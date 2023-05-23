Достаточная стоимость: цены на iPhone в России снизились на 10%
Цены на iPhone в РФ в крупных торговых сетях снизились в среднем на 6%, а на некоторые модели — на 10%, рассказали два представителя в ритейле. Уменьшение стоимости действительно произошло, убедились «Известия», изучив сайты продавцов этой техники. Причина — в затоваривании рынка, по параллельному импорту такие смартфоны ввозят все желающие, что приводит к сильной конкуренции, говорят представители отрасли. Многие пользователи переходят на аппараты с Android, на которые можно загружать недоступные в App Store приложения, добавляют эксперты.
«Яблоко» с уценкой
О начавшемся снижении цен на iPhone «Известиям» рассказал сотрудник одного из ритейлеров, а также представитель компании — партнера нескольких производителей электроники. В среднем стоимость сократилась на 3–6%, утверждают собеседники.
Данные на сайтах розничных сетей это подтверждают. Например, в конце прошлой недели re:Store уценил iPhone на 1–5 тыс. рублей в зависимости от модели и объема памяти. Примерно на 5% (до 95,99 тыс. рублей) в этой сети подешевел iPhone 14 256 Гб в американской версии «только с eSIM». Почти на столько же (до 109,99 тыс. рублей) снизилась стоимость iPhone 14 Pro 128 Гб с двумя физическими SIM-картами.
В интернет-магазине МТС цена на одну из модификаций iPhone 14 128 Гб была снижена почти на 13%, до 78,5 тыс. рублей, а на аппарат с памятью 256 Гб — на 7%, следует из данных с сайта ритейлера.
В «М.Видео – Эльдорадо» iPhone 14 Pro 256 Гб подешевел почти на 10%, до 126 тыс. рублей.
— Текущая линейка товаров Apple становится более доступной по цене ежегодно в преддверии выхода новинок в сентябре. Этот год в re:Store не исключение — стоимость MacBook, iPhone, iPad и Apple Watch снижена, — отметили в Inventive Retail Group, управляющей re:Store.
Цены постоянно корректируются в ту или иную сторону — всё зависит от закупочной стоимости, спроса и других факторов, прокомментировали ситуацию в МТС.
Apple сохраняет позиции одного из лидеров российского рынка смартфонов и входит в пятерку популярных брендов, сказали в «М.Видео – Эльдорадо».
— Сейчас в рамках регулярных промоакций на ряд моделей действуют скидки. Так, iPhone 11 можно купить и в рассрочку, и со скидкой 18%, iPhone 14 Pro Max — со скидкой 10%, — сообщил его представитель.
К другим факторам сотрудник одного из ритейлеров отнес и то, что из-за параллельного импорта, объемы которого Apple теперь никак не регулирует, рынок оказался затоварен iPhone.
С этим объяснением согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Продажи «яблочных» смартфонов в последнее время довольно сильно упали, спрос на них низкий, а складских запасов более чем достаточно, объясняет он. Среднее снижение стоимости гаджетов Apple он также оценил в 5–6%.
— В целом в РФ сейчас просел рынок дорогих аппаратов — касается это не только iPhone. При этом в ценовой группе свыше 100 тыс. рублей наиболее велик интерес к смартфонам с гибкими дисплеями: пользователи хотят что-то оригинальное. Спрос на iPhone и другую «классику» в свете этого умеренный, — отмечает эксперт.
По его словам, многие пользователи сейчас переключаются на аппараты с Android: не работающий в РФ Apple Pay и отсутствие в App Store некоторых приложений, которые нельзя скачать на альтернативных ресурсах, популярности «яблочной» продукции не добавляют.
Источник в компании — партнере нескольких производителей электроники подтверждает избыток iPhone на российском рынке. Эти гаджеты закупают и реализуют все кому не лень: маркетплейсы, большие и маленькие магазины, ведь теперь никто не ограничивает поставки iPhone, они идут по параллельному импорту. Такая конкуренция неизбежно ведет к снижению цен, констатирует он.
Схожая ситуация сложилась и с умными часами Apple Watch Ultra — в РФ завозится примерно 6 тыс. таких устройств в месяц, а продается примерно 2,5 тыс., добавляет Эльдар Муртазин.
Непреходящий Apple
Верхний сегмент (смартфоны дороже 30 тыс. рублей) в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го сократился на 18% — с 1,6 млн штук до 1,3 млн, отмечает в своем отчете аналитический центр GS Group. Доля премиальных смартфонов на рынке уменьшилась с 23 до 20%. Объем почти полностью зависит от поставок Apple: в первые месяцы года они упали на 300 тыс. штук по сравнению с I кварталом 2022-го, говорится в исследовании. Поставки iPhone по каналам параллельного импорта составляют половину от показателей 2020–2021 годов, говорится в документе.
«В I квартале 2023-го в Россию привезли 0,7 млн штук iPhone. С долей 11% компания занимает пятое место. В начале года продажи Apple в РФ спасает 14-е семейство iPhone, на которое и предъявляется основной спрос. Однако в РФ везут и модели 13-го, 12-го и даже 11-го семейств», — отмечают его авторы.
В 2021-м официальные доходы Apple от продажи техники в РФ составили 386 млрд рублей, еще около 100 млрд рублей компания получила от отечественных владельцев iPhone в виде комиссий в App Store, утверждают в GS Group. По итогам 2022-го официальная выручка Apple в нашей стране упала до 85 млрд рублей (хотя реальные продажи iPhone в два раза выше за счет альтернативных поставок). Доходы от App Store снизились незначительно. Россию нельзя назвать совсем неинтересным рынком для Apple — это объясняет, почему компания закрывает глаза на продажу своих смартфонов в нашей стране, которую она вроде бы официально покинула, говорится в отчете.
Несмотря на то что продажи iPhone и другой продукции Apple в РФ снижаются, интерес к ней сохраняется, рассуждает главный редактор портала AdPass, посвященного маркетингу и рекламе, Тимур Бордюг. Он напомнил, что в России велика аудитория, крайне лояльная «яблочному» бренду.
Как показывает практика, у сильного, резистентного бренда, годами создававшего систему взаимоотношений с потребителем, есть 2–3 года, чтобы относительно спокойно чувствовать себя на рынке и без вложений в рекламу. Это не означает, что маркетинговое продвижение бренда на российскую аудиторию полностью замерло, обращает внимание он. У пользователей сохраняется доступ к зарубежным интернет-ресурсам, на которых рекламируется Apple, а многие смотрят фильмы и сериалы, в которых фигурируют различные «яблочные» устройства, отмечает Тимур Бордюг.
Очевидно, необходимость распродавать iPhone связана с переоценкой продавцами спроса на эти гаджеты и недооценкой ими эффекта от параллельного импорта, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Прогнозы о том, что iPhone после прекращения поставок Apple в РФ будет катастрофически не хватать и за ним будут чуть ли не выстраиваться очереди, не сбылись — в нашу страну завозится более чем достаточно этих и других вполне конкурентоспособных смартфонов, отмечает эксперт.
iPhone не единственный гаджет, предложение которого превышает спрос: например, в 2022 году участники рынка долго не могли наладить параллельный импорт ноутбуков. Но в итоге их начали ввозить так интенсивно, что дефицит сменился перезатовариванием складов и резким снижением цен, заключает Денис Кусков.