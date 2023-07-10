В чем консоль: цены на Xbox и PlayStation упали до минимума

Цены на консоли PlayStation и Xbox в России впервые стали ниже, чем были на старте продаж в 2020 году, рассказали «Известиям» ритейлеры. По их словам, это стало возможным благодаря нескольким причинам. Во-первых, сейчас количество приставок на рынке значительно превышает число желающих их купить, а во-вторых, пользователи испытывают сложности с приобретением цифровых копий игр. Свою роль сыграли и последние действия производителей гаджетов по отношению к пользователям из России. Так, Microsoft в мае блокировала доступ к девайсам, ввезенным по параллельному импорту, а Sony — турецкие аккаунты россиян.

Движение вниз

Цены на консоли Xbox и PlayStation в России впервые стали ниже, чем они были на старте продаж в 2020 году, рассказали «Известиям» ритейлеры. Изначально консоль Xbox Series X стоила 45,5 тыс. рублей. В 2021 году Microsoft подняла цены до 50 тыс. В январе 2022-го ее цена была в диапазоне от 55 тыс. до 60 тыс. рублей. Сейчас у официальных ритейлеров ее можно найти за 40 тыс.

Приставка от Sony на старте продаж стоила 47 тыс. рублей. В 2021 году, как и Microsoft, японский производитель увеличил ее стоимость до 50 тыс. Полгода назад ее цена составляла около 70 тыс. Сегодня магазины предлагают приобрести ее в диапазоне от 48 тыс. до 56 тыс. рублей.

При этом стоить отметить, что на момент старта продаж обе приставки находились в дефиците, из-за кризиса полупроводников их практически невозможно было приобрести по рекомендуемым ценам.

— Ранее высокая стоимость была обусловлена дефицитом консолей. По мере насыщения рынка и сокращения клиентского спроса цена понижалась, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Ситилинка».

В первую очередь снижение связано с низким спросом, рассказал «Известиям» представитель «Марвел-Дистрибуции» (компания занимается ввозом техники в Россию. — «Известия»).

По данным Ozon, сейчас в среднем Xbox стоят на 22% дешевле чем год назад, а PlayStation — на 20%. Такая тенденция связана с достаточной насыщенностью рынка: сегодня приставки поступают в Россию свободно, растет конкуренция, что положительно сказывается на цене. Однако нужно учитывать и другие факторы — сезонность, доступность товара у дистрибьюторов и производителей и особенно курс рубля, — изменение которых могут привести к небольшому повышению цен до осени, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что по итогам первого полугодия штучные продажи актуальных приставок увеличились более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. За аналогичный период спрос на Ozon вырос в 2,8 раза, отметили в пресс-службе маркетплейса.

Цифровые сложности

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что на стоимость приставок в России повлияли и ограничения, которые вводили производители консолей.

— На цену устройств Xbox повлиял тот факт, что Microsoft стала блокировать девайсы, привезенные по параллельному импорту. В мае нынешнего года каждый второй обладатель такого гаджета получил сообщение «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна», — констатировал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

В свою очередь в тот же период Sony заблокировала ряд учетных записей (например, популярных у жителей РФ турецких), у которых фактический регион использования отличается от декларируемого.

— Если говорить про российский рынок, то многие боятся покупать консоли из-за сложностей с настройкой новых аккаунтов. Этот факт влияет на конечную цену продукта у ритейлеров, — сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Снижение цен на игровые консоли обусловлено рядом макроэкономических факторов, считает операционный директор онлайн-школы XYZ School Эмма Юсупова. Однако в России основной причиной такого рыночного поведения стало отсутствие возможности прямой покупки игр через цифровые платформы. Этот фактор оказывает негативное влияние на спрос, что приводит к снижению цен, уверена она.

— По данным наших опросов, практически каждый пятый пользователь консолей не смог решить проблему приобретения новых игр удобным для себя методом. Для новых геймеров требуется приложить слишком много усилий, чтобы начать свой путь в мир консольного гейминга, — отметила Эмма Юсупова.

Кроме того, на PlayStation и Xbox стали реже выходить новые игры, добавил Евгений Харитонов. Сейчас Microsoft пытается купить Activision Blizzard — издателя культовых игр Call of Duty и Warcraft, а Sony этому препятствует. Чтобы склонить суд на свою сторону, обе компании пытаются доказать «недостачу» игр на собственных платформах, объяснил эксперт.

— Поэтому выпуск огромного количества новых игр от Sony и Microsoft массово перенесли на конец 2023-го — начало 2024 года. Поскольку нет новых игр, снижаются и интерес пользователей к самим устройствам, и, соответственно, цены, — отметил Евгений Харитонов.

Также в Сети активно распространяются слухи о выходе двух новых модификаций PlayStation, продолжил он. При этом PlayStation 5 Pro, которая предложит более качественную графику в играх, выйдет лишь в конце 2024 года. Стандартная PlayStation 5 появится в новой версии до конца 2023-го. Она получит отсоединяемый привод для дисков и, возможно, чуть измененную систему охлаждения процессора. Часть любителей игр ждет анонса нового варианта консоли Sony, чтобы принять решение о покупке, резюмировал Евгений Харитонов.