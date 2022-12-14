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«Яблочный» итог: магазины Apple перестали быть монобрендовыми

Почему сети меняют формат и что они теперь предлагают покупателям
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Магазины Apple перестали быть монобрендовыми — теперь в них продаются товары других производителей, выяснили «Известия». Например, re:Store начал торговать пылесосами, «умными» колонками, массажерами, игровыми приставками от новых для сети марок, а сеть iPort — экшен-камерами и дронами. В магазинах Samsung появилась «умная» акустика от российского производителя. С прекращением официальных поставок в РФ продукции известных мировых брендов продавать исключительно их товар стало сложно: поставки непредсказуемы, спрос падает, признали участники рынка. Допуск в магазины одной марки товаров других производителей позволит рознице продолжить работу, хотя и ценой потери идентичности, считают эксперты.

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Довесок к Apple

Монобрендовая сеть магазинов Apple re:Store, созданная в 2005 году, теперь торгует не только «яблочной» техникой, убедились «Известия», ознакомившись с ассортиментом на сайте и в торговых точках. Помимо iPhone, макбуков и «яблочных» аксессуаров сеть предлагает пылесосы Dyson, массажеры и лампы Bork, игровые приставки Sony Playstation, детские игрушечные машинки, «умные» колонки «Яндекс.Станция», компьютерные кресла.

Расширился ассортимент и другого реселлера Apple — iPort, офлайн-магазины которого работают в Ярославле, на северо-западе России и в Уральском федеральном округе. В продаже появились дроны китайской DJI, экшен-камеры, те же Sony Playstation.

Яблочный итог
ассортимент
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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До прекращения поставок в РФ в марте этого года Apple запрещала своим партнерам продавать «умные» колонки — возможно, потому, что у «яблочной» корпорации есть свой продукт такого рода — HomePod, отметил один из участников рынка гаджетов. Но официально компания не поставляла в Россию это устройство, добавил он.

Сегодня в ассортименте re:Store есть множество различных товаров как от компании Apple, так и от других брендов, подтвердила представитель управляющей сетью Inventive Retail Group Людмила Семушина.

— За последние полгода ассортимент магазина расширился, в нем появился раздел мелкой бытовой техники — зубные щетки, массажеры, фены, пылесосы; раздел для меломанов — виниловые проигрыватели, колонки и синтезаторы; различные товары для «умного» дома и многое другое, — утверждает она.

По словам Людмилы Семушиной, большинство представленных в магазине брендов прекратили поставки в РФ.

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Inventive Retail Group также управляет монобрендовыми магазинами Samsung. «Известия» обнаружили на сайте интернет-магазина большой ассортимент «умных» колонок «Яндекса», а также портативные аудиогаджеты сторонних производителей. Людмила Семушина сказала, что в магазинах группы и раньше был расширенный ассортимент аксессуаров, в частности продавались наушники от нескольких производителей.

«Известия» направили запрос в iPort.

Монобрендовые магазины начали вводить в ассортимент продукцию других производителей из-за непредсказуемости и нестабильности поставок по параллельному импорту, отметил один из участников рынка электроники. Есть риск, что получить продукцию, к примеру, Apple, можно будет не всегда и не в том количестве, которое необходимо, объяснил он.

Яблочный итог
товары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Надо же чем-то наполнять прилавки. К тому же спрос на технику Apple и других известных мировых брендов сейчас снизился, — сказал источник «Известий».

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Импорт iPhone за девять месяцев 2022 года едва достиг 1,4 млн штук, что на 58% ниже прошлогоднего уровня, сказано в отчете GS Group. В III квартале поставки Apple не превыcили и половины прошлогоднего объема. В результате в январе–сентябре доля компании на российском рынке в штуках сократилась почти вдвое — с 13,4% до 7,3%, отметили в GS Group.

Непростое расширение

Одни ритейлеры отказываются продавать в своих магазинах исключительно технику Apple, другие же закрывают «яблочные» зоны, так называемые магазины в магазинах, в мультибрендовых торговых точках. Например, они прекращают работу в «М.Видео» и «Эльдорадо» — вместо них объединенный ритейлер открывает стойки марок из Китая, Турции и других дружественных стран, писали «Известия». Оттуда, где еще сохраняются выделенные зоны или выкладки Apple, бренд рано или поздно исчезнет, ведь вендор не платит за их поддержку, сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Скорее всего, на этих местах появятся гаджеты других производителей, считает он.

«Известия» направили запросы в Apple. В Samsung отказались от комментариев.

На фоне ухода крупнейших международных брендов и снижения спроса на их продукцию торговые сети теперь не могут торговать только ими — чтобы продолжить работу, нужно расширять ассортимент, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Яблочный итог
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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— Это чем-то похоже на общепит: во многих местах, где раньше наливали только кофе, теперь можно заказать завтрак, обед, ужин, — рассуждает он.

Поддерживать монобрендовые магазины производителей, прекративших поставки в Россию, не перспективно — ни ассортиментом, ни качеством сервиса на фоне других продавцов, также получающих товар по параллельному импорту, тут выделиться невозможно, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. В то же время торговать чем-то надо, поэтому в ассортимент добавляются игрушки, бытовая техника и прочие ранее не встречавшиеся в монобрендовых сетях товары, рассуждает он.

Но такой путь сомнителен, ведь в этом случае магазины одной марки начинают конкурировать с другой онлайн- и офлайн-розницей, не имея в новых сегментах очевидных преимуществ, и к тому же теряют идентичность, заключил эксперт.

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