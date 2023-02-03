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Проверка на стресс: что мешает устойчивому экономическому росту в России

По мнению специалистов, сейчас требуются недорогие кредиты для всех проектов развития
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Центробанк и Международный валютный фонд (МВФ) одновременно выпустили по макроэкономическому прогнозу, каждый из которых касается экономической судьбы России в 2023 году. Согласно аналитике ЦБ, стоит ожидать постепенное усиление инфляционного давления на потребительском рынке в 2023 году по сравнению со второй половиной 2022 года. При этом МВФ прогнозирует в 2023 году рост российского ВВП на 0,3%, а в 2024-м — на 2,1%. Подробности — в материале «Известий».

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В дефиците спроса

В 2023 году кадровый дефицит, ослабленный внешний спрос и действующие технологические ограничения могут стать ключевыми факторами, которые замедлят переход отечественной экономики к устойчивому росту со второго полугодия текущего года. Такие данные содержатся в последнем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

«Российская экономика вошла в 2023 год с более высоким уровнем экономической активности, чем ожидалось еще один-два квартала назад, — отмечают в Центробанке. — Позитивную экономическую динамику в конце прошлого года во многом обеспечили экспортный и государственный спрос. Рост в сельском хозяйстве транслировался в расширение производства в пищевой промышленности. Кроме того, смещение потребительского спроса от товаров к услугам привело к росту этого сегмента экономики. В случае более активного восстановления потребительского спроса общая экономическая активность может усилиться».

Проверка на стресс
Картошка
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Вместе с тем снижение прибыли в нефинансовом секторе экономики и сохраняющаяся геополитическая напряженность неблагоприятно влияют на инвестиционную активность частного сектора. Замедление мировой экономики и вводимые ограничения снижают спрос на российский экспорт, что несет риски для текущей позитивной динамики, подчеркивают в Банке России.

Немного иным представляется вышедший прогноз Международного валютного фонда. Согласно ему, в прошлом году ВВП РФ сократился на 2,2%. При этом в текущем году МВФ прогнозирует рост российского ВВП на 0,3%, а в 2024-м — на 2,1%.

— Можно смело спорить с влиянием замедления экономики мира на российский рост, — рассуждает руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, директор Института зкономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко. — В первую очередь, такого уж серьезного замедления мировые агентства не предсказывают, во-вторых, открытие Китая, наоборот, будет ее стимулировать. Так что, видимо, предпосылки в докладе ЦБ немного подустарели. Но самое главное, что российская экономика с некоей гипотетической мировой связана теперь очень специфическим образом. Рост последней не означает роста в России и наоборот.

Проверка на стресс
Строительство
Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В то же время, по замечанию Антона Свириденко, прогноз МВФ — очень важный сигнал.

— Значит, действительно активность бизнеса и государства позволили найти альтернативные схемы работы экономики, — полагает экономист. — Причем со снижением долларовой зависимости. Это очень интересный вывод для всего мира, не только для России. Хотя тенденции разнонаправленные: с одной стороны, спад спроса и усиление санкций, с другой — начало масштабных бюджетных трат на структурные госпрограммы — в этом году средств действительно больше, чем в прошлом.

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Сможем и надо

Условия перехода экономики России к устойчивому росту в 2023–2025 годах будут определяться эффективностью реализации мер, обеспечивающих адаптацию экономики к новым условиям, сбалансированностью бюджетной политики, направленной на поддержание внутреннего спроса. Такого мнения придерживается профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько. По его словам, в указанный период окажутся значимыми отраслевые меры поддержки развития производства и стимулирования инноваций (с акцентом на импортозамещение); сохранение занятости за счет предотвращения закрытия производств, программ переобучения, расширения программ социального контракта.

— Надо заметить, что различия в прогнозах ЦБ и МВФ обусловлены политизированностью площадок МВФ и Всемирного банка, а также желанием МВФ сократить объемы СДР для дружественных России государств (СДР — специальные права заимствования. — Ред.). Учитывая санкционный режим, возможности России использовать СДР снижаются, — говорит Юрий Шедько.

Проверка на стресс
рабочие
Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Эксперт предполагает, что России в 2023 году предстоит пережить умеренное, некритичное падение ВВП (нулевой рост).

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При этом для устойчивого экономического развития необходимо провести целый комплекс мер, которые должны включать механизмы правового регулирования, полагает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. Иначе говоря, непосредственно через правовые нормы необходимо создавать благоприятные условия иностранным инвесторам.

— Особенно в сложившейся ситуации с взаимными ограничительными мерами с западной военно-политической коалицией нашей стране необходимо заместить уход с рынка прозападных инвесторов, их нужно восполнить заинтересованными в отечественном рынке инвесторами Ближнего Востока, Азии и Африки, — уверен Хаджимурад Белхароев.

На текущий период, по его мнению, требует разрабатывать крупные инвестиционные проекты, в которых будут задействованы сырье и материалы российского производства. К примеру: расширение транссибирской железной дороги, углубление и реконструкция водного пути от Азовского до Каспийского моря, строительство дорог, мостов, доступного жилья для населения.

Проверка на стресс
мост
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Особое место занимает сельское хозяйство, которое является локомотивом устойчивого развития нашей страны, — отмечает собеседник. — Одно рабочее место в аграрной сфере способствует созданию до 10 рабочих мест в других смежных отраслях. При этом внутренний потенциал экономики нашей страны задействован очень слабо, поэтому необходимо развивать производственные мощности замкнутого цикла, используя достижения отечественной науки и техники.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, для перехода экономики России к устойчивому росту необходимо продолжить следующие действия: повышать доходы населения, стимулировать технологическое развитие, развивать экспортный потенциал, в том числе за счет несырьевого неэнергетического экспорта, повышать транспортную связанность страны.

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