Проверка на стресс: что мешает устойчивому экономическому росту в России

Центробанк и Международный валютный фонд (МВФ) одновременно выпустили по макроэкономическому прогнозу, каждый из которых касается экономической судьбы России в 2023 году. Согласно аналитике ЦБ, стоит ожидать постепенное усиление инфляционного давления на потребительском рынке в 2023 году по сравнению со второй половиной 2022 года. При этом МВФ прогнозирует в 2023 году рост российского ВВП на 0,3%, а в 2024-м — на 2,1%. Подробности — в материале «Известий».

В дефиците спроса

В 2023 году кадровый дефицит, ослабленный внешний спрос и действующие технологические ограничения могут стать ключевыми факторами, которые замедлят переход отечественной экономики к устойчивому росту со второго полугодия текущего года. Такие данные содержатся в последнем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

«Российская экономика вошла в 2023 год с более высоким уровнем экономической активности, чем ожидалось еще один-два квартала назад, — отмечают в Центробанке. — Позитивную экономическую динамику в конце прошлого года во многом обеспечили экспортный и государственный спрос. Рост в сельском хозяйстве транслировался в расширение производства в пищевой промышленности. Кроме того, смещение потребительского спроса от товаров к услугам привело к росту этого сегмента экономики. В случае более активного восстановления потребительского спроса общая экономическая активность может усилиться».

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Вместе с тем снижение прибыли в нефинансовом секторе экономики и сохраняющаяся геополитическая напряженность неблагоприятно влияют на инвестиционную активность частного сектора. Замедление мировой экономики и вводимые ограничения снижают спрос на российский экспорт, что несет риски для текущей позитивной динамики, подчеркивают в Банке России.

Немного иным представляется вышедший прогноз Международного валютного фонда. Согласно ему, в прошлом году ВВП РФ сократился на 2,2%. При этом в текущем году МВФ прогнозирует рост российского ВВП на 0,3%, а в 2024-м — на 2,1%.

— Можно смело спорить с влиянием замедления экономики мира на российский рост, — рассуждает руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, директор Института зкономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко. — В первую очередь, такого уж серьезного замедления мировые агентства не предсказывают, во-вторых, открытие Китая, наоборот, будет ее стимулировать. Так что, видимо, предпосылки в докладе ЦБ немного подустарели. Но самое главное, что российская экономика с некоей гипотетической мировой связана теперь очень специфическим образом. Рост последней не означает роста в России и наоборот.

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В то же время, по замечанию Антона Свириденко, прогноз МВФ — очень важный сигнал.

— Значит, действительно активность бизнеса и государства позволили найти альтернативные схемы работы экономики, — полагает экономист. — Причем со снижением долларовой зависимости. Это очень интересный вывод для всего мира, не только для России. Хотя тенденции разнонаправленные: с одной стороны, спад спроса и усиление санкций, с другой — начало масштабных бюджетных трат на структурные госпрограммы — в этом году средств действительно больше, чем в прошлом.

Сможем и надо

Условия перехода экономики России к устойчивому росту в 2023–2025 годах будут определяться эффективностью реализации мер, обеспечивающих адаптацию экономики к новым условиям, сбалансированностью бюджетной политики, направленной на поддержание внутреннего спроса. Такого мнения придерживается профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько. По его словам, в указанный период окажутся значимыми отраслевые меры поддержки развития производства и стимулирования инноваций (с акцентом на импортозамещение); сохранение занятости за счет предотвращения закрытия производств, программ переобучения, расширения программ социального контракта.

— Надо заметить, что различия в прогнозах ЦБ и МВФ обусловлены политизированностью площадок МВФ и Всемирного банка, а также желанием МВФ сократить объемы СДР для дружественных России государств (СДР — специальные права заимствования. — Ред.). Учитывая санкционный режим, возможности России использовать СДР снижаются, — говорит Юрий Шедько.

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Эксперт предполагает, что России в 2023 году предстоит пережить умеренное, некритичное падение ВВП (нулевой рост).

При этом для устойчивого экономического развития необходимо провести целый комплекс мер, которые должны включать механизмы правового регулирования, полагает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. Иначе говоря, непосредственно через правовые нормы необходимо создавать благоприятные условия иностранным инвесторам.

— Особенно в сложившейся ситуации с взаимными ограничительными мерами с западной военно-политической коалицией нашей стране необходимо заместить уход с рынка прозападных инвесторов, их нужно восполнить заинтересованными в отечественном рынке инвесторами Ближнего Востока, Азии и Африки, — уверен Хаджимурад Белхароев.

На текущий период, по его мнению, требует разрабатывать крупные инвестиционные проекты, в которых будут задействованы сырье и материалы российского производства. К примеру: расширение транссибирской железной дороги, углубление и реконструкция водного пути от Азовского до Каспийского моря, строительство дорог, мостов, доступного жилья для населения.

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— Особое место занимает сельское хозяйство, которое является локомотивом устойчивого развития нашей страны, — отмечает собеседник. — Одно рабочее место в аграрной сфере способствует созданию до 10 рабочих мест в других смежных отраслях. При этом внутренний потенциал экономики нашей страны задействован очень слабо, поэтому необходимо развивать производственные мощности замкнутого цикла, используя достижения отечественной науки и техники.