Эксперты объяснили ослабление рубля

Дисбаланс импорта и валютной выручки, увеличенные бюджетные расходы, острая геополитическая обстановка повлияли на ослабление рубля, рассказали «Известиям» 13 июня опрошенные эксперты.

Ранее в этот день доллар США превысил 84 рубля впервые с апреля 2022 года, евро — выше 90 рублей. По данным сайта Московской биржи, еще 9 июня на закрытии торгов американская валюта находилась на уровне 82,6 рубля, европейская — 88,97 рубля.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин напомнил, что цены на нефть в очередной раз вернулись к уровню в $70.

«И в целом нефтяные котировки оставались на относительно низком уровне еще с середины апреля, в результате чего приток валютной выручки стал недостаточно комфортным для удовлетворения внутреннего спроса на нее, в том числе со стороны импортеров», — уточнил он, добавив, что это вкупе с остальными факторами толкает курсы инвалют вверх.

Также эксперт отметил низкую вероятность повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) 14 июня, что сможет повлиять на американскую валюту.

«По данным FedWatch Tool, американский регулятор сохранит процентные ставки без изменений с вероятностью около 75%. На этом фоне доллар может продолжить отступать от локальных вершин, что даст возможность для улучшения позиций риск-активов, включая нефть и валюты развивающихся стран. Увеличение ставок, напротив, может вызвать виток усиления доллара», — объяснил он.

По прогнозам Бахтина, в базовом сценарии на текущей неделе ожидается пик ослабления российской валюты и ее разворот с умеренным движением к 81–82 рублям за доллар и 87–88 рублям за евро.

В то же время финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин, комментируя рост евро, отметил, что фиксировавшийся на майских праздниках откат курса не оправдал ожиданий по смене тенденции на укрепление российской валюты.

«Май пока остается единственным месяцем в этом году, когда цена открытия была ниже его закрытия. Июнь продолжает демонстрировать силу покупателей с ростом валюты 4,7% с начала месяца», — сказал он.

Эксперт назвал следующей сильной зоной сопротивления диапазон курса 93–95 рублей за евро, от которой актив может отскочить или консолидироваться.

При этом Чеврычкин обратил внимание, что европейская валюта 13 июня выглядит сильно и укрепляется ко всем известным мировым валютам от 0,07% до 0,4%.

«Основная причина роста связана с тем, что участники рынка ожидают на этой неделе повышение процентных ставок ЕЦБ (Европейским центральным банком. — Ред.). Консенсус-прогноз аналитиков повышение ключевой процентной ставки на 0,25 б.п. до 4% (текущее значение 3,75%)», — рассказал он.

Аналитик уточнил, что ЕЦБ объявит решение по процентной ставке и ставке по депозитам уже 15 июня.

«Думаю, что на текущей неделе стоит приготовиться к сильной волатильности, как по валютным парам, так и по другим биржевым инструментам и этому будут способствовать следующие события: Петербургский международный экономический форум, который пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня; экспирация фьючерсных и опционных контрактов на Московской бирже с 14 по 16 июня; решения по процентным ставкам от ФРС США и ЕЦБ», — заключил Чеврычкин.

В свою очередь управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий рассказал, что в компании ожидают укрепления рубля ближе к концу месяца — к единому расчетному дню, который приходится на 28 число.

«При экспортной цене нефти в районе $60 за баррель справедливый курс USD/RUB находится на уровне 82 и ниже», — также отметил он.

1 июня экономист Георгий Копосов предположил, что среди факторов, которые поддержат рубль в июне могут быть сокращение добычи нефти ОПЕК в случае удешевления нефти, грамотные действия Центробанка РФ, приближение налогового периода.