Легенда о героях: игра Trails into Reverie доступна во всем мире

Издательство NIS America опубликовало релизный трейлер пошаговой JRPG The Legend of Heroes: Trails into Reverie («Легенды о героях: Следы в мечтах»), разработанной компанией Nihon Falcom. Действие игры происходит после событий Trails of Cold Steel 4 и включает в себя новую механику, позволяющую игрокам мгновенно переключаться между главными героями и сюжетными арками. Студия анонсировала проект в декабре 2019 года для консолей Play Station 4. Как и прошлые игры разработчика, Trails into Reverie создавалась с использованием движка PhyreEngine. Игра официально стала доступна для всего мира 7 июня, спустя три года после выхода в Японии. Сюжет, геймплей, системные требования и другие подробности релиза — в материале «Известий».

Великое противостояние

История разворачивается в вымышленном мире на континенте Земурия после событий предыдущей части Trails of Cold Steel 4. В случае если до этого игрок не был знаком с франшизой «Легенды о героях», в Trails into Reverie присутствует множество внутренних игровых ресурсов, которые продемонстрируют визуальные эффекты главных персонажей и кратко изложат сюжет. Давние поклонники серии смогут освежить свои знания и воспоминания.

Скриншот из игры The Legend of Heroes: Trails into Reverie Фото: Nihon Falcom

Три главных героя проведут пользователей через различные сюжетные арки, переплетенные между собой. В процессе прохождения для игроков откроются тайны континента Земурия. В ходе своего путешествия они встретят новых персонажей, которые смогут присоединиться к их команде. Вместе им предстоит столкнуться с непредвиденными испытаниями.

Скриншот из игры The Legend of Heroes: Trails into Reverie Фото: Nihon Falcom

Погружение в игровую вселенную подкреплено качественным геймплеем, красочными визуальными эффектами и приятным музыкальным сопровождением. Игроки ощутят масштабность мира Земурии и будут наслаждаться его разнообразием и красотой. Детальная система развития персонажей делает опыт каждого игрока индивидуальным и неповторимым. Визуальное оформление демонстрирует пользователям детализированные локации, проработанных персонажей и качественные анимации.

Геймплей

Проект представляет собой традиционную ролевую игру с пошаговыми сражениями. Новая система Trails to Walk открывает возможность переключения между тремя разными сюжетными арками, каждая из которых посвящена одному из главных героев: Ллойду Бэннигсу, Реану Шварцеру и человеку в маске Си. Теперь пользователям не нужно полностью завершать сюжетную ветку персонажа, чтобы переключиться на другого героя.

Скриншот из игры The Legend of Heroes: Trails into Reverie Фото: Nihon Falcom

Последняя часть легендарной саги The Legend of Heroes может похвастаться увлекательной и проработанной боевой системой, которая потребует от игроков составления индивидуальной тактики и стратегии для каждой отдельной схватки. Сама механика боя не претерпела значительных изменений в сравнении с прошлой частью, но были внесены некоторые улучшения. Например, добавилась новая функция «Объединенный фронт», благодаря которой игрок в момент сможет изменить ход событий сражения в свою пользу.

Скриншот из игры The Legend of Heroes: Trails into Reverie Фото: Nihon Falcom

В игровом мире существует множество персонажей, каждый из которых обладает своей уникальной историей и способностями. Взаимодействие с ними и выполнение заданий даст пользователям дополнительные баллы в шкале репутации и новых союзников. Разработчики The Legend of Heroes добавили в тайтл «Коридор истинных желаний» — это система подземелий, которые таят в себе множество опасностей, а также ловушки и головоломки. За преодоление испытаний и прохождение мини-игр, интегрированных в игровую систему, пользователям выдаются награды. Кроме того, в этих подземельях игрокам открывается возможность сыграть за персонажей из прошлых частей серии. В процессе прохождения игроки накапливают опыт и ресурсы, которые в дальнейшем помогут развивать и стилизовать персонажей. Можно выбрать экипировку, артефакты и адаптировать их под персональную игровую тактику.

Системные требования

В ролевой игре нет русской озвучки и интерфейса, но наличие английской локализации упрощает восприятие игры для многих пользователей. Игра доступна на PC и игровых консолях Play Station 4/5, Nintendo Switch.

Для загрузки ролевого тайтла на PC потребуется не менее 26 Гб свободного места на диске, а также:

— процессор: Core i3-2100 3.10 GHz;

— оперативная память: 8 Гб;

— видеокарта: Geforce GTX 650 Ti;

— ОС: Windows 10;

— DirectX версии 11.

Из первых уст

Президент Nihon Falcom Кондо Тосихиро в интервью для американского издания PushSquare рассказал, что для него оказалась неожиданностью популярность серии за пределами Японии , подчеркнув, что это отличная мотивация для него и команды. Из-за наличия нескольких главных героев создателями было принято решение о внедрении системы Trails to Walk. Она позволила пользователям переключаться между сюжетными линиями: «Переключение с одного персонажа на другого происходит по усмотрению игрока. Если два основных персонажа участвуют в одном и том же противостоянии, им необязательно быть союзниками. Они могут вступать в противостояние».

Скриншот из игры The Legend of Heroes: Trails into Reverie Фото: Nihon Falcom

Тосихиро отмечает, что из-за обилия игровых персонажей балансировка проекта усложнилась: «Внедрение системы Trails to Walk позволило нам уменьшить некоторые элементы и сбалансировать бой. При этом нам удалось сохранить достаточную свободу выбора для пользователей».

Истоки легенды

The Legend of Heroes — серия ролевых игр, начавшая свое существование в 1989 году вместе с релизом серии Dragon Slayer («Убийца драконов»). Первая часть была выпущена на нескольких платформах и консолях. Серия прославила Nihon Falcom на весь мир. События частей происходят в технологичном мире, переплетаясь с фэнтезийными монстрами, сражениями на мечах и луках. Франшиза знаменита тем, что сюжет в ней разбит на арки, рассказывающие истории отдельных государств, новые части дополняют истории предыдущих арок. Ключевые моменты в жизни государств, сообществ или даже отдельных персонажей учитываются, в дальнейшем обрастая новыми интересными деталями, о которых заранее пользователь может даже не подозревать. «Легенда о героях» — это прежде всего увлекательный и многогранный сюжет, который прописывался десятками сценаристов в течение многих лет.