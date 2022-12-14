«Яблочный» итог: магазины Apple перестали быть монобрендовыми

Магазины Apple перестали быть монобрендовыми — теперь в них продаются товары других производителей , выяснили «Известия». Например, re:Store начал торговать пылесосами, «умными» колонками, массажерами, игровыми приставками от новых для сети марок, а сеть iPort — экшен-камерами и дронами. В магазинах Samsung появилась «умная» акустика от российского производителя. С прекращением официальных поставок в РФ продукции известных мировых брендов продавать исключительно их товар стало сложно: поставки непредсказуемы, спрос падает, признали участники рынка. Допуск в магазины одной марки товаров других производителей позволит рознице продолжить работу, хотя и ценой потери идентичности, считают эксперты.

Довесок к Apple

Монобрендовая сеть магазинов Apple re:Store, созданная в 2005 году, теперь торгует не только «яблочной» техникой , убедились «Известия», ознакомившись с ассортиментом на сайте и в торговых точках. Помимо iPhone, макбуков и «яблочных» аксессуаров сеть предлагает пылесосы Dyson, массажеры и лампы Bork, игровые приставки Sony Playstation, детские игрушечные машинки, «умные» колонки «Яндекс.Станция», компьютерные кресла .

Расширился ассортимент и другого реселлера Apple — iPort, офлайн-магазины которого работают в Ярославле, на северо-западе России и в Уральском федеральном округе. В продаже появились дроны китайской DJI, экшен-камеры, те же Sony Playstation.

Яблочный итог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

До прекращения поставок в РФ в марте этого года Apple запрещала своим партнерам продавать «умные» колонки — возможно, потому, что у «яблочной» корпорации есть свой продукт такого рода — HomePod, отметил один из участников рынка гаджетов. Но официально компания не поставляла в Россию это устройство, добавил он.

Сегодня в ассортименте re:Store есть множество различных товаров как от компании Apple, так и от других брендов , подтвердила представитель управляющей сетью Inventive Retail Group Людмила Семушина.

— За последние полгода ассортимент магазина расширился, в нем появился раздел мелкой бытовой техники — зубные щетки, массажеры, фены, пылесосы; раздел для меломанов — виниловые проигрыватели, колонки и синтезаторы; различные товары для «умного» дома и многое другое, — утверждает она.

По словам Людмилы Семушиной, большинство представленных в магазине брендов прекратили поставки в РФ.

Inventive Retail Group также управляет монобрендовыми магазинами Samsung . «Известия» обнаружили на сайте интернет-магазина большой ассортимент «умных» колонок «Яндекса», а также портативные аудиогаджеты сторонних производителей . Людмила Семушина сказала, что в магазинах группы и раньше был расширенный ассортимент аксессуаров, в частности продавались наушники от нескольких производителей.

«Известия» направили запрос в iPort.

Монобрендовые магазины начали вводить в ассортимент продукцию других производителей из-за непредсказуемости и нестабильности поставок по параллельному импорту , отметил один из участников рынка электроники. Есть риск, что получить продукцию, к примеру, Apple, можно будет не всегда и не в том количестве, которое необходимо, объяснил он.

Яблочный итог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Надо же чем-то наполнять прилавки. К тому же спрос на технику Apple и других известных мировых брендов сейчас снизился, — сказал источник «Известий».

Импорт iPhone за девять месяцев 2022 года едва достиг 1,4 млн штук, что на 58% ниже прошлогоднего уровня, сказано в отчете GS Group. В III квартале поставки Apple не превыcили и половины прошлогоднего объема. В результате в январе–сентябре доля компании на российском рынке в штуках сократилась почти вдвое — с 13,4% до 7,3%, отметили в GS Group.

Непростое расширение

Одни ритейлеры отказываются продавать в своих магазинах исключительно технику Apple, другие же закрывают «яблочные» зоны , так называемые магазины в магазинах, в мультибрендовых торговых точках. Например, они прекращают работу в «М.Видео» и «Эльдорадо» — вместо них объединенный ритейлер открывает стойки марок из Китая, Турции и других дружественных стран, писали «Известия». Оттуда, где еще сохраняются выделенные зоны или выкладки Apple, бренд рано или поздно исчезнет, ведь вендор не платит за их поддержку , сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Скорее всего, на этих местах появятся гаджеты других производителей, считает он.

«Известия» направили запросы в Apple. В Samsung отказались от комментариев.

На фоне ухода крупнейших международных брендов и снижения спроса на их продукцию торговые сети теперь не могут торговать только ими — чтобы продолжить работу, нужно расширять ассортимент , отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Яблочный итог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Это чем-то похоже на общепит: во многих местах, где раньше наливали только кофе, теперь можно заказать завтрак, обед, ужин, — рассуждает он.

Поддерживать монобрендовые магазины производителей, прекративших поставки в Россию, не перспективно — ни ассортиментом, ни качеством сервиса на фоне других продавцов, также получающих товар по параллельному импорту, тут выделиться невозможно , считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. В то же время торговать чем-то надо, поэтому в ассортимент добавляются игрушки, бытовая техника и прочие ранее не встречавшиеся в монобрендовых сетях товары, рассуждает он.

Но такой путь сомнителен, ведь в этом случае магазины одной марки начинают конкурировать с другой онлайн- и офлайн-розницей, не имея в новых сегментах очевидных преимуществ, и к тому же теряют идентичность, заключил эксперт.