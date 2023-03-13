Долгие провода: сроки ремонта техники Apple увеличатся до двух месяцев

Сроки гарантийного ремонта техники Apple с апреля могут вырасти до двух месяцев. Это станет следствием того, что компания не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с авторизованными сервисными центрами в России, рассказали «Известиям» три источника на рынке. По их словам, для выполнения гарантийных обязательств по отношению к россиянам компания создаст представительство за рубежом. Именно туда будут пересылаться все устройства, требующие обслуживания. Сложная логистика увеличит время ремонта. При этом чинить будут только гаджеты, поставленные до марта 2022 года или же приобретенные за пределами РФ. За гарантийное обслуживание техники, поставленной по схеме параллельного импорта, по-прежнему придется отвечать продавцу.

Дело в деталях

Сроки действия договоров между Apple и ее российскими авторизованными сервисными центрами (АСЦ) истекают в конце марта, и компания не намерена их продлевать. Об этом «Известиям» рассказал собеседник в одном из IТ-дистрибьюторов и подтвердили два источника в крупном ритейле.

— Apple не будет продлевать договоры с российскими авторизованными сервисными центрами. Вместо этого компания заключит контракт на проведение гарантийного ремонта с одним из зарубежных партнеров. Таким образом, корпорация больше не будет напрямую взаимодействовать с российскими АСЦ, — рассказал собеседник «Известий».

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Как полагает другой источник, такая схема необходима Apple для того, чтобы соблюдать американские санкции, которые запрещают ввоз в РФ смартфонов дороже $300. Под эту категорию попадают в том числе подменные iPhone — они используются сервисными центрами для временной замены сломавшихся гаджетов.

При этом без работы российские АСЦ Apple не останутся, уверены собеседники «Известий».

— Новая [иностранная] компания, уполномоченная Apple на работу с Россией, возьмет на себя все обязательства по предоставлению гарантийной поддержки. А затем эта компания заключит соглашения с российскими авторизованными центрами, куда российский пользователь сможет как и раньше обращаться за гарантийной поддержкой. Просто непосредственно осуществлять ремонт будет другое юридическое лицо, — рассказала ведущий юрисконсульт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова.

Таким образом, функция российских АСЦ, скорее всего, ограничится ролью приемки нуждающегося в ремонте товара и выдачи его после произведенного за границей обслуживания.

— С апреля, получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнером Apple и отправлять устройство ему. В результате такой комбинации сроки ремонта сильно возрастут и могут составить до двух месяцев, — объяснил источник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Если зарубежная компания будет уполномочена Apple на заключение договоров с сервисными центрами и их авторизацию от имени Apple в России, то проблем с гарантийным обслуживанием устройств возникнуть не должно. Если не говорить об увеличившихся сроках гарантийного ремонта устройств, резюмировала эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ирина Абдеева.

Избегая штрафов

Немаловажный нюанс — гарантийный ремонт по-прежнему будет доступен только для техники, ввезенной в Россию с разрешения корпорации (то есть до марта 2022 года) или купленной за границей. Если же обслуживание понадобится смартфону, ввезенному по схеме параллельного импорта, уровень сервисной поддержки будет зависеть исключительно от продавца. Перед приобретением устройства Apple потребителю обязательно следует выяснить, какой уровень сервисной поддержки ему гарантирован, пояснила ведущий продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова.

Сохранение — пусть даже и частичное — гарантийного обслуживания необходимо Apple, чтобы избежать оборотного штрафа, пояснили эксперты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— В случае если компания не будет выполнять гарантийные обязательства на территории России, ей грозит оборотный штраф, что весьма существенно для любого бренда, — объяснил главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

«Известия» отправили запросы в работающие на территории России АСЦ (Invetive Retail Group, «НБ-Сервис», «Доктор Смарт», «Серсо» и Maclabs) и попросили прокомментировать полученную информацию.

В «НБ-Сервис» и Invetive Retail Group сообщили, что не могут комментировать договоры с Apple, в остальных компаниях на момент написания материала не ответили на запрос «Известий». В Apple также не прокомментировали информацию.

Гарантийный вопрос

В ситуации, когда действие соглашений с Apple заканчивается, некоторые АСЦ испытывают проблемы с официальными поставками комплектующих и вынуждены отказывать пользователям в гарантийном ремонте. Как сообщил «Известиям» один из читателей, в марте он пытался сдать смартфон iPhone 11 по AppleCare+ (расширенная гарантия на устройства Apple, действует два года), однако спустя несколько дней ему вернули гаджет, так его и не починив.

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— 2 марта я сдал сертифицированный для РФ iPhone по гарантии в официальный сервисный центр B2X. Но через четыре дня получил от них письмо, где было сказано, что в настоящее время отремонтировать смартфон по гарантии AppleCare+ невозможно. Мне предложили его забрать и сдать снова, когда они смогут выполнить такую работу. Но конкретных сроков ожидания не назвали, — рассказал Иван.