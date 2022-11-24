Уйти по-корейски: решение о возвращении Samsung в РФ отложено на неопределенный срок

Официальное возобновление продаж техники Samsung в России задерживается на неопределенный срок , сообщили «Известиям» два источника в компаниях — партнерах производителя. В корпорации подтвердили, что решение об этом пока не принято. Ранее собеседники издания не исключали, что это произойдет в октябре. Пока же южнокорейский производитель не закрывает московский офис и даже набирает сотрудников в РФ. Samsung сейчас уступает долю на российском рынке китайским производителям, но в силу политических причин не может активизировать инвестиции в продвижение и маркетинг, считают эксперты.

Уход в тень

Возобновление официальных поставок продукции Samsung на российский рынок переносится на неопределенный срок , рассказали «Известиям» сотрудники двух компаний — партнеров производителей электроники. Это случится не раньше завершения специальной военной операции России на Украине , считает один из них. Samsung, как и другие крупные транснациональные корпорации, опасается вторичных санкций со стороны США , полагает другой собеседник «Известий».

Ранее источник, близкий к компании, рассказал «Известиям», что Samsung, вероятно, возобновит поставки в Россию до конца этого года. Это могло произойти в октябре, конкретизировал сотрудник компании — партнера южнокорейского вендора. Еще один источник «Известий», близкий к компании, в начале сентября называл поводом для разговоров о возвращении Samsung то, что компания обновила российский сайт — она представила на нем новые смартфоны-раскладушки Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

Южнокорейская кухня_1 Фото: Global Look Press/Cfoto

Но в октябре официального возвращения Samsung на прилавки так и не случилось. Источник, знакомый с менеджерами российского офиса компании, утверждал, что планы скорректировали из-за частичной мобилизации в РФ . По его словам, в компании восприняли происходящее как дополнительный политический риск. Собеседник не исключил, что официальные поставки электроники Samsung могут возобновиться в ноябре . Но, как говорят опрошенные «Известиями» участники рынка, к 22 ноября ситуация осталась прежней и ничто не указывает на то, что она изменится до конца этого месяца.

При этом говорить об уходе Samsung с российского рынка было бы неверно , утверждают собеседники «Известий». По-прежнему работает московский офис компании , указали они. Для сравнения, охранники расположенного неподалеку российского офиса Apple сообщили корреспонденту «Известий», что сотрудников в нем нет, однако через них можно передавать письменную корреспонденцию.

— Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок , — подтвердили редакции в пресс-службе компании.

Южнокорейская кухня_2 Фото: Global Look Press/Costfoto

Но южнокорейская корпорация продолжает нанимать персонал в России . На 22 ноября на сайте hh.ru было 28 активных вакансий Samsung Electronics Rus Company . Требуются менеджер по продажам, интернет-маркетолог, руководитель отдела клиентского обслуживания, руководитель отдела продаж и другие специалисты.

Кроме того, с российскими картами «Мир» продолжает работать Samsung Pay.

Не прекращает корпорация и спонсорские активности в России . Например, в сентябре производитель выступил официальным партнером литературной премии «Ясная Поляна».

Корейская доля

По оценке GS Group, з а первые девять месяцев 2022 года в Россию ввезли 2,9 млн смартфонов Samsung — на 63% меньше, чем в то же время в 2021-м . Большую часть аппаратов (около 1,9 млн штук) в I квартале 2022 года импортировала сама компания, остальные поступили в течение II и III кварталов этого года (видимо, по параллельному импорту), сказано в отчете GS Group.

По итогам января–сентября с долей 15% Samsung сохраняет в России второе место по продажам смартфонов , отмечено в отчете. На первом месте — Xiaomi с долей рынка 35%.

Samsung не спешит возобновлять поставки в Россию, опасаясь осуждения в других странах, в частности в США и Европе , считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Вендор боится потерять крупнейшие рынки, различного рода бойкотов на них, полагает эксперт. Он сказал и об опасениях, связанных со вторичными санкциями. Многие крупнейшие мировые транснациональные корпорации ждут, когда продажи в РФ возобновит одна из них, чтобы последовать ее примеру , рассуждает Эльдар Муртазин.

Южнокорейская кухня_3 Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Что касается набора персонала и сохранения присутствия в РФ, то Samsung, судя по всему, все-таки надеется вернутся. Но, когда это произойдет, вопрос, — добавил эксперт.

Пока же Россию заполонили китайские смартфоны , сказал руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. За 20 тыс. рублей сейчас можно приобрести аппарат, сопоставимый по качеству и характеристикам с тем, что Samsung раньше предлагал за 30–40 тыс. рублей , считает он.

— Если раньше Samsung, условно говоря, занимал целую стену в салоне связи , то сейчас его там нет, а три стены занимают китайские бренды . Чтобы вернуть масштаб, южнокорейскому производителю нужны существенные вливания в маркетинг. Но в силу сложившихся политических обстоятельств инвестировать напрямую в российский бизнес сейчас невозможно. Среди рисков — санкции, неоднозначное отношение к подобным действиям на других рынках, проблемы с платежами, — перечислил эксперт.

А без финансовых вливаний вендор не сможет увеличивать долю рынка, поэтому планы по возобновлению официальных продаж сейчас заморожены, добавил Сергей Половников.