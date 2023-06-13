Курс доллара превысил 84 рубля впервые с 4 апреля 2022 года

Доллар США и евро растут в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 13 июня. Курс американской валюты превысил 84 рубля впервые с апреля 2022 года, следует из данных на сайте площадки.

Курс доллара в 12:02 мск составил 84,05 рубля, прибавив 1,42 рубля к уровню закрытия предыдущего дня.

Евро торговался на отметке 90,86 рубля, рост составил 1,89 рубля. К 10:11 европейская валюта прибавляла 1,27%, достигая 90,1 рубля.

В начале июня руководитель отдела продаж инвестиционной компании АM Capital Илья Мерзляков поделился прогнозом, что в течение месяца российская валюта может находиться в диапазоне 78–81 относительно доллара и 83–87 относительно евро.