Час оплаты: в Сети начали продавать поддельные чеки на iPhone

В Сети появились предложения о продаже поддельных кассовых чеков на дорогую технику, в том числе на новые iPhone 14. Цена — порядка тысячи рублей. Авторы объявлений уверяют, что могут сделать чек о покупке гаджета в магазине любого крупного ритейлера и сотового оператора. Пользуясь такой подделкой, якобы можно сдать купленный на сером рынке гаджет в бесплатный гарантийный ремонт, заработать на разнице стоимости тех же айфонов на сером и белом рынках или разблокировать взломанный девайс. Так ли это, «Известия» выяснили у самих торговых сетей и специалистов по информационной безопасности.

Не хотите ли подделку?

В Сети активизировались продавцы поддельных кассовых чеков на дорогие гаджеты, в том числе последние модели айфонов. Авторы объявлений уверяют, что могут сделать чек любого крупного сетевого магазина — Re:Store, «М.Видео – Эльдорадо», DNS, «Связной», МТС, «Билайн», «Мегафон» и других.

— Мы действительно фиксируем значительное количество объявлений о продаже чеков, в том числе на iPhone , — сказал «Известиям» руководитель направления аналитики интернет-угроз компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев.

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Корреспондент «Известий» попробовал купить такой чек на iPhone 14, связавшись с администратором одного из Telegram-каналов. Там услугу оценили в 1000 рублей, а сроком изготовления назвали пять дней. На вопрос, можно ли по такому документу сдать гаджет в бесплатный гарантийный ремонт, собеседник ответил утвердительно: «Я не думаю, что кто-то из сотрудников сервисного центра будет проверять ваш чек в ФНС [чтобы подтвердить подлинность]».

Желание воспользоваться бесплатным ремонтом техники, на которую на самом деле не распространяется гарантия, — лишь одна из причин покупки поддельных чеков. Гораздо чаще их делают для того, чтобы придать достоверности своему товару при продаже на сайтах объявлений.

— Айфон с чеком на вторичном рынке стоит дороже, чем такой же смартфон без чека. Так как стоимость новой техники в России выросла, то и возник повышенный спрос на б/у устройства , чем успешно пользуются злоумышленники, — объяснил Сергей Трухачев.

Возможно, кто-то из покупателей поддельных чеков рассчитывает заработать на разнице цен гаджетов на сером и белом рынках, предположил анонимный собеседник «Известий». Купив относительно дешево «серую» трубку, человек может взять поддельный чек и попытаться «вернуть» смартфон в сетевой магазин, где он стоит существенно дороже.

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С какой бы целью ни приобретались поддельные чеки, они пользуются большой популярностью, люди заказывают такую услугу достаточно часто, признался корреспонденту «Известий» администратор Telegram-канала, который ими торгует.

Обмануть не получится

«Известия» обратились за комментариями в сетевые магазины с вопросом, возможно ли по поддельному чеку сдать устройство, купленное в другом месте.

— Все чеки, выданные в нашей сети, имеют специальный идентификатор и регистрируются в базе данных, поэтому сдать смартфон в ремонт с использованием поддельного чека невозможно, — заявил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

По словам представителя Re:Store Людмилы Семушиной, сдать устройство, купленное в другом магазине, нельзя. Если в системе не будет серийного номера проданного девайса — его IMEI, то сделать с ним ничего будет невозможно, предупредила она.

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— В рамках федерального законодательства действует электронная система учета: любой чек имеет «электронный след», а каждую покупку легко проверить, — заявила «Известиям» представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.

Вместе с тем, как отмечает источник в одном из крупных ритейлеров, если в самом магазине у изготовителя таких чеков будет помощник — то это уже другая история. Однако тут вступает в дело внутренняя служба безопасности, которая есть у любого крупного магазина, продающего технику. Она внимательно следит за возвратами гаджетов и тщательно проверяет все такие случаи, добавил собеседник «Известий».

В пресс-службе МТС отказались от комментариев, представители DNS, «Связного» и «Билайна» не ответили на запрос «Известий».

Другие схемы

Поддельный чек может понадобиться человеку и для благого дела. Люди часто выбрасывают чеки от тех же айфонов, гарантия на которые закончилась, однако делать этого нельзя. Поскольку если Apple ID взломают злоумышленники, то единственным документом, подтверждающим право пользователя на владение устройством, остается именно фискальный документ. Техническая поддержка Apple всегда запрашивает его при восстановлении доступа к девайсу, добавил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

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— В таком случае перед владельцем встает выбор — либо попытать счастье с липовым чеком, либо отказаться от устройства. Если он выбрал первый путь, его могут подстерегать две опасности — жертва заплатит деньги за чек и на этом всё закончится, либо он всё же получит чек, но Apple его не сможет проверить и откажет в сбросе пароля, — рассказал эксперт.

Эта схема в любом случае изначально нелегальна, участвовать в ней не стоит, резюмировал Виктор Чебышев.

С другой стороны, Сергей Трухачев отметил, что, несмотря на то, что служба поддержки Apple старается проверять данные, даже поддельный фискальный документ значительно повышает шансы на успешную разблокировку устройства.

— Наличие чека в ряде случаев позволяет «оживить» заблокированный аппарат, — сказал специалист.

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