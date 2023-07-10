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За чем следить инвестору на этой неделе

Как будут вести себя акции крупнейших компаний, индекс Мосбиржи и курсы валют
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Понедельник, 10 июля, — последний день для покупки акций с целью получения дивидендов за 2022 год от Новороссийского морского торгового порта (по 0,798 рубля) и Новороссийского комбината хлебопродуктов (по 14,62 рубля), сообщил «Известиям» аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Это значит, что при покупке бумаги в этот день ее владелец успеет получить выплату по итогам прошлого года. Важно помнить, что на следующий день акции этих компаний упадут примерно на величину дивидендов.

11 июля ожидаются дивидендные отсечки по привилегированным акциям «Лензолото», однако по обычным ценным бумагам компании выплат не будет, отметили в «БКС Мир инвестиций».

В среду, 12 июля, СПБ Биржа начнет торги восемью юаневые ETF (биржевые фонды), сообщил глава отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Они будут доступны неквалифицированным инвесторам.

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13 июля — последний день для покупки акций «Абрау-Дюрсо» с выплатами за 2022-й и I квартал 2023 года (по 6,33 рубля).

Собрания советов директоров для решения по дивидендам проведут СД «Русолово», «Газпром нефть», «Интер РАО» и энергетическая компания ОГК-2, поэтому за их динамикой инвесторам стоит следить, предупредил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Также инвесторам следует обратить внимание на публикации отчетности Сбербанка по РСБУ за первое полугодие.

Рубль на этой неделе будет торговаться в диапазоне 89,5–92 за доллар, добавил Даниил Болотских. В случае его укрепления возможны общее охлаждение индексов и старт коррекции курса. Также это приведет к снижению стоимости акций экспортеров — в случае ослабления рубля они, напротив, пойдут вверх, заключил эксперт.

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Евро на этой неделе может отступить к уровню 96–97 рублей, а юань — ближе к 12, добавил Денис Буйволов.

Укрепление рубля к доллару может привести к сокращению индекса Мосбиржи до 2700 пунктов, предупредили в «Финаме». В последний раз он находился на таком уровне в начале июня.

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