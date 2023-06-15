Белоусов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики

Курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики. Об этом 15 июня заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Он подчеркнул, что в настоящее время рубль находится в более-менее комфортной для экономики зоне.

«Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80–90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», — сказал Белоусов.

По данным на 15 июня, курс доллара 84,3 рубля.

Накануне финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с «Известиями» заявил, что рубль продолжает ослабевать по отношению к иностранным валютам из-за падения цен на нефть и давления на него из-за геополитических рисков. Эксперт не исключил роста курса доллара до 89 рублей.

Вместе с тем 13 июня инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин озвучил «Известиям» прогноз, согласно которому в базовом сценарии на текущей неделе ожидается пик ослабления российской валюты и ее разворот с умеренным движением к 81–82 рублям за доллар.