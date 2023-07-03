Комфортное размещение: зачем «Роснефти» новая программа облигаций

«Роснефть» может разместить биржевые облигации общим объемом до 1,1 трлн рублей сроком почти на 10 лет. Решение о выпуске биржевой программы серии 004Р принял совет директоров компании. Сама программа бессрочная и не предполагает привлечение всего долга сразу. Бумаги будут выходить на рынок по гибкому графику, в зависимости от спроса и экономической ситуации. Подробности — в материале «Известий».

Надежный заемщик

Программы биржевых облигаций «Роснефть» запускает с 2016 года: серия 001Р — на 1,1 трлн рублей (2016 год), 002Р — на 1,3 трлн (2017 год), 003Р — на 800 млрд (2020 год). С момента выхода последних бумаг компания погасила 20 выпусков, включая один выпуск еврооблигаций, общим объемом примерно 1,1 трлн рублей. Причем во всех сериях довольно сдержанный лимит — стандартная рыночная практика. Примерно такие же суммы озвучивали для своих облигаций ДОМ.РФ и банк «ВТБ».

В этом году максимум «Роснефти» (1,1 трлн) в восемь раз меньше ее выручки за 2021 год. Для сравнения: «РЖД» установила планку в 2,7 трлн рублей, и это превышает ее годовую выручку на 200 млн рублей. Есть лимиты и больше: к примеру, у ВЭБ.РФ это 5 трлн рублей.

— У «Роснефти» положительный свободный денежный поток, и она стремится показать рынку, что у нее адекватная долговая нагрузка. Компания не хочет сильно ее увеличивать за счет выпуска облигаций. Собственные средства позволяют «Роснефти» реализовывать инвестиционные проекты, поэтому такая амбициозная долгосрочная программа не должна серьезно увеличивать долговую нагрузку. Она должна оставаться на комфортном уровне, чтобы и инвесторы были довольны, и компания имела высокую надежность как заемщик, — пояснил в беседе с «Известиями» инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов.

Как рассказали в «Роснефти», программа займа не подразумевает единовременное привлечение всего лимита долга. Это позволит размешать транши облигаций в наиболее благоприятные моменты с точки зрения конъюнктуры рынка.

«Программа предоставляет гибкий подход по выходу на рынок в зависимости от спроса и рыночных условий в определенный момент времени. Фактическое размещение новых выпусков облигаций в рамках программы будет осуществляться в соответствии с утвержденным бизнес-планом», — отметил представитель НК.

Бумаги могут выпустить не только в рублях, но и других валютах, допустимых на Московской бирже — например, в китайских юанях.

— «Роснефть» уже является крупнейшим эмитентом облигаций в юанях. В марте нынешнего года она разместила второй выпуск облигаций, номинированных в юанях. Объем размещения составил 15 млрд юаней, ставка купона — 3,5% годовых. Поэтому не исключено, что и в данном случае часть инвестиций может быть привлечена в юанях. Поскольку компания является основным поставщиком нефти в Китай, она более чем обеспечена потоком выручки, достаточным для исполнения обязательств в юанях, — отметил изданию доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов.

Вложения в инвестпроекты

Как многим мощным игрокам рынка, облигации нужны «Роснефти» в том числе для активной инвестиционной деятельности. Это крупный налогоплательщик с масштабными инфраструктурными проектами. Вложения в них отражаются сразу на многих отраслях российской экономики, создавая мультипликативный эффект. Например, каждый вложенный рубль во флагманский проект «Восток Ойл» будет приносить стране 9 рублей прибыли. И это тоже отразится на ликвидности активов.

«Роснефть» первая в России среди нефтяных компаний получила наивысшие кредитные рейтинги от двух ведущих российских рейтинговых агентств — АКРА и «Эксперт РА». «Прогнозируемый операционный денежный поток с учетом остатка денежных средств и подтвержденных лимитов по кредитным линиям с запасом покрывает расходы на погашение и обслуживание долга, капитальные затраты и дивиденды», — отмечает «Эксперт РА».

— По итогам первого квартала 2023 года чистая прибыль, относящаяся к акционерам, увеличилась почти на 46% по сравнению с уровнем четвертого квартала 2022 года и составила 323 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 25% квартал к кварталу, достигнув 672 млрд рублей. Выручка «Роснефти» за первый квартал составила 1,823 трлн рублей. Инвесторы наверняка проявят большой интерес к новым траншам облигаций компании, — рассказал Валерий Андрианов.

Работа по оптимизации структуры обязательств продолжается — они должны соответствовать структуре выручки и снижения стоимости долга. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец первого квартала 2023 года составило 1,3х, как в конце 2022-го. Но за последние два года этот показатель снизился почти в два раза.

«Роснефть» выплачивает дивиденды дважды в год, направляя на выплаты половину чистой прибыли акционеров компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). По итогам 2022 года суммарные выплаты составили 38,36 рублей за акцию, а общая сумма средств на них — 406,5 млрд рублей.

Рыночные аналитики оценивают перспективы акций «Роснефти» высоко. Например, «Ренессанс капитал» прогнозирует их рост до 640 рублей за штуку, «Синара» — до 575 рублей.

При этом с сентября 2022-го котировки НК на бирже выросли на 90%, а с сентября 2021-го по ноябрь 2022 в 3,4 раза увеличилось число акционеров компании на бирже — до 796,6 тыс. человек. Рост с мая 2020 года еще более впечатляющий — в 4,2 раза.

За несколько лет инвесторы успели убедиться в надежности и ответственности компании, в том числе в кризисные периоды. Новые облигации «Роснефти» — инвестиционный инструмент с минимальными рисками, так как ресурсов у НК достаточно. На долгосрочную перспективу они безопасны и прибыльны, а возможность выпуска в других валютах дает дополнительные преимущества.