В частности, уже прекратился массовый ввоз техники Apple по этой схеме, точечно поставляются определенные модели , утверждает он. Если курс доллара удержится на уровне 90–100 рублей еще полторы-две недели, то после того, как будут распроданы старые запасы, рост цен неизбежен , полагает эксперт. По его словам, с аналогичной проблемой сейчас столкнулись все компании, которые импортируют бытовую технику и электронику премиум-класса .

Импортеры не заинтересованы в том, чтобы нести убытки, при дальнейшем ослаблении рубля они будут индексировать цены , отметили в группе компаний «F+ tech-Марвел». Техника дорожает уже сейчас, но пока что стоимость еще не дотянулась до новых курсовых значений, поэтому рассчитывать на ее снижение в ближайшие месяцы не стоит , полагает ее представитель. Как правило, цены на старые модели начинают снижаться в мае–июне. Это делается для того, чтобы распродать сформированные запасы и разгрузить рынок под новинки — в сентябре стоимость выравнивается и затем меняется уже незначительно, сказал он.

«Известия» направили запрос в Минпромторг.

«Яблоко» в цене

Штучные продажи смартфонов в РФ в квартальном выражении впервые превзошли докризисный уровень, хотя и не намного , сообщили ранее «Известиям» в МТС и «М.Видео-Эльдорадо». Если в II квартале последнего спокойного для рынка 2021 года в РФ было продано около 6,4 млн таких устройств, за аналогичный период 2022-го — менее 4,45 млн аппаратов, то в апреле–июне 2023-го — уже более 6,5 млн штук , уточнили в МТС. По оценке компании, прирост составил около 0,3% . Таким образом продажи в годовом выражении впервые продемонстрировали положительную динамику с I квартала прошлого года, отметил ее представитель. По сравнению с II кварталом 2022-го продажи смартфонов выросли более чем на 40%, добавили в «М.Видео-Эльдорадо».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По данным GS Group, в I квартале 2023 года поставки смартфонов Apple в Россию сократились по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 30% . В январе–марте Apple заняла пятое место по количеству ввезенных аппаратов — годом ранее она была на третьем месте.

Бизнес в сентябре ждет появления на рынке iPhone нового поколения. Цены на новинки Apple могут быть выше тех, что ожидались пару месяцев назад, на 15–20% , рассказал «Известиям» сотрудник одного из крупных продавцов электроники. Больших закупок сейчас не делают, поэтому запасы относительно небольшие, на несколько недель, отметил он.

Продукция Apple поставляется на российский рынок по схеме параллельного импорта, поэтому ценообразование на устройства сильно зависит от изменений валютных курсов , добавила ведущий продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В последние недели курс рубля по отношению к другим валютам не был стабильным и невыгодно менялся, что привело к росту стоимости iPhone в среднем на 7–10%. При этом складские запасы техники Apple невелики, и до сентября их может не хватить, так как на рынке наметился дефицит товара . Однако ряд поставщиков пока еще предлагает некоторые устройства от Apple по старой цене , — утверждает она.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» уточнил, что в этом году самой популярной серией смартфонов Apple в сети стал iPhone 14 .

— Стоимость этих девайсов с нашей собственной гарантией сейчас находится ниже уровня прошлого года. Имеющихся товарных запасов достаточно для удовлетворения спроса в ближайшее время , также запланированы новые поставки, — отметил он.

Что произойдет со стоимостью iPhone в сентябре, спрогнозировать сложно: обычно в это время Apple выпускает на рынок новые модели своих смартфонов , напомнил сотрудник одной из розничных сетей. Как правило, это приводит к тому, что цены на смартфоны старшего поколения снижаются .

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Традиционно перед появлением новой линейки стоимость прежних устройств корректируется, однако ситуация в этом году будет зависеть от курса валют, логистических издержек, доступности товара и ряда других внешних факторов , — отметили в «М.Видео-Эльдорадо».



Гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов сообщил «Известиям», что компания будет реагировать на изменение курса валюты в зависимости от ситуации на рынке .

— Мы получаем регулярные поставки техники Apple, поэтому у нас достаточно запасов, в том числе смартфонов , — отметил он. По его словам, с выходом iPhone 15 стоимость предыдущей модели может снизиться до 10% .