Достаточная стоимость: цены на iPhone в России снизились на 10%

Цены на iPhone в РФ в крупных торговых сетях снизились в среднем на 6%, а на некоторые модели — на 10% , рассказали два представителя в ритейле. Уменьшение стоимости действительно произошло, убедились «Известия», изучив сайты продавцов этой техники. Причина — в затоваривании рынка, по параллельному импорту такие смартфоны ввозят все желающие, что приводит к сильной конкуренции , говорят представители отрасли. Многие пользователи переходят на аппараты с Android, на которые можно загружать недоступные в App Store приложения, добавляют эксперты.

«Яблоко» с уценкой

О начавшемся снижении цен на iPhone «Известиям» рассказал сотрудник одного из ритейлеров, а также представитель компании — партнера нескольких производителей электроники. В среднем стоимость сократилась на 3–6% , утверждают собеседники.

Данные на сайтах розничных сетей это подтверждают. Например, в конце прошлой недели re:Store уценил iPhone на 1–5 тыс. рублей в зависимости от модели и объема памяти . Примерно на 5% ( до 95,99 тыс. рублей) в этой сети подешевел iPhone 14 256 Гб в американской версии «только с eSIM» . Почти на столько же ( до 109,99 тыс. рублей) снизилась стоимость iPhone 14 Pro 128 Гб с двумя физическими SIM-картами .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В интернет-магазине МТС цена на одну из модификаций iPhone 14 128 Гб была снижена почти на 13%, до 78,5 тыс. рублей, а на аппарат с памятью 256 Гб — на 7% , следует из данных с сайта ритейлера.

В «М.Видео – Эльдорадо» iPhone 14 Pro 256 Гб подешевел почти на 10%, до 126 тыс. рублей .

— Текущая линейка товаров Apple становится более доступной по цене ежегодно в преддверии выхода новинок в сентябре. Этот год в re:Store не исключение — стоимость MacBook, iPhone, iPad и Apple Watch снижена, — отметили в Inventive Retail Group, управляющей re:Store.

Цены постоянно корректируются в ту или иную сторону — всё зависит от закупочной стоимости, спроса и других факторов , прокомментировали ситуацию в МТС.

Apple сохраняет позиции одного из лидеров российского рынка смартфонов и входит в пятерку популярных брендов , сказали в «М.Видео – Эльдорадо».

— Сейчас в рамках регулярных промоакций на ряд моделей действуют скидки. Так, iPhone 11 можно купить и в рассрочку, и со скидкой 18%, iPhone 14 Pro Max — со скидкой 10% , — сообщил его представитель.

К другим факторам сотрудник одного из ритейлеров отнес и то, что из-за параллельного импорта, объемы которого Apple теперь никак не регулирует, рынок оказался затоварен iPhone .

С этим объяснением согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Продажи «яблочных» смартфонов в последнее время довольно сильно упали, спрос на них низкий, а складских запасов более чем достаточно , объясняет он. Среднее снижение стоимости гаджетов Apple он также оценил в 5–6%.

— В целом в РФ сейчас просел рынок дорогих аппаратов — касается это не только iPhone. При этом в ценовой группе свыше 100 тыс. рублей наиболее велик интерес к смартфонам с гибкими дисплеями: пользователи хотят что-то оригинальное . Спрос на iPhone и другую «классику» в свете этого умеренный, — отмечает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его словам, многие пользователи сейчас переключаются на аппараты с Android : не работающий в РФ Apple Pay и отсутствие в App Store некоторых приложений, которые нельзя скачать на альтернативных ресурсах, популярности «яблочной» продукции не добавляют.

Источник в компании — партнере нескольких производителей электроники подтверждает избыток iPhone на российском рынке. Эти гаджеты закупают и реализуют все кому не лень: маркетплейсы, большие и маленькие магазины, ведь теперь никто не ограничивает поставки iPhone, они идут по параллельному импорту . Такая конкуренция неизбежно ведет к снижению цен , констатирует он.

Схожая ситуация сложилась и с умными часами Apple Watch Ultra — в РФ завозится примерно 6 тыс. таких устройств в месяц, а продается примерно 2,5 тыс. , добавляет Эльдар Муртазин.

Непреходящий Apple

Верхний сегмент (смартфоны дороже 30 тыс. рублей) в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го сократился на 18% — с 1,6 млн штук до 1,3 млн , отмечает в своем отчете аналитический центр GS Group. Доля премиальных смартфонов на рынке уменьшилась с 23 до 20% . Объем почти полностью зависит от поставок Apple: в первые месяцы года они упали на 300 тыс. штук по сравнению с I кварталом 2022-го, говорится в исследовании. Поставки iPhone по каналам параллельного импорта составляют половину от показателей 2020–2021 годов, говорится в документе.

«В I квартале 2023-го в Россию привезли 0,7 млн штук iPhone. С долей 11% компания занимает пятое место. В начале года продажи Apple в РФ спасает 14-е семейство iPhone, на которое и предъявляется основной спрос. Однако в РФ везут и модели 13-го, 12-го и даже 11-го семейств», — отмечают его авторы.

В 2021-м официальные доходы Apple от продажи техники в РФ составили 386 млрд рублей, еще около 100 млрд рублей компания получила от отечественных владельцев iPhone в виде комиссий в App Store , утверждают в GS Group. По итогам 2022-го официальная выручка Apple в нашей стране упала до 85 млрд рублей (хотя реальные продажи iPhone в два раза выше за счет альтернативных поставок). Доходы от App Store снизились незначительно. Россию нельзя назвать совсем неинтересным рынком для Apple — это объясняет, почему компания закрывает глаза на продажу своих смартфонов в нашей стране, которую она вроде бы официально покинула , говорится в отчете.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Несмотря на то что продажи iPhone и другой продукции Apple в РФ снижаются, интерес к ней сохраняется , рассуждает главный редактор портала AdPass, посвященного маркетингу и рекламе, Тимур Бордюг. Он напомнил, что в России велика аудитория, крайне лояльная «яблочному» бренду .

Как показывает практика, у сильного, резистентного бренда, годами создававшего систему взаимоотношений с потребителем, есть 2–3 года, чтобы относительно спокойно чувствовать себя на рынке и без вложений в рекламу. Это не означает, что маркетинговое продвижение бренда на российскую аудиторию полностью замерло , обращает внимание он. У пользователей сохраняется доступ к зарубежным интернет-ресурсам, на которых рекламируется Apple, а многие смотрят фильмы и сериалы, в которых фигурируют различные «яблочные» устройства, отмечает Тимур Бордюг.

Очевидно, необходимость распродавать iPhone связана с переоценкой продавцами спроса на эти гаджеты и недооценкой ими эффекта от параллельного импорта , считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Прогнозы о том, что iPhone после прекращения поставок Apple в РФ будет катастрофически не хватать и за ним будут чуть ли не выстраиваться очереди, не сбылись — в нашу страну завозится более чем достаточно этих и других вполне конкурентоспособных смартфонов, отмечает эксперт.

iPhone не единственный гаджет, предложение которого превышает спрос: например, в 2022 году участники рынка долго не могли наладить параллельный импорт ноутбуков. Но в итоге их начали ввозить так интенсивно, что дефицит сменился перезатовариванием складов и резким снижением цен, заключает Денис Кусков.