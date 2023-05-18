Сервисный мор: в России закрываются авторизованные центры Apple

В России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple, выяснили «Известия». В частности, больше не работают АСЦ MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге. Еще одна московская фирма — «Бробролаб» — объявила сбор 6 млн рублей среди клиентов, чтобы продолжить свою деятельность. Закрытие грозит всем небольшим сервисам, которые не принадлежат крупным ритейлерам, считают эксперты. Это связано с тем, что число устройств Apple, остающихся на гарантии, с каждым месяцем сокращается, а постгарантийный ремонт дорожает из-за проблем с поставками запчастей. При этом проблемы АСЦ не влияют на ремонт гаджетов, ввезенных в рамках параллельного импорта, отметили участники рынка.

Трудные времена

В России в последнее время закрылось несколько авторизованных сервисных центров Apple, узнали «Известия». Например, больше не работает АСЦ MacLabs в Москве. На официальном сайте компании указано, что устройства больше не принимаются на обслуживание, а вся сданная техника будет выдана владельцам.

Закрылся и офис компании B2X в Санкт-Петербурге . Еще один московский сервис — «Бробролаб» — на своем официальном сайте объявил кампанию по сбору средств на продолжение деятельности. Основатель и гендиректор компании Дмитрий Кирьянов записал почти часовое видео для клиентов, где раскрыл финансовые показатели компании и заявил, что для продолжения работы ей необходимо за три месяца собрать 6 млн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Кирьянова, проблемы стали прямым следствием девятого и десятого пакетов санкций ЕС против России.

— 3 марта в Россию перестали поставляться компьютерные детали и детали для планшетов. Это ударило в первую очередь по ремонту iPad и MacBook. А порядка 40% обращений в «Бробролаб» — это ремонт компьютерной техники — гарантийные и негарантийные случаи, — рассказал директор компании.

Кроме того, из-за прекращения официальных поставок продукции Apple в Россию поток клиентов АСЦ в 2022 году снизился в два раза и продолжает снижаться в 2023-м, констатировал Дмитрий Кирьянов.

По словам бизнесмена, средний операционный убыток компании в 2022 году из-за сокращения числа клиентов составил 300 тыс. рублей в месяц, а после прекращения поставок деталей и запчастей увеличился до 1,1 млн в месяц.

Пока компания собрала 1,8 млн рублей из шести необходимых и рискует закрыться.

— Мы по-прежнему являемся АСЦ компании Apple, однако для продолжения работы команды нам необходимо собрать 6 млн рублей, — констатировали в пресс-службе компании в ответ на обращение «Известий».

«Известия» также направили запросы в MacLabs и B2X, попросив прояснить причины закрытия сервисов.

По словам собеседника издания, близкого к одному из IТ-дистрибьюторов, в ближайшее время могут закрыться и другие АСЦ Apple, которые не относятся к крупным компаниям или сетевым ритейлерам, таким как Re:Store или «М.Видео». Он напомнил, что сейчас Apple не поставляет запчасти и комплектующие в Россию напрямую, а распределяет их по АСЦ через компанию, расположенную в одной из прибалтийских стран. Это серьезно увеличивает, во-первых, сроки гарантийного ремонта, во-вторых — стоимость постгарантийного обслуживания.

— Процесс закрытия авторизованных сервисных центров логичный и неудивительный. Существенная часть ремонтов и обращений перенеслась в серую зону. Ситуация с запчастями также нестабильна, — объяснил главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В таких условиях тем АСЦ, которые не имеют других серьезных денежных потоков, неизбежно приходится сворачивать часть деятельности и ужиматься, добавил он.

— Невозможно работать по старым принципам и без изменений, когда сама компания-производитель свернула деятельность в стране. Аббревиатура АСЦ теперь носит исключительно эмоциональный груз — задает уровень ожиданий от обслуживания, но не более, — отметил Никита Горяинов.

Можно ожидать, что до конца года закроется еще ряд компаний, а другие АСЦ будут вынуждены переформатировать свою деятельность. Например, тот же «Бробролаб» в дополнение к услугам сервисного обслуживания уже стал торговать новой техникой Apple, сказал эксперт.

— Еще одна причина заключается в том, что парк техники Apple в России, остающейся на официальной гарантии производителя, стремительно уменьшается и через восемь месяцев иссякнет до штучных единиц, покрытых Apple Care+ , — сообщил Никита Горяинов.

В технической поддержке Apple «Известиям» сообщили, что расширенная гарантия Apple Care+ в России по-прежнему работает, однако только для определенных устройств, в частности iPhone и Apple Watch. На Mac и iPad эти условия не распространяются, сообщил представитель компании.

Всё параллельно

Что касается устройств, купленных пользователями у ритейлеров в рамках параллельного импорта, то проблем с их ремонтом возникнуть не должно , заверили «Известия» участники рынка.

— Уровень и качество сервисной и гарантийной поддержки зависят от продавца и дистрибьютора, ответственного за ввоз конкретной партии товара, а также от уровня компетенций, опыта и наработок сервисных центров, с которыми у поставщика заключены договоры, — пояснила ведущий продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова.

Дистрибьютор взял на себя обязательства вендора по гарантийной поддержке устройств, заключил договоры с рядом наиболее профессиональных АСЦ, что избавляет от проблем с сервисом и гарантийной поддержкой партнеров компании и конечного покупателя, отметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— «М.Видео-Эльдорадо» взяло на себя дополнительные обязательства и обеспечивает годовую гарантию на технику Apple с возможностью продлить обслуживание на срок до пяти лет с помощью страховых полисов. Масштабная розничная сеть позволяет принимать технику по гарантийным случаям в любом магазине сети независимо от места покупки — клиенту достаточно иметь при себе паспорт и чек, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

В «Ситилинке» и Re:Store на соответствующий запрос «Известий» не ответили.