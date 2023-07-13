Не нефтью единой: в России начали расти несырьевые доходы

Выручка несырьевых компаний в РФ впервые за год показала рост. В апреле обороты таких предприятий увеличились на 7,4% по сравнению с 2022-м. Об этом сообщили «Известиям» в FinExpertiza. Прибыль крупных и средних предприятий, не связанных с нефтегазовой промышленностью, с января по апрель увеличилась в годовом выражении на 0,4%, до 52,8 трлн рублей. Наибольший рост доходов пришелся на транспортировку и хранение, электроэнергетику, строительство, научную деятельность, а также на гостиничный и ресторанный бизнес . Аналитики отмечают, что такая динамика связана с ростом внутренних инвестиций и импортозамещением. Также на увеличение доходов компаний в номинальном выражении влияет и снижение курса рубля, считают специалисты.

Пришли на выручку

Впервые за почти год выручка российских несырьевых компаний показала рост: в апреле обороты таких предприятий увеличились на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го . Об этом сообщили «Известиям» в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом выручка российских крупных и средних предприятий, не связанных с нефтегазовой промышленностью, с января по апрель 2023-го увеличилась в годовом выражении на 0,4%, до 52,8 трлн рублей , говорится в исследовании организации, с которым ознакомились «Известия».

Наибольший рост показали такие отрасли, как электроэнергетика, строительство, научная деятельность, транспортировка и хранение, а также гостиничный и ресторанный бизнес .

«Известия» направили запросы в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, а также в компании указанных отраслей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин



В Минфине ранее сообщали, что, по предварительным данным, федеральный бюджет РФ в январе–июне был исполнен с дефицитом около 2,6 трлн рублей. Нефтегазовые доходы в этот период продолжили снижаться и сократились на 47% — до более 3,3 трлн рублей. При этом ненефтегазовые доходы выросли год к году на 17,8% — до почти 7 трлн рублей .

— Увеличение ненефтегазовых доходов показывает позитивную динамику развития российской экономики и обусловлено ростом внутренних инвестиций, а также политикой импортозамещения , — отметил «Известиям» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Такая тенденция показывает развитие отраслей экономики РФ, ориентированных на внутренний рынок, — обрабатывающей промышленности, электроэнергетики, сектор услуг и майнинг , добавил он.

Когда-то российская нефтегазовая отрасль фактически компенсировала бюджету недостаток налогов и сборов от иных сфер, но в условиях санкционных ограничений и снижения экспорта газа всё более значимую роль в России будут играть новые технологичные отрасли , согласен основатель «Россграма» (аналог соцсети Instagram, которая принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской организацией) Кирилл Филимонов.

— На смену нефти постепенно приходит «цифровая нефть» — качественные сервисы и приложения, отвечающие потребностям миллионов пользователей внутри страны и по всему миру. Россия уже показывает значительные достижения в IT-разработках, активно развивает социальные сети и цифровые платформы , а благодаря тренду на импортозамещение эта тенденция будет лишь набирать обороты, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В прошлом году после введения антироссийских санкций многие перевозчики по европейским направлениям потеряли работу , отметил глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Однако к концу 2022-го логистическая отрасль начала восстанавливаться, компании стали перестраиваться на новые маршруты (например, через Иран, Китай, Турцию), добавил он. Также в РФ активно идет строительство, особенно дорожное, что дало положительную динамику в области грузоперевозок , подчеркнул эксперт.

Рост доходов в традиционных сферах МСП — гостиничной, ресторанной, а также технологической, говорит о том, что традиционные отрасли городской экономики смогли задействовать свой потенциал , отметили в штабе по защите бизнеса города Москвы.

Как писали «Известия», экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье 2023 году может сократиться вдвое — со 100 млрд куб. м до 50 . Причем отгрузка снижалась в течение всего 2022-го по мере потери разных маршрутов: на фоне конфликта на Украине постепенно перекрывались поставки сырья из России в Европу. «Северный поток – 1» был остановлен из-за диверсии, снабжение по газопроводу Ямал – Европа не осуществляется из-за российских контрсанкций, а «Северный поток – 2» так и не запустили в эксплуатацию.

Вопрос бюджета

Одними из самых перспективных отраслей развития на ближайший год в России будут оборонная промышленность, металлургия, а также сельское хозяйство , полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

— Из-за введения ряда внешних ограничений на нефтегазовую отрасль РФ начала наращивать экспорт товаров и услуг, не относящихся к нефтегазовой промышленности. Например, рекордный объем урожая зерновых будет формировать рост выше плановых показателей ненефтегазовых доходов РФ, а сборы с производителей удобрений в текущем году должны составить 120 млрд рублей , — сказал он.

Также практически не пострадала от внешнего давления российская электроэнергетика, и она может наращивать доходы , добавил аналитик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В 2022 году государство инвестировало в реальный сектор экономики беспрецедентные средства, в результате чего инвестиционная активность в России увеличилась в годовом выражении на 5,9% , отметил руководитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП», эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения «Опоры России» Сергей Елин.

Ранее в интервью «Известиям» первый замглавы Минэка Илья Торосов сообщил, что Россия в 2022 году смогла привлечь в экономику на 4,6% больше инвестиций по сравнению с 2021-м — 27,9 трлн рублей.

Отложенный эффект инвестиций проявился в 2023 году , когда доходы от несырьевого сектора экономики начали расти. Кроме того, поддержка машиностроительного сектора, обеспечение его государственным заказом, позволила поднять доходы целых групп населения, особенно в промышленных регионах , добавил Сергей Елин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Российские производители наращивают ассортимент собственной продукции на фоне ухода с рынка многих иностранных брендов, сказал «Известиям» гендиректор ООО «ЭдАн Инжиниринг», владелец торговой марки оборудования для АЗС НАРА Эдуард Анимаев. Но темпы импортозамещения могли бы быть куда выше, если бы бизнес активнее переходил на отечественную продукцию, — сейчас многие компании всё еще используют иностранное оборудование, завозимое по параллельному импорту , добавил он.