Быть до ста: рублю прописали ослабление до 20-х чисел августа

Доллар может протестировать отметку в 100 рублей, а евро — в 110 рублей уже в августе , полагают опрошенные «Известиями» банковские эксперты. Тренд на ослабление нацвалюты способен переломиться в последней декаде месяца — благодаря наступлению налогового периода. Снижение курса 7 августа вплоть до 97 за «американца» и 106,5 за «европейца» объясняется ослаблением торгового баланса, трудностями с конвертацией валютной выручки и повышенным спросом на иностранные деньги летом . Поддержать рубль может увеличение цен на нефть и повышение ключевой ставки ЦБ.

Пик впереди

В понедельник, 7 августа, доллар протестировал отметку в 97 рублей, а евро — в 106,5 рубля. Постепенное снижение курса нацвалюты продолжается на протяжении последних девяти месяцев.

Определяющим фактором выступает сальдо платежного баланса , пояснил «Известиям» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Пока оно не в пользу рубля. Экспорт упал из-за слабости сырьевых цен и западных санкций, тогда как импорт продолжает увеличиваться вместе с ростом экономики .

Можно предположить, что усилившийся дисбаланс предложения и спроса на иностранные деньги вызван сложностями с репатриацией валютной выручки из-за рубежа , в частности из Индии, отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Кроме того, часть оплаты товаров и услуг проходит вне биржи, другая оплачивается частично, с лагом в несколько месяцев , уточнил старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. Помимо этого, банки закрывают какую-то долю своей открытой валютной позиции, конвертируя кредиты в рубли по желанию клиента (например, крупной компании).

— Август — сезонно один из самых неблагоприятных месяцев в году для нацвалюты. По статистике за последние 16 лет (2007–2022), он был одним из худших месяцев в году наряду с январем, ноябрем и декабрем . В среднем в эти четыре месяца рубль слабел к доллару на 2%. Среди фундаментальных причин можно назвать сезонное сокращение сальдо платежного баланса РФ, в том числе из-за повышенного спроса на валюту для зарубежных отпусков, — рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Кроме того, в начале каждого месяца спрос на доллары и евро может быть более высоким в связи с обнулением месячных лимитов на операции по выкупу активов нерезидентов , добавил директор дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Сейчас есть лимит на такие конвертации — $1 млрд в месяц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Сотня близко

Курс доллара может дойти до 100 рублей, а евро — до 110 , полагает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Он пояснил: в условиях слабости фундаментальных параметров и отсутствия поддержки удобно реализовывать спекулятивные стратегии против нацвалюты.

— По курсу доллара мы видим максимальную отметку в 99,5, по евро — 109 и по юаню — 13,7 . При этом возможно быстрое изменение баланса спроса и предложения при выходе российских экспортеров с продажами валютной выручки, — сказала руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая.

Нельзя исключать, что доллар и евро доберутся до отметок 100 и 110 рублей , считают в «БКС Мир инвестиций». По всей видимости, рынок стремится протестировать значение в 100 за доллар, подтвердил и главный аналитик ПСБ Денис Попов.

По его словам, исходя из аналогии с июлем, можно ожидать, что цикл ослабления может завершиться со второй декады августа. Краткосрочно рубль способен поддержать налоговый период в конце августа , солидарен Михаил Васильев из Совкомбанка. Во второй половине месяца ближе к сроку налоговых выплат (до 28-го числа каждого месяца) экспортеры более активно продают валютную выручку для расчетов с бюджетом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

— Предполагаем разворот тенденции до конца августа. Доллар может вернуться в район 90 или чуть ниже, цель по евро — 100 . До конца года в целом больше шансов на сдержанное укрепление рубля, чем на развитие девальвационного импульса, — подчеркнул Александр Бахтин «БКС Мир инвестиций».

Тенденции в экспорте постепенно разворачиваются за счет роста цен на нефть , напомнил вице-президент банка «ДОМ.РФ» Игорь Кузавов. По его словам, скорее всего, повышение ключевой ставки со временем охладит внутренний спрос и снизит импорт, а это поддержит рубль . Правда, для этого должно пройти время: влияние действий ЦБ сейчас более растянуто из-за фактического отсутствия нерезидентов на российском финансовом рынке, отметил он.

— Долгосрочный тренд на ослабление рубля в целом может переломиться с началом осени, когда ЦБ повысит ставку еще минимум на 50 б.п., до 9% . Мировые регуляторы, вероятнее всего, на ближайших заседаниях возьмут паузу в повышении ставок, что приведет к сокращению спреда между доходностями облигаций в РФ и за рубежом, — ожидает руководитель направления инвестиционной аналитики Ренессанс Банка Роман Чечушков.